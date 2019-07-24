Законопроектом также предусмотрено, что родители станут получать ежемесячную выплату вплоть до достижения ребенком 3 лет.

Законом вносятся изменения в ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей». Согласно документу, с 1 января 2020 года выплаты на первого и второго ребенка смогут получить семьи, у которых доход на каждого родителя не превышает двукратную величину прожиточного минимума в регионе проживания.

Госдума одобрила законопроект о выплатах за детей до трех лет

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