Экономика
Больше половины россиян покупают товары только по акцииВедомости 03:39
Доля россиян, покупающих товары только по акциям, по итогам 2018 г. достигла рекордных 50,6%, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование компании Ipsos Comcon. В 2016 г. покупки только по акциям совершал 41% россиян, а в 2017 г. – 45%.
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с чего всё началось
По итогам 2018 года доля россиян, покупающих товары со скидками, достигла 50,6%, подсчитали в исследовательской компании Ipsos Comcon для "Ъ".Коммерсантъвчера в 18:02
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Мамаев назвал происходящее в суде позором
Дело футболистов В октябре минувшего года нападающий "Зенита" Кокорин, полузащитник "Краснодара" Мамаев, младший брат Кокорина Кирилл и футболист любительской лиги Александр Протасовицкий стали участниками двух потасовок в центре Москвы.
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Совет США по географическим названиям переименовал Kiev в Kyiv
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Армия и оружие
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СК: в мэрии Томска и Роспотребнадзоре проводятся обыски
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Обновлено вчера в 11:30
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Лена Ленина прокомментировала ситуацию в семье Бари Алибасова
Бизнесвумен Лена Ленина считает, что, выписавшись из больницы, заслуженный артист России Бари Алибасов будет шокирован поведением своих близких.
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Обновлено вчера в 22:17
Общество
Еще 12 пензенских выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов
Госэкзамен по химии написали 738 пензенских выпускников, из них 7 получили 100 баллов за выполненные работы.
Обновлено в 07:15
Общество
ВЦИОМ узнал любимые мультфильмы россиян
Обновлено в 01:19
Происшествия
Известный ведущий MTV впал в кому
Бывший ведущий телеканала MTV Россия Михаил Рольник отравился и впал в кому в Москве, сообщает Telegram-канал Baza.
Обновлено в 08:37
Театры
В Петербурге закрывается Городской театр
Представители учреждения заявили о нехватке финансирования В Год театра в стране в Культурной столице закрывается Санкт-петербургский городской театр.
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Владимир Путин прилетел в Киргизию для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
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Неизвестный ограбил банк в районе метро «Нагорная» в Москве, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.
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Футбол
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Вечером 13 июня в Москве ограничат движение на нескольких улицах из-за проведения концерта группы Kiss на стадионе «Динамо» («ВТБ Арена»).
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Появилось видео с похудевшими Кокориным и Мамаевым
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Климкин назвал возможные сроки вступления Украины в ЕС
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