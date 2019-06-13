Экономика

Больше половины россиян покупают товары только по акцииВедомости 03:39

Доля россиян, покупающих товары только по акциям, по итогам 2018 г. достигла рекордных 50,6%, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование компании Ipsos Comcon. В 2016 г. покупки только по акциям совершал 41% россиян, а в 2017 г. – 45%.
Читать в источнике
с чего всё началось

Более половины россиян теперь покупают товары только по акциям

По итогам 2018 года доля россиян, покупающих товары со скидками, достигла 50,6%, подсчитали в исследовательской компании Ipsos Comcon для "Ъ".
Коммерсантъвчера в 18:02

Подробнее о событии

Более половины россиян стали покупать товары только по скидкам

Телеканал 360°03:13

Больше половины россиян покупают товары исключительно по промоакциям

Эхо Москвы04:30

Доля покупающих товары только по скидкам россиян превысила 50%

РБК04:27

«Ъ»: половина россиян в 2018 году покупала товары только со скидкой

ТАСС05:09

Доля покупающих по скидкам россиян превысила 50%

Интерфакс00:05

Более половины россиян начали закупаться только по акциям

Lenta.ruвчера в 20:44

Более половины россиян теперь покупают товары только по акциям

Коммерсантъвчера в 18:02
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 11:45, Ашберн
Армия и оружие

Самолеты ВКС нанесли удары по позициям террористов в Идлибе

Обновлено в 06:41
Политика

Медведев раскритиковал траты Роскосмоса

Премьер-министр Дмитрий Медведев раскритиковал низкую эффективность освоения средств в Роскосмосе, сообщает ТАСС.
Обновлено в 09:00
Происшествия

Мосгорсуд отменил приговор Кокорину и Мамаеву

Мосгорсуд отменил приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, передает корреспондент РИА Новости из здания суда.
Обновлено в 10:01
Происшествия

Крупная пробка образовалась на КАД из-за массового ДТП

На внешнем кольце КАД в Петербурге образовалась большая пробка. Причиной стала массовое дорожно-транспортное происшествие.
Обновлено в 10:45
Политика

В Кремле оценили необходимость реформ в МВД после дела Голунова

Кремль призывает дождаться результатов следствия после дела журналиста Ивана Голунова и в данный момент не располагает информацией о том, насколько необходима реформа в органах внутренних дел.
Обновлено в 11:04
Происшествия

В Оманском заливе атакованы два танкера

6. В прошлом месяце Иран обвинили в атаках на танкеры ОАЭ 13 мая Саудовская Аравия сообщала, что два ее нефтяных танкера были повреждены в результате диверсии.
Обновлено в 06:21
Общество

Роскомнадзор проверит сервис TikTok на соблюдение российских законов

Проверкой TikTok планирует заняться и Роскомнадзор.
Обновлено в 09:09
Наука

В России успешно испытали авиационный двигатель нового поколения

В России успешно завершились испытания роторно-поршневого авиационного двигателя нового поколения.
Обновлено в 07:34
Экономика

Кудрин: Индексация пенсий выше инфляции может потребовать средства ФНБ

По мнению Кудрина, в этом году экономический рост составит примерно один процент, а в следующем году - один-два процента.
Обновлено в 07:40
Общество

Штраф за хранение данных россиян за рубежом хотят увеличить

В Госдуму внесен законопроект об увеличении штрафа до 18 млн рублей за неисполнение требований локализации баз с персональными данными россиян, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:11
Происшествия

Прекращено уголовное дело журналиста Ивана Голунова

Уголовное преследование специального корреспондента «Медузы» Ивана Голунова прекращено. Об этом объявил глава МВД Владимир Колокольцев.
Обновлено 11 июня в 10:29
Происшествия

Семью Алибасова обманули на 800 тысяч рублей, вернув не того кота

Неизвестные вместо пропавшего кота Бари Алибасова принесли похожего и забрали вознаграждение в размере 800 тысяч рублей, сообщил РИА Новости сын продюсера Бари Алибасов — младший.
Обновлено в 06:39
Экономика

