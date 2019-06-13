Экономика
Больше половины россиян покупают товары только по акцииВедомости 03:39
Доля россиян, покупающих товары только по акциям, по итогам 2018 г. достигла рекордных 50,6%, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование компании Ipsos Comcon. В 2016 г. покупки только по акциям совершал 41% россиян, а в 2017 г. – 45%.
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с чего всё началось
По итогам 2018 года доля россиян, покупающих товары со скидками, достигла 50,6%, подсчитали в исследовательской компании Ipsos Comcon для "Ъ".Коммерсантъвчера в 18:02
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Происшествия
В Новосибирской области от удара молнии погибла девушка
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Армия и оружие
AFP: гендиректор ОЗХО распорядился расследовать утечку документов из организации
Глава Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Фернандо Ариас распорядился провести расследование в связи с утечкой внутренних документов, касающихся расследования инцидента в городе Дума (Сирия) в апреле 2018 года.
Обновлено в 13:01
Происшествия
Люди застряли на экстремальном аттракционе в Петербурге
Отключилось электричество, и люди зависли в воздухе на экстремальных каруселях. Об этом сообщило издание «Фонтанка».
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Происшествия
Сын бывшего хоккеиста сборной России убил мать на глазах брата
На супругу экс-вратаря СКА Ирину напал ее 18-летний сын. Расправа произошла на глазах младшего брата, который побежал к соседям за помощью.
Обновлено в 12:38
Происшествия
Суд оставил в силе сроки наказания Мамаеву и Кокорину
Мосгорсуд оставил в силе сроки наказания Александру Кокорину, Павлу Мамаеву, Кириллу Кокорину и Александру Протасовицкому, осужденным в мае за две драки в центре Москвы.
Обновлено в 09:58
Гаджеты
USB4 появится в конце 2020 года
Продукция с новыми портами стандарта USB4 появятся на прилавках магазинов не раньше конца следующего года, первые шаги для внедрения нового стандарта предпримет компания Intel.
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Наука
В Китае найдено свидетельство древнейшего употребления конопли
В Китае эксперты смогли обнаружить древнейшее доказательство курения конопли, сообщает naked-science.ru.
Обновлено в 03:25
Происшествия
Прокуратура Кубани установила личность похожего на Цапка человека
Сфотографированный в Сочи после ДТП 4 июня человек, похожий на умершего главаря кущёвской банды Сергея Цапка, оказался вором в федеральном розыске.
Обновлено в 05:02
Футбол
УЕФА открыл дело против сборной Украины после крупной победы над Сербией
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дисциплинарное дело в отношении сборной Украины из-за поведения болельщиков в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против команды Сербии, сообщается на сайте УЕФА.
Обновлено в 09:58
Политика
Совет США по географическим названиям переименовал Kiev в Kyiv
Совет США по географическим названиям в ответ на обращение посла Украины Валерия Чалого принял решение изменить правило написания названия Киева.
Обновлено в 01:31
Наука
Физики не смогли объяснить прозрачность Солнца ошибками теории
Физики из США и Франции получили сильно ионизированную плазму никеля и хрома, разогрев эти металлы с помощью мощного рентгеновского лазера, а затем измерили ее прозрачность.
Обновлено 11 июня в 10:43
Космос
Под Геленджиком установили макет легкого космического самолета
Обновлено в 12:07
Авто
Volvo и Uber представили серийный беспилотный кроссовер
Обновлено в 08:30
Шоу-бизнес
«Никогда не был счастливее»: Питту удалось вернуть Энистон
"Брэд никогда не был счастливее", - заявил он. При этом источник отметил, что Энистон пока не подпускает Питта слишком близко.
Обновлено в 04:47
Финансы
Международные резервы России превысили $500 млрд
Объём международных резервов России по состоянию на 7 июня составил $502,7 млрд. Такие данные приводит пресс-служба Банка России.
Обновлено в 09:24
Происшествия
В Москве электричка насмерть сбила двух человек
Электропоезд сбил насмерть двух человек около железнодорожной станции Яуза в Москве, сообщает пресс-служба УТ МВД России по ЦФО.
Обновлено в 09:55
Наука
Специалисты раскрыли секрет долголетия летучих мышей
Международная группа ученых провела эксперимент с несколькими видами летучих мышей, живущих более 25 лет.
Обновлено в 11:47
Политика
Песков ответил на вопрос о возможной реформе МВД после дела Голунова
В Кремле пока не имеют решения относительно необходимости проведения реформ в органах внутренних дел из-за дела журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 12:05
Происшествия
Суд оштрафовал на 150 тыс. руб. участника марша в Москве
Таганский суд Москвы оштрафовал Вячеслава Стеблина, участника несогласованной акции в поддержку журналиста "Медузы" Ивана Голунова, на 150 тыс. руб. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.
Обновлено в 12:03
Общество
Единственную запись голоса Фриды Кало нашли в Мексике
Обновлено в 11:30
Общество
В Госдуме предложили резко повысить штраф за хранение данных россиян
В четверг в Госдуму был внесен законопроект об увеличении максимального штрафа для компаний, которые не выполняют требования о хранении персональных данных россиян на территории РФ, сообщает ТАСС.
Обновлено в 13:04
Политика
Володин рассказал об условиях России для возвращения в ПАСЕ
Совет Госдумы на заседании 19 июня рассмотрит вопрос о подаче российской делегацией заявки на участие в очередной сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
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Происшествия
В Оманском заливе затонул один из атакованных нефтяных танкеров
Один из двух атакованных в Оманском заливе нефтяных танкеров Front Altair затонул, пишет в четверг, 13 июня, ливанский телеканал Al-Mayadeen со ссылкой на источники.
Обновлено в 05:16
Авто
Стартовало производство внедорожника Aston Martin DBX
Эксперты пророчат новому внедорожнику Aston Martin DBX большое будущее.
Обновлено вчера в 04:16
Шоу-бизнес
Богомолов дал откровенное интервью Собчак
Телеведущая Ксения Собчак взяла интервью у режиссера Константина Богомолова, с которым ей приписывают роман, сообщает сайт kp.ru.
Обновлено в 12:47
Экономика
Банки нашли новый повод для блокировки счетов россиян
Российские банки нашли новую причину для блокировки счетов и вкладов.
Обновлено вчера в 18:29
Происшествия
Семью Алибасова обманули на 800 тысяч рублей, вернув не того кота
Неизвестные вместо пропавшего кота Бари Алибасова принесли похожего и забрали вознаграждение в размере 800 тысяч рублей, сообщил РИА Новости сын продюсера Бари Алибасов — младший.
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Армия и оружие
ВВС США успешно провели первые испытания гиперзвуковых боевых блоков
ВВС США провели успешные летные испытания гиперзвуковых боевых блоков с системой воздушного запуска ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon, также имеет обозначение AGM-183A), носителями которых стали стратегические бомбардировщики B-52 Stratofortress.
Обновлено в 11:11
Игры
По мотивам сериала «Очень странные дела» будет выпущена мобильная игра
По мотивам сериала "Очень странные дела" будет выпущена мобильная игра. Разработкой займется финская компания Next Games (The Walking Dead).
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