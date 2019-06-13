Экономика
Больше половины россиян покупают товары только по акцииВедомости 03:39
Доля россиян, покупающих товары только по акциям, по итогам 2018 г. достигла рекордных 50,6%, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование компании Ipsos Comcon. В 2016 г. покупки только по акциям совершал 41% россиян, а в 2017 г. – 45%.
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с чего всё началось
По итогам 2018 года доля россиян, покупающих товары со скидками, достигла 50,6%, подсчитали в исследовательской компании Ipsos Comcon для "Ъ".Коммерсантъвчера в 18:02
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Происшествия
Атакованный в Оманском заливе танкер затонул
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Экономика
Профицит бюджета по итогам первого квартала превысил 665 млрд рублей
Профицит бюджета по итогам первых трех месяцев текущего года превысил 665 миллиардов рублей.
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В Новосибирской области девушку убило молнией
Молния в селе Новотырышкино Новосибирской области убила 17-летнюю девушку в четверг, сообщил журналистам представитель СУСК РФ по региону.
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Общество
Ученые выяснили, как мужчины становятся геями
"Эффект старшего брата" известен давно - чем больше в семье рождается мальчиков подряд, тем выше вероятность того, что следующий из них будет геем.
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Происшествия
Неизвестные ограбили банк на юге Москвы
Вооруженные грабители украли из банка на юге Москвы 5 млн рублей. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Обновлено в 06:01
Здоровье
Медики назвали опасные последствия привычки пить кофе
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Политика
Глава МВД Великобритании подписал запрос США на экстрадицию Ассанжа
Глава МВД Великобритании Саджид Джавид подписал запрос Минюста США об экстрадиции основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
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Политика
Путин уволил двух генералов полиции в связи с делом Голунова
Российский лидер Владимир Путин уволил двух генералов полиции в связи с делом журналиста Ивана Голунова.
Обновлено в 06:44
Политика
Соловьев ответил на слова Дуды о превосходстве поляков над русскими
Ведущий Владимир Соловьев отреагировал на слова президента Польши Анджея Дуды о том, что он считает поляков более смелыми, чем русские, сообщает "Взгляд".
Обновлено в 04:41
Кино
Disney переснимет мультсериал про Чипа и Дейла
The Walt Disney Company снимет ремейк культового мультипликационного сериала "Чип и Дейл спешат на помощь" для своего потокового сервиса Disney+ .
Обновлено вчера в 14:10
Финансы
ЦБ предписал банку «Восточный» досоздать резервы еще на 5 млрд рублей
По словам представителя фонда, финансовое положение банка "приближается к критическому", поскольку ЦБ дополнительно предписал доначислить резервы в размере 5 млрд рублей на покрытие плохих кредитов, в основном, связанных с корпоративным портфелем Юниаструм банка.
Обновлено в 06:05
Общество
В России могут появиться спецмагазины по продаже алкоголя и табака
Министерство здравоохранения России поддержало идею создания специализированных магазинов, которые будут продавать спиртную и табачную продукцию.
Обновлено в 04:22
Происшествия
Семью Алибасова обманули на 800 тысяч рублей, вернув не того кота
Неизвестные вместо пропавшего кота Бари Алибасова принесли похожего и забрали вознаграждение в размере 800 тысяч рублей, сообщил РИА Новости сын продюсера Бари Алибасов-младший.
Обновлено в 06:39
Технологии
Huawei требует от Verizon более $1 млрд за 230 патентов
Китайская компания Huawei потребовала у американского оператора Verizon оплатить лицензионные сборы для более чем 230 патентов.
Обновлено в 06:24
Происшествия
В Подмосковье протестующие против свалки перекрывали дорогу
В Ликино-Дулево Московской области активисты перекрыли Московское большое кольцо — трассу А-108 — в знак протеста против вырубки леса для проезда мусоровозов к свалке.
Обновлено в 03:42
Происшествия
Адвокат Кирилла Кокорина: Все произошло спонтанно
Что касается причинения легкого вреда здоровью, Соловчук говорит, что удар нанес Кирилл Кокорин, но это не так.
Обновлено в 06:28
Общество
Ошибка Медведевой с цветами флага России вызвала споры в сети
Пользователи социальных сетей отреагировали на допущенную российской фигуристкой Евгенией Медведевой ошибку в цветах российского флага.
Обновлено в 00:50
Транспорт
Движение транспорта в районе «ВТБ Арена» ограничат 13 июня
Движение транспорта в районе "ВТБ Арена" ограничат 13 июня из-за проведения концерта.
Обновлено вчера в 10:36
Происшествия
В Индии более 50 детей умерли от отравления плодами личи
В плодах личи могли содержаться токсины, спровоцировавшие вспышку острого энцефалита. В крови детей резко падал уровень глюкозы.
Обновлено в 05:43
Хоккей
СКА поздравил Тарасенко с победой в Кубке Стэнли
Петербургский СКА поздравил бывшего форварда клуба Владимира Тарасенко, ныне выступающего за «Сент-Луис», с победой в Кубке Стэнли.
Обновлено в 03:52
Происшествия
В Калужской области ФСБ прикрыла нарколабораторию
Обновлено в 06:10
Экономика
Медведев предсказал четырехдневную рабочую неделю
"Весьма вероятно, что будущее - за четырехдневной рабочей неделей как новой основой социально-трудового контракта", - сказал Медведев, выступая на 108-й сессии Международной организации труда (МОТ).
Обновлено 11 июня в 07:30
Происшествия
Мамаев назвал происходящее в суде позором
Дело футболистов В октябре минувшего года нападающий "Зенита" Кокорин, полузащитник "Краснодара" Мамаев, младший брат Кокорина Кирилл и футболист любительской лиги Александр Протасовицкий стали участниками двух потасовок в центре Москвы.
Обновлено в 06:37
Космос
Российские ученые проведут эксперимент на китайской орбитальной станции
Совместный российско-индийский эксперимент по астрономии выбран ООН и Китаем для проведения на китайской орбитальной станции, развертывание которой в космосе начнется в 2020 году, сообщило управление ООН по вопросам космического пространства UNOOSA.
Обновлено в 06:44
Происшествия
Сергею Карабасову предъявили обвинение в мошенничестве
Карабасова обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК).
Обновлено в 04:44
Единоборства
Усик отказался боксировать с Поветкиным из-за политики
Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе украинец Александр Усик рассказал, что не хотел бы встретиться на ринге с российским боксером Александром Поветкиным из-за политической ситуации.
Обновлено вчера в 19:54
Технологии
«Тинькофф» представил голосового помощника Олега
Олег будет жить в мобильном приложении «Тинькофф», сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз банка.
Обновлено в 03:48
Шоу-бизнес
Сын Бари Алибасова показал первое фото вышедшего из комы отца
Продюсер Бари Алибасов вышел из состояния медикаментозного сна, об этом рассказал его сын.
Обновлено 11 июня в 06:30