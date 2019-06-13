Экономика

Больше половины россиян покупают товары только по акцииВедомости 03:39

Доля россиян, покупающих товары только по акциям, по итогам 2018 г. достигла рекордных 50,6%, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование компании Ipsos Comcon. В 2016 г. покупки только по акциям совершал 41% россиян, а в 2017 г. – 45%.
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Более половины россиян теперь покупают товары только по акциям

По итогам 2018 года доля россиян, покупающих товары со скидками, достигла 50,6%, подсчитали в исследовательской компании Ipsos Comcon для "Ъ".
Коммерсантъвчера в 18:02

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«Ъ»: половина россиян в 2018 году покупала товары только со скидкой

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Lenta.ruвчера в 20:44

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