Экономика

Больше половины россиян покупают товары только по акцииВедомости 03:39

Доля россиян, покупающих товары только по акциям, по итогам 2018 г. достигла рекордных 50,6%, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование компании Ipsos Comcon. В 2016 г. покупки только по акциям совершал 41% россиян, а в 2017 г. – 45%.
Читать в источнике
с чего всё началось

Более половины россиян теперь покупают товары только по акциям

По итогам 2018 года доля россиян, покупающих товары со скидками, достигла 50,6%, подсчитали в исследовательской компании Ipsos Comcon для "Ъ".
Коммерсантъвчера в 18:02

Подробнее о событии

«Ъ»: половина россиян в 2018 году покупала товары только со скидкой

ТАСС05:09

Более половины россиян начали закупаться только по акциям

Lenta.ruвчера в 20:44

Доля покупающих товары только по скидкам россиян превысила 50%

РБК04:27

Более половины россиян стали покупать товары только по скидкам

Телеканал 360°03:13

Доля покупающих по скидкам россиян превысила 50%

Интерфакс00:05

Больше половины россиян покупают товары исключительно по промоакциям

Эхо Москвы04:30

Более половины россиян теперь покупают товары только по акциям

Коммерсантъвчера в 18:02
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 07:44, Ашберн
Происшествия

В Индии более 50 детей умерли от отравления плодами личи

Обновлено в 05:43
Политика

Пользователи соцсетей раскритиковали Кадырова за угрозы комментаторам

Обновлено вчера в 10:03
Политика

Росреестр не намерен менять написание Киева вслед за США

В Росреестре не намерены менять написание Киева на украинский манер в международной базе с Kiev на Kyiv.
Обновлено в 05:58
Происшествия

Атакованный в Оманском заливе танкер затонул

Обновлено в 04:58
Экономика

Сбербанк продаст 10% акций «Уралкалия» давнему партнеру Мазепина

Сбербанк принял предложение Rinsoco Trading Co о выкупе 10% акций «Уралкалия», сообщили агентству «Прайм» в пресс-службе банка.
Обновлено в 05:56
Происшествия

26-летняя звезда киберспорта трагически погибла в Москве

Мировая звезда покера и киберспорта Лилия Новикова, которая больше известна под ником Лия, погибла прошлой ночью в Москве, сообщает "Московский Комсомолец".
Обновлено вчера в 11:30
Политика

Пушков с сарказмом прокомментировал решение США о написании Киева

Член Совета Федерации Алексей Пушков как всегда с иронией прокомментировал сообщение о том, что Совет США по географическим названиям принял решение, что отныне в международной базе столица Украины будет писаться не "Kiev" на "Kyiv".
Обновлено в 05:49
Шоу-бизнес

Внука Робина Уильямса назвали в честь деда

Обновлено в 06:09
Происшествия

Семью Алибасова обманули на 800 тысяч рублей, вернув не того кота

Неизвестные вместо пропавшего кота Бари Алибасова принесли похожего и забрали вознаграждение в размере 800 тысяч рублей, сообщил РИА Новости сын продюсера Бари Алибасов — младший.
Обновлено в 06:39
Футбол

Мамаев назвал происходящее в суде позором

Обновлено в 06:37
Шоу-бизнес

Садальский сообщил о смерти певицы Ирины Бржевской

Актер Станислав Садальский в соцсетях сообщил о смерти популярной в пятидесятых годах прошлого века певицы Ирины Бржевской.
Обновлено в 02:11
Армия и оружие

Самолеты ВКС нанесли удары по позициям террористов в Идлибе

Обновлено в 06:41
Политика

Путин уволил двух генералов из дела Голунова

Обновлено в 06:44
Происшествия

Уголовное дело Ивана Голунова прекращено

Обновлено 11 июня в 10:15
Политика

Соловьев ответил на слова Дуды о превосходстве поляков над русскими

Ведущий Владимир Соловьев отреагировал на слова президента Польши Анджея Дуды о том, что он считает поляков более смелыми, чем русские, сообщает "Взгляд".
Обновлено в 04:41
Кино

Умерла американская актриса Сильвия Майлз

Обновлено в 07:09
Гаджеты

Объявлена российская цена смартфона Honor 20

Рекомендованная розничная цена версии с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти составила 27 990 рублей.
Обновлено в 06:37
Экономика

В Госдуме отреагировали на идею Чубайса ввести новый налог

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев дал комментарий после того, как глава "Роснано" Анатолий Чубайс предложил ввести в России углеродный налог.
Обновлено в 03:45
Общество

Скончался советник губернатора Петербурга, экс-глава Водоканала

В последние годы Кармазинов был спецпредставителем губернатора Санкт-Петербурга, а затем, с декабря 2018 года, — советником губернатора на общественных началах по взаимодействию с организациями жилищно-коммунального хозяйства.
Обновлено в 06:30
Происшествия

Свердловская больница выплатит миллион рублей ослепшей пациентке

Свердловская больница выплатит один миллион рублей пациентке, ослепшей на один глаз.
Обновлено в 06:05
Экономика

В ДНР и ЛНР поднимут пенсии и зарплаты бюджетников

Власти самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) поднимут зарплаты сотрудникам бюджетной сферы.
Обновлено в 07:38
Финансы

Официальный курс евро на пятницу снизился до 73,01 рубля

Официальный курс евро на пятницу снизился на 3,07 копейки - до 73,0141 рубля, курс доллара увеличился на 11,56 копейки - до 64,6314 рубля, следует из данных Банка России.
Обновлено в 06:43
Экономика

Медведев: профицит федерального бюджета превысил 665 млрд рублей

По итогам первого квартала 2019 года профицит федерального бюджета превысил 665 миллиардов рублей, сообщил 13 июня премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства России.
Обновлено в 05:36
Шоу-бизнес

Фото со свадьбы Сергея Лазарева появились в СМИ

В сети появились фотографии со свадьбы певца Сергея Лазарева. Об этом сообщает "Teleprogramma.pro".
Обновлено вчера в 19:07
Происшествия

В Белоруссии казнили убийцу трех человек

В Белоруссии приведен в исполнение смертный приговор в отношении Александра Жильникова, признанного виновным в убийстве трех человек.
Обновлено в 06:49
Политика

Глава МВД Британии сертифицировал запрос США на экстрадицию Ассанжа

Глава МВД Великобритании Саджид Джавид сертифицировал запрос США на выдачу основателя Wikileaks Джулиану Ассанжу, о чем сообщил в одном из интервью в четверг.
Обновлено в 05:16
Культура

В Никитском саду поселился ящер Русского моря

Известно, что русский плиозавр является самым крупным хищником древнего Русского моря эпохи Юрского периода.
Обновлено в 02:26
Происшествия

Протестующие против вырубки леса в Подмосковье заявили о задержаниях

В городе Ликино-Дулево на востоке Московской области местные жители протестуют против вырубки леса для создания просеки под строительство комплекса переработки отходов.
Обновлено в 07:20
Экономика

Вкладоискатели: банки нашли новую причину для блокировки счетов

За непредоставление запрашиваемой информации банки грозят заблокировать счет или вклад клиента.
Обновлено вчера в 17:01
Происшествия

Вратарь сборной России Андрей Лунев объяснил дебош во Внуково

Вратарь «Зенита» и сборной России Андрей Лунев прокомментировал инцидент с своим участием у стойки регистрации в московском аэропорту Внуково, который привел к задержанию футболиста.
Обновлено вчера в 16:07
Как работают Яндекс.Новости?
Главное