Общество
Госдума одобрила законопроект о выплатах за детей до трех летРБК 08:14
Законом вносятся изменения в ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей». Согласно документу, с 1 января 2020 года выплаты на первого и второго ребенка смогут получить семьи, у которых доход на каждого родителя не превышает двукратную величину прожиточного минимума в регионе проживания.
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Законопроектом также предусмотрено, что родители станут получать ежемесячную выплату вплоть до достижения ребенком 3 лет.
— Вячеслав Володин, российский политикФАН вчера в 07:49
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Принят во втором чтении законопроект об увеличении выплат на детей
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