Козак поручил подготовить ограничения для экспорта из РФ лома черных и цветных металлов

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак поручил подготовить два проекта постановлений правительства, ограничивающих экспорт из РФ лома черных и цветных металлов, сообщается на сайте правительства по итогам совещания о совершенствовании порядка продажи лома чёрных и цветных металлов для нужд российской промышленности.
Обновлено в 10:50
Происшествия

Суд вынес первый штраф участнику марша в поддержку Голунова

Таганский районный суд назначил первый штраф участнику несанкционированного марша в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова, передает «ОВД-инфо».
Обновлено в 11:11
Общество

16 выпускников в Удмуртии сдали ЕГЭ по химии на 100 баллов

В Удмуртии 16 выпускников сдали ЕГЭ по химии на 100 баллов.
Обновлено в 09:20
Культура

В Мексике обнаружили единственную запись голоса Фриды Кало

В Национальной звуковой библиотеке Мексики обнаружена единственная запись голоса художница Фриды Кало, сообщает министерство культуры страны.
Обновлено в 11:01
Политика

Соловьев ответил на слова Дуды о превосходстве поляков над русскими

Ведущий Владимир Соловьев отреагировал на слова президента Польши Анджея Дуды о том, что он считает поляков более смелыми, чем русские, сообщает "Взгляд".
Обновлено в 04:41
Происшествия

Прокуратура Кубани установила личность похожего на Цапка человека

Сфотографированный в Сочи после ДТП 4 июня человек, похожий на умершего главаря кущёвской банды Сергея Цапка, оказался вором в федеральном розыске.
Обновлено в 05:02
Общество

На прием в Кремле попала девушка в футболке с именем Голунова на груди

Обновлено вчера в 11:33
Космос

Оксфордские ученые: Земля движется вокруг Солнца по квадратной орбите

Проведя многочисленные математические подсчёты, ученые из Оксфордского университета совершили новое «открытие» – Земля движется по квадратной орбите.
Обновлено в 08:28
Шоу-бизнес

Садальский сообщил о смерти певицы Ирины Бржевской

Актер Станислав Садальский в соцсетях сообщил о смерти популярной в пятидесятых годах прошлого века певицы Ирины Бржевской.
Обновлено в 02:11
Происшествия

В Белоруссии приведен в исполнение очередной смертный приговор

В 2018 году в Белоруссии было вынесено два смертных приговора, а четыре ранее вынесенных были приведены в исполнение.
Обновлено в 09:21
Авто

Минпромторг ожидает небольшой рост производства автомобилей в 2019 году

Минпромторг допускает, что в 2019 году возможен незначительный рост производства автомобильной техники, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.
Обновлено в 10:03
Кино

Фильм «Сторож» выйдет одновременно в кинотеатрах и на «Кинопоиске»

В мае 2018 года на «Кинопоиске» появился раздел «Онлайн», в котором собрана библиотека фильмов, мультфильмов и сериалов.
Обновлено в 06:25
Происшествия

Убита жена бывшего вратаря СКА Максима Соколова

Супруга бывшего вратаря СКА и сборной России, а ныне тренера вратарей СКА Максима Соколова убита под Петербургом.
Обновлено в 11:21
Происшествия

Завершено расследование дела похитителя картины Куинджи из Третьяковки

Обновлено в 10:23
Политика

Володин назвал условие подачи Россией заявки на возвращение в ПАСЕ

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что 19 июня совет нижней палаты парламента рассмотрит вопрос о подаче российской делегацией заявки на участие в сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 11:24
Экономика

Банки нашли новый повод для блокировки счетов россиян

Российские банки нашли новую причину для блокировки счетов и вкладов.
Обновлено вчера в 18:29
Происшествия

В Индии более 50 детей умерли после употребления в пищу плодов личи

Обновлено в 03:33
Политика

США сообщили срок исполнения запрета по Huawei

В письме Войта отмечается, что управление намерено придерживаться двухлетнего срока для введения полного запрета на федеральные контракты с компаниями, работающими с китайской телекоммуникационной компанией Huawei.
Обновлено в 01:02
Как работают Яндекс.Новости?
Главное