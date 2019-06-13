Экономика
Больше половины россиян покупают товары только по акцииВедомости 03:39
Доля россиян, покупающих товары только по акциям, по итогам 2018 г. достигла рекордных 50,6%, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование компании Ipsos Comcon. В 2016 г. покупки только по акциям совершал 41% россиян, а в 2017 г. – 45%.
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с чего всё началось
По итогам 2018 года доля россиян, покупающих товары со скидками, достигла 50,6%, подсчитали в исследовательской компании Ipsos Comcon для "Ъ".Коммерсантъвчера в 18:02
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Футбол
«Рубин» объявил об изменениях в тренерском штабе
Пресс-служба «Рубина» сообщила о том, что в тренерском штабе команды произошли изменения.
Обновлено в 13:42
Шоу-бизнес
Богомолов рассказал Собчак об отношении к соцсетям и личной жизни
Режиссер Константин Богомолов в программе "Осторожно, Собчак!" впервые после назначения на пост худрука Театра на Малой Бронной рассказал о своем отношении к соцсетям, кинокарьере, воспитании театральной публики и о личной жизни.
Обновлено в 13:23
Происшествия
Суд оставил в силе сроки наказания Мамаеву и Кокорину
Мосгорсуд оставил в силе сроки наказания Александру Кокорину, Павлу Мамаеву, Кириллу Кокорину и Александру Протасовицкому, осужденным в мае за две драки в центре Москвы.
Обновлено в 09:58
Происшествия
Бари Алибасов остается в реанимации
Обновлено в 03:14
Авто
Паркетник Haval F7 станет дешевле на 220 тысяч рублей
Кроссовер Haval F7, ценник которого стал главным разочарованием минувшей недели, станет доступнее.
Обновлено 11 июня в 23:33
Технологии
Huawei потребовала от американской Verizon более $1 млрд за патенты
Китайская Huawei потребовала от компании Verizon из США заплатить ей более $1 млрд. Об этом 12 июня сообщила газета The Wall Street Journal.
Обновлено в 08:21
Экономика
Голикова предложила ввести в России новый вид социального страхования
Вице-премьер Татьяна Голикова предложила ввести в России новый вид социального страхования для финансирования услуг по постоянному уходу за пациентами, нуждающимися в такой помощи.
Обновлено в 14:01
Общество
ВЦИОМ узнал любимые мультфильмы россиян
Обновлено в 01:19
Происшествия
В Кабардино-Балкарии задержали общественника с 263 граммами марихуаны
Руководитель общественной организации "Хабзэ" Мартин Кочесоко заключен под стражу по уголовному делу о покупке 263 граммов марихуаны и уже признал вину, говорится в ответе МВД по Кабардино-Балкарии на запрос РИА Новости.
Обновлено в 12:41
Происшествия
Прокуратура Кубани установила личность похожего на Цапка человека
Сфотографированный в Сочи после ДТП 4 июня человек, похожий на умершего главаря кущёвской банды Сергея Цапка, оказался вором в федеральном розыске.
Обновлено в 05:02
Энергетика
В «Нафтогазе» ответили на предложение «Газпрома» о мировом соглашении
Стокгольмский арбитраж вынес два решения по спору "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской более 2,5 миллиарда долларов.
Обновлено в 14:40
Транспорт
Открылся второй участок дороги Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе
Открылся второй участок дороги Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе.
Обновлено в 06:44
Общество
Роскомнадзор изучит контент TikTok на предмет признаков порнографии
Роскомнадзор в течение месяца проанализирует контент сервиса TikTok на предмет признаков детской порнографии и наличия другой запрещенной в России информации.
Обновлено в 10:41
Политика
США обвинили Иран в нападении на танкеры в Оманском заливе
Обновлено в 14:30
Футбол
Азар прошёл медобследование в «Реале»
Как сообщается в официальном Twitter-аккаунте «Реала», 13 июня Азар успешно прошёл медицинское обследование перед переходом в стан королевского клуба.
Обновлено в 13:22
Кино
Иностранным кинематографистам просубсидируют съемки фильмов в России
Чтобы иностранная киностудия получила через своего российского партнера компенсацию, ее бюджет на съемки в России должен быть не менее 20 млн руб. для художественного фильма и 10 млн руб. для анимационного (в обоих случаях минимальный хронометраж картины равен 60 минутам), 5 млн руб. — для документального фильма (40 минут) и одного эпизода сериала (15 минут).
Обновлено в 02:00
Политика
Организатор полета Качиньского в Смоленск получил 10 месяцев тюрьмы
Экс-глава канцелярии премьер-министра Польши Томаш Арабский приговорен к 10 месяцам лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора на два года за организацию полета, в котором в 2010 году погиб президент страны Лех Качиньский, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 08:28
Происшествия
В Подмосковье мотоциклист сбил мальчика на велосипеде
Установлено, что мотоциклист врезался в 14-летнего мальчика на велосипеде.
Обновлено в 14:11
Авто
Kia показала новый кроссовер для России
Компания Kia опубликовала второе тизерное видео, на котором можно рассмотреть некоторые особенности облика нового бюджетного паркетника Kia Seltos.
Обновлено в 12:04
Космос
Совет РАН по космосу призвал начать работы по проекту «Венера-Д»
Совет Российской академии наук по космосу призвал Роскосмос начать опытно-конструкторские работы по проекту автоматической межпланетной станции «Венера-Д».
Обновлено вчера в 06:36
Хоккей
Тарасенко уложил в Кубок Стэнли своего новорожденного сына
Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Сент-Луис Блюз" Владимир Тарасенко уложил своего новорожденного сына в Кубок Стэнли, сообщает Sport24.
Обновлено в 14:33
Общество
Россиян разозлил эфир Малышевой «Откуда берутся кретины» о детях-аутистах
Телеведущая Елена Малышева вновь оказалась в центре скандала после того, как в программе о детях-аутистах предложила обсудить, "откуда берутся кретины".
Обновлено в 13:29
Политика
Пушков посоветовал президенту Польши подучить историю
Член Совета Федерации Алексей Пушков ответил президенту Польши Анджею Дуде, который заявил, что поляки якобы храбрее русских.
Обновлено в 07:52
Футбол
Мбаппе стал самым дорогим футболистом в мире
Французский нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе признан самым дорогим футболистом в мире.
Обновлено в 09:28
Шоу-бизнес
Рита Дакота вернула обручальное кольцо Владу Соколовскому
Исполнительница рассталась с супругом Владом Соколовским прошлым летом. После разрыва Рита Дакота впала в депрессию.
Обновлено в 04:00
Экономика
ФАС не выявила необоснованного роста цен на билеты в плацкарт
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не выявила необоснованного роста цен плацкартные билеты на июнь-август 2019 года, говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 04:44
Происшествия
Семью Алибасова обманули на 800 тысяч рублей, вернув не того кота
Неизвестные вместо пропавшего кота Бари Алибасова принесли похожего и забрали вознаграждение в размере 800 тысяч рублей, сообщил РИА Новости сын продюсера Бари Алибасов — младший.
Обновлено в 06:39
Политика
Володин рассказал об условиях России для возвращения в ПАСЕ
Совет Госдумы на заседании 19 июня рассмотрит вопрос о подаче российской делегацией заявки на участие в очередной сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 10:58
Наука
Ирония помогла роботу понравиться людям
Исследователи из Университета Аугсбурга под руководством Элизабет Андре (Elisabeth Andre) научили робота выражать иронию в разговоре, причем как с помощью самой речи, так и с помощью мимики.
Обновлено в 07:14