Больше всего от кибератак страдают банкиАБН вчера в 13:25

Сотрудники рейтингового агентства включили в этот «чёрный список» банки, компании, специализирующиеся на операциях с ценными бумагами, компании, работающие в сфере инфраструктуры финансового рынка и медицинские учреждения.

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