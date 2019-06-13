Экономика
Больше половины россиян покупают товары только по акцииВедомости вчера в 03:39
Доля россиян, покупающих товары только по акциям, по итогам 2018 г. достигла рекордных 50,6%, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование компании Ipsos Comcon. В 2016 г. покупки только по акциям совершал 41% россиян, а в 2017 г. – 45%.
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с чего всё началось
Более половины россиян теперь покупают товары только по акциям Падение реальных доходов населения и конкуренция розничных сетей за покупателя привели к тому, что более 50% россиян приобретают товары только со скидками.Коммерсантъ12 июня в 18:02
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Общество
Собчак назвала Малышеву «мерзавкой» после слов о «детях-кретинах»
Телеведущая Ксения Собчак осудила коллегу Елену Малышеву, которая в программе предложила обсудить, "откуда берутся кретины".
Обновлено в 00:19
Происшествия
Жену экс-хоккеиста Соколова убили в Ленинградской области
Обновлено вчера в 18:04
Транспорт
Скоростной лимит на дорогах могут увеличить до 130 км в час
Лимит скорости на российских автомагистралях может быть повышен до 130 километров в час.
Обновлено в 01:00
Политика
Порошенко нашел способ закрыть вопрос о воровстве газа Украиной
Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что нашел способ закрыть вопрос о воровстве российского газа через два года, сообщает ФАН.
Обновлено в 01:12
Политика
В Бишкеке началась встреча лидеров стран ШОС
Встреча лидеров стран-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) началась в резиденции «Ала-Арча» в Бишкеке.
Обновлено в 01:05
Общество
СМИ сообщили о бизнесе семьи полковника ФСБ из расследования Голунова
О подполковнике ФСБ Марате Медоеве в связи с делом журналиста «Медузы» Ивана Голунова ранее писал «Проект».
Обновлено вчера в 16:41
Экономика
Чубайс предложил ввести углеродный налог в России
Председатель правления УК «Роснано» Анатолий Чубайс предложил ввести углеродный налог в России.
Обновлено 12 июня в 23:12
Транспорт
На Крымском мосту построен первый железнодорожный путь
Строители соединили рельсы первого из железнодорожных путей, проходящих по Крымскому мосту, сообщает 14 июня инфоцентр «Крымский мост».
Обновлено в 00:52
Общество
Сын Алибасова планирует вывезти отца за границу
Сын продюсера Бари Алибасова планирует перевезти отца на реабилитацию в частную клинику Европы.
Обновлено в 00:24
Политика
Путин учредил посвященную 75-летию Победы медаль
Обновлено вчера в 14:28
Происшествия
На востоке Москвы горит Измайловский кремль
Музейный комплекс Измайловского кремля загорелся на востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
Обновлено вчера в 15:59
Баскетбол
«Торонто» обыграл «Голден Стэйт» и стал чемпионом НБА
Счёт в серии стал 4:2 в пользу «Торонто», который таким образом стал чемпионом НБА сезона-2018/19.
Обновлено в 01:18
Шоу-бизнес
У Сергея Лазарева состоялась тайная свадьба
Примечательно, что король отечественной поп-сцены Филипп Киркоров отметился в комментариях, в шутку поздравив Лазарева и Билана с состоявшейся свадьбой.
Обновлено вчера в 10:44
Общество
Минфин предложил разрешить онлайн-продажу алкоголя с 2020 года
Согласно тексту документа (есть у РБК), онлайн-торговля алкоголем начнется 1 января 2020 года.
Обновлено вчера в 10:38
Технологии
«Билайн» и Mail.ru Group не поделили каналы связи
По данным оператора, деградация сервисов произошла на стороне Mail.ru Group.
Обновлено вчера в 15:30
Гаджеты
В начале следующего года Phison представит SSD-контроллер со скоростью 6500 Мбайт/с
Ключевой особенностью новинки станет поддержка более высокой скорости передачи данных — вплоть до 6500 Мбайт / с. Ещё в начале этого года компания Phison продемонстрировала свой контроллер PS5016, предназначенный для твердотельных накопителей нового поколения с возможностью подключения по четырём линиям PCIe 4.0.
Обновлено вчера в 10:26
Армия и оружие
США показали «доказательства» причастности Ирана к атаке на танкеры
В свою очередь, в МИД Ирана оценили обвинения США в причастности страны к "атаке" на танкеры В Оманском заливе было совершено нападение на два нефтяных танкера.
Обновлено вчера в 22:22
Происшествия
В Екатеринбурге загорелся частный детский сад
Частный детский сад загорелся в Екатеринбурге на площади 150 квадратных метров, сотрудники и воспитанники эвакуированы из учреждения, сообщает в пятницу региональный главк МЧС.
Обновлено в 01:17
Общество
Глава города Кузбасса подал в отставку
Обновлено вчера в 23:06
Политика
Болтон оценил возможность достижения мира в Донбассе при Зеленском
«Избрание президента Зеленского создаёт новую возможность для мира в Донбассе, что является ключевым шагом для налаживания отношений США и России, но крайне важно, чтобы Россия внесла свой вклад и участвовала в этом серьёзно», — написал он в Twitter.
Обновлено вчера в 18:18
Происшествия
Прокуратура не получала обращений по поводу «воскресшего» Цапка
Ранее в СМИ появились фотографии, в которых СМИ узнали погибшего главаря кущевской банды Обращения с просьбой установить личность человека, которого СМИ приняли за "воскресшего" главаря кущевской банды Сергея Цапка, в прокуратуры Краснодарского края и Сочи не поступали.
Обновлено вчера в 04:22
Футбол
Transfermarkt обнулит трансферную стоимость Мамаева и Кокорина
Портал Transfermarkt обнулит трансферную стоимость для футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева 14 июня.
Обновлено вчера в 20:58
Шоу-бизнес
Сын Сергея Зверева ушел в монастырь
Сына знаменитого стилиста обидело интервью отца, поэтому он решил на время отказаться от мирской жизни и сосредоточиться на служении Богу.
Обновлено вчера в 10:00
Общество
Гороскоп на 14 июня: Стрельцы проявят себя, Водолеи консервативны
Накопившиеся проблемы могут занять всю первую половину дня. Мужчинам-Овнам пойдут на пользу размышления о своих чувствах.
Обновлено вчера в 11:08
Политика
Порошенко заявил, что готов помочь Зеленскому с зарубежными визитами
Бывший украинский лидер Пётр Порошенко в эфире телеканала «Прямой» заявил, что готов помочь действующему президенту Украины Владимиру Зеленскому сделать его первые зарубежные визиты успешными.
Обновлено вчера в 21:12
Общество
В России могут ввести гибкий отпуск по уходу за ребенком
Руководитель рабочей группы по социальной политике экспертного совета при правительстве России Сергей Рыбальченко заявил о своей инициативе дать женщинам возможность взять гибкий отпуск по уходу за ребенком.
Обновлено вчера в 15:26
Экономика
Медведев потребовал объяснить промедления в финансировании нацпроектов
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев потребовал от руководства Минфина объяснить, почему происходит медленное финансирование национальных проектов.
Обновлено вчера в 09:55
Общество
В Приморье отложили освобождение части косаток из «китовой тюрьмы»
Компании — отловщики косаток, которых держат в Средней бухте в Приморье, перенесли на неделю выпуск четырех животных, сообщил адвокат компаний на суде во Владивостоке.
Обновлено вчера в 23:12
Футбол
Эден Азар обратился к болельщикам «Реала»
Обновлено вчера в 23:40