Экономика

Больше всего в 2018 году подорожали пшено и капустаКоммерсантъ 04:32

Росстат подсчитал, что цены на пшено в 2018 году выросли на 73,6%, а на капусту — 72,8%, это в 17 раз выше больше уровня инфляции, обратил внимание РБК. Годовая инфляция в России в 2018 году составила 4,3%.
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Росстат назвал наиболее подорожавшие продукты по итогам 2018 года

Росстат представил данные по годовой динамике потребительских цен на 1 тыс. товаров и услуг в 2018 году. По итогам прошлого года общий уровень инфляции составил 4,3% — вблизи цели, установленной Банком России. Однако темпы роста цен на многие товары и услуги многократно превзошли инфляцию.
РБК03:03

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В России цены на капусту превзошли рост инфляции в 17 раз

URA.Ru04:24

Темпы роста цен на многие товары и услуги по итогам прошлого года многократно превзошли инфляцию

Эхо Москвы09:04

Названы наиболее подорожавшие в прошлом году продукты

Газета.Ru08:02

Росстат назвал самые подорожавшие в прошлом году продукты

РИА Новости06:13

Больше всего в 2018 году подорожали пшено и капуста

Коммерсантъ04:32

Росстат назвал наиболее подорожавшие продукты по итогам 2018 года

Говорит Москва03:27

Росстат назвал наиболее подорожавшие продукты по итогам 2018 года

РБК03:03
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