Экономика
Больше половины россиян покупают товары только по акцииВедомости 03:39
Доля россиян, покупающих товары только по акциям, по итогам 2018 г. достигла рекордных 50,6%, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование компании Ipsos Comcon. В 2016 г. покупки только по акциям совершал 41% россиян, а в 2017 г. – 45%.
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с чего всё началось
По итогам 2018 года доля россиян, покупающих товары со скидками, достигла 50,6%, подсчитали в исследовательской компании Ipsos Comcon для "Ъ".Коммерсантъвчера в 18:02
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Авторы гипотезы о древнем столкновении — Лео Блиц (Leo Blitz) и Суканья Чакрабати (Sukanya Chakrabarti) — рассказали о своих новых находках на прошедшей в Сент-Луисе конференции Американского астрономического общества (AAS).
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«Коммунисты России» пригрозили уголовными делами за сериал «Чернобыль»
«Коммунисты России» требуют возбудить уголовные дела за публичную клевету в отношении создателей сериала «Чернобыль» HBO и запретить им въезд на территорию страны.
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Собянин открыл второй участок трассы Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе
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Наука
В Китае найдено свидетельство древнейшего употребления конопли
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"Тинькофф" представляет "Олега" - первого в мире голосового помощника в сфере финансов и лайфстайл-услуг, созданного в России.
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Глава МВД Великобритании подписал запрос на экстрадицию Ассанжа в США
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Происшествия
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