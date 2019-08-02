Лесные пожары
Восстановление сгоревших в Сибири лесов займет больше ста летИнтерфакс 03:42
Ученые Красноярского научного центра (КНЦ) Сибирского отделения Российской академии наук считают, что леса после действующих в Сибири пожаров смогут восстановиться не раньше, чем через 60 лет, а в некоторых районах - лишь через сто лет, сообщает пресс-служба КНЦ.
Читать в источнике
Оценить22
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 13:37, Ашберн
Музыка
Maruv выпустила новую песню на русском языке
Украинская певица Maruv записала новую песню на русском языке под названием "Между нами".
Обновлено в 06:48
Политика
Получивших российские паспорта украинцев вызвали на допросы
Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что его ведомство допрашивает жителей Донецкой и Луганской областей, обратившихся за получением российских паспортов.
Обновлено в 11:10
Религия
Православные отмечают Ильин день
Обновлено вчера в 18:00
Политика
Путин упростил украинцам и переселенцам проживание в России
Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий предоставление разрешений на временное проживание и видов на жительство некоторым категориям иностранных граждан и лиц без гражданства, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Обновлено в 13:19
Политика
В Белом доме заявили, что не боятся гонки вооружений с Россией
В Вашингтоне заявили, что не боятся гонки вооружений с Россией после прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, так как у президента США Дональда Трампа хорошие отношения с российским коллегой Владимиром Путиным.
Обновлено в 10:58
Происшествия
В Германии обнаружили рекордную партию кокаина
Обновлено в 12:04
Общество
Мэрия Москвы согласовала проведение митингов 10 и 11 августа
Обновлено в 13:24
Финансы
Объем Фонда национального благосостояния за июль увеличился вдвое
Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) за июль 2019 года увеличился вдвое и составил 7,867 трлн рублей, или 7,2% ВВП, что эквивалентно $124,137 млрд.
Обновлено в 09:22
Политика
Лукашенко поручил ускорить интеграцию Белоруссии с Россией
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко поручил правительству повлиять на ускорение согласования программы действий по углублению интеграции с Россией, заявил премьер-министр Белоруссии Сергей Румас.
Обновлено в 08:03
Общество
От кого ждать неприятностей: два знака Зодиака, которые подведут
Читая гороскопы, люди привыкли видеть только похвалы в отношении своего знака.
Обновлено вчера в 22:48
Гаджеты
Роскачество посоветовало заклеивать камеру и микрофон ноутбука
Со смартфонами ситуация сложнее: даже если запретить ненужным приложениям доступ к камере или микрофону, гаджеты шпионят за владельцами — собирают метаданные, чтобы в дальнейшем использовать их для адресной рекламы каких-либо товаров или услуг.
Обновлено в 01:31
Происшествия
СК нашел 134 уклониста от армии среди задержанных на митинге в Москве
Следственный комитет обнаружил среди задержанных на несогласованной акции 27 июля в Москве 134 граждан, уклоняющихся от службы в армии, сообщается на сайте СК.
Обновлено в 12:44
Происшествия
Тушивший пожары самолет разбился во Франции
Обновлено в 12:28
Общество
Владелец российского сафари-парка захотел «отдать все немцам» в 1941-м
Владелец частного сафари-парка «Тайган» Олег Зубков заявил, что Сибирь нужно было отдать немцам во время Великой Отечественной войны.
Обновлено в 13:25
Политика
Медведев прокомментировал протесты Токио из-за посещения Курил
Протесты японской стороны в связи с посещением российскими чиновниками Курил не вызывают беспокойства у правительства России, заявил Дмитрий Медведев.
Обновлено в 03:01
Финансы
Банк «Траст» увеличил долю в ОВК до 25,52%
Банк «Траст» увеличил долю в ПАО «Объединенная вагонная компания» (ОВК) с 5,7 до 25,5225%, говорится в материалах кредитной организации.
Обновлено в 11:03
Культура
Теодор Курентзис заявил, что остаётся жить в Перми
По словам известного дирижёра, краевые власти пока не подтвердили, что он продолжит руководить Дягилевским фестивалем Теодор Курентзис продолжить жить в Перми в Демидково.
Обновлено в 06:11
Кино
Ефремов записал видеообращение к главе МВД после ареста коллеги
Обновлено вчера в 14:55
Футбол
Гвардьола признался, что Сане не говорил с ним на тему ухода из «Манчестер Сити»
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола перед матчем за Суперкубок Англии с "Ливерпулем" прокомментировал слухи вокруг будущего нападающего Лероя Сане.
Обновлено в 08:44
Происшествия
Сотрудников фонда Навального заподозрили в отмывании денег
Как отмечает «Федеральное агентство новостей», ожидается, что в ближайшее время Следственный комитет России возбудит уголовное дело по подозрению в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов.
Обновлено в 12:30
Общество
В Гидрометцентре спрогнозировали аномальные холода в августе
Как сообщил завотделом долгосрочных прогнозов погоды Владимир Тищенко, в начале августа средняя температура будет гораздо ниже обычных значений в данное время.
Обновлено вчера в 03:57
Политика
Китай даст ответ на новые пошлины США
31 мая вступили в силу новые повышенные пошлины Китая на ввоз товаров из США объемом 60 миллиардов долларов.
Обновлено в 07:01
Шоу-бизнес
«Русфонду» вернули все деньги, собранные на лечение Жанны Фриске
Иск "Русфонда" "Русфонд" обратился в суд с иском к Владимиру и Ольге Фриске, а также четырехлетнему сыну певицы Платону в лице его законного представителя Дмитрия Шепелева с требованием отчитаться о расходовании 21,6 млн рублей, собранных телезрителями Первого канала на лечение Жанны Фриске.
Обновлено в 09:59
Музыка
Катамадзе отменила концерт в Москве
Грузинская певица Нино Катамадзе отменила концерт в Москве, запланированный на 27 марта 2020 года в концертном зале Vegas City Hall, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 10:56
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро на новостях о санкциях
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро на старте торгов в условиях заметного ухудшения внешнего фона из-за обострения торгового конфликта между США и Китаем, а также на информации о введении против России второго пакета санкций из-за отравления в Солсбери.
Обновлено в 03:35
Общество
В Москве появились тропические постельные клопы
Роспотребнадзор заявил об обнаружении в Москве тропических постельных клопов, которые ранее не встречались в европейской части России.
Обновлено в 09:36
Культура
Стас Барецкий пригласил Дженнифер Энистон сняться в «Брате-3»
Новой звездой, которую Барецкий решил уговорить на съемки в «Брате», стала звезда ситкома «Друзья» Дженнифер Энистон.
Обновлено в 06:20
Театры
Армен Джигарханян после долгого перерыва вернулся в театр
Армен Джигарханян после длительного перерыва, связанного с болезнью, вернулся в свой театр.
Обновлено в 01:24