Экономика
Больше половины россиян покупают товары только по акцииВедомости 03:39
Доля россиян, покупающих товары только по акциям, по итогам 2018 г. достигла рекордных 50,6%, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование компании Ipsos Comcon. В 2016 г. покупки только по акциям совершал 41% россиян, а в 2017 г. – 45%.
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с чего всё началось
По итогам 2018 года доля россиян, покупающих товары со скидками, достигла 50,6%, подсчитали в исследовательской компании Ipsos Comcon для "Ъ".Коммерсантъвчера в 18:02
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 11:45, Ашберн
Политика
Медведев раскритиковал траты Роскосмоса
Премьер-министр Дмитрий Медведев раскритиковал низкую эффективность освоения средств в Роскосмосе, сообщает ТАСС.
Обновлено в 09:00
Происшествия
Мосгорсуд отменил приговор Кокорину и Мамаеву
Мосгорсуд отменил приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, передает корреспондент РИА Новости из здания суда.
Обновлено в 10:01
Происшествия
Крупная пробка образовалась на КАД из-за массового ДТП
На внешнем кольце КАД в Петербурге образовалась большая пробка. Причиной стала массовое дорожно-транспортное происшествие.
Обновлено в 10:45
Политика
В Кремле оценили необходимость реформ в МВД после дела Голунова
Кремль призывает дождаться результатов следствия после дела журналиста Ивана Голунова и в данный момент не располагает информацией о том, насколько необходима реформа в органах внутренних дел.
Обновлено в 11:04
Происшествия
В Оманском заливе атакованы два танкера
6. В прошлом месяце Иран обвинили в атаках на танкеры ОАЭ 13 мая Саудовская Аравия сообщала, что два ее нефтяных танкера были повреждены в результате диверсии.
Обновлено в 06:21
Общество
Роскомнадзор проверит сервис TikTok на соблюдение российских законов
Проверкой TikTok планирует заняться и Роскомнадзор.
Обновлено в 09:09
Наука
В России успешно испытали авиационный двигатель нового поколения
В России успешно завершились испытания роторно-поршневого авиационного двигателя нового поколения.
Обновлено в 07:34
Экономика
Кудрин: Индексация пенсий выше инфляции может потребовать средства ФНБ
По мнению Кудрина, в этом году экономический рост составит примерно один процент, а в следующем году - один-два процента.
Обновлено в 07:40
Общество
Штраф за хранение данных россиян за рубежом хотят увеличить
В Госдуму внесен законопроект об увеличении штрафа до 18 млн рублей за неисполнение требований локализации баз с персональными данными россиян, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:11
Происшествия
Прекращено уголовное дело журналиста Ивана Голунова
Уголовное преследование специального корреспондента «Медузы» Ивана Голунова прекращено. Об этом объявил глава МВД Владимир Колокольцев.
Обновлено 11 июня в 10:29
Происшествия
Семью Алибасова обманули на 800 тысяч рублей, вернув не того кота
Неизвестные вместо пропавшего кота Бари Алибасова принесли похожего и забрали вознаграждение в размере 800 тысяч рублей, сообщил РИА Новости сын продюсера Бари Алибасов — младший.
Обновлено в 06:39
Экономика
Козак поручил подготовить ограничения для экспорта из РФ лома черных и цветных металлов
Вице-премьер РФ Дмитрий Козак поручил подготовить два проекта постановлений правительства, ограничивающих экспорт из РФ лома черных и цветных металлов, сообщается на сайте правительства по итогам совещания о совершенствовании порядка продажи лома чёрных и цветных металлов для нужд российской промышленности.
Обновлено в 10:50
Происшествия
Суд вынес первый штраф участнику марша в поддержку Голунова
Таганский районный суд назначил первый штраф участнику несанкционированного марша в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова, передает «ОВД-инфо».
Обновлено в 11:11
Общество
16 выпускников в Удмуртии сдали ЕГЭ по химии на 100 баллов
В Удмуртии 16 выпускников сдали ЕГЭ по химии на 100 баллов.
Обновлено в 09:20
Культура
В Мексике обнаружили единственную запись голоса Фриды Кало
В Национальной звуковой библиотеке Мексики обнаружена единственная запись голоса художница Фриды Кало, сообщает министерство культуры страны.
Обновлено в 11:01
Политика
Соловьев ответил на слова Дуды о превосходстве поляков над русскими
Ведущий Владимир Соловьев отреагировал на слова президента Польши Анджея Дуды о том, что он считает поляков более смелыми, чем русские, сообщает "Взгляд".
Обновлено в 04:41
Происшествия
Прокуратура Кубани установила личность похожего на Цапка человека
Сфотографированный в Сочи после ДТП 4 июня человек, похожий на умершего главаря кущёвской банды Сергея Цапка, оказался вором в федеральном розыске.
Обновлено в 05:02
Общество
На прием в Кремле попала девушка в футболке с именем Голунова на груди
Обновлено вчера в 11:33
Космос
Оксфордские ученые: Земля движется вокруг Солнца по квадратной орбите
Проведя многочисленные математические подсчёты, ученые из Оксфордского университета совершили новое «открытие» – Земля движется по квадратной орбите.
Обновлено в 08:28
Шоу-бизнес
Садальский сообщил о смерти певицы Ирины Бржевской
Актер Станислав Садальский в соцсетях сообщил о смерти популярной в пятидесятых годах прошлого века певицы Ирины Бржевской.
Обновлено в 02:11
Происшествия
В Белоруссии приведен в исполнение очередной смертный приговор
В 2018 году в Белоруссии было вынесено два смертных приговора, а четыре ранее вынесенных были приведены в исполнение.
Обновлено в 09:21
Авто
Минпромторг ожидает небольшой рост производства автомобилей в 2019 году
Минпромторг допускает, что в 2019 году возможен незначительный рост производства автомобильной техники, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.
Обновлено в 10:03
Кино
Фильм «Сторож» выйдет одновременно в кинотеатрах и на «Кинопоиске»
В мае 2018 года на «Кинопоиске» появился раздел «Онлайн», в котором собрана библиотека фильмов, мультфильмов и сериалов.
Обновлено в 06:25
Происшествия
Убита жена бывшего вратаря СКА Максима Соколова
Супруга бывшего вратаря СКА и сборной России, а ныне тренера вратарей СКА Максима Соколова убита под Петербургом.
Обновлено в 11:21
Политика
Володин назвал условие подачи Россией заявки на возвращение в ПАСЕ
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что 19 июня совет нижней палаты парламента рассмотрит вопрос о подаче российской делегацией заявки на участие в сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 11:24
Экономика
Банки нашли новый повод для блокировки счетов россиян
Российские банки нашли новую причину для блокировки счетов и вкладов.
Обновлено вчера в 18:29
Политика
США сообщили срок исполнения запрета по Huawei
В письме Войта отмечается, что управление намерено придерживаться двухлетнего срока для введения полного запрета на федеральные контракты с компаниями, работающими с китайской телекоммуникационной компанией Huawei.
Обновлено в 01:02