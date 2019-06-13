Экономика
Больше половины россиян покупают товары только по акцииВедомости 03:39
Доля россиян, покупающих товары только по акциям, по итогам 2018 г. достигла рекордных 50,6%, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование компании Ipsos Comcon. В 2016 г. покупки только по акциям совершал 41% россиян, а в 2017 г. – 45%.
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с чего всё началось
По итогам 2018 года доля россиян, покупающих товары со скидками, достигла 50,6%, подсчитали в исследовательской компании Ipsos Comcon для "Ъ".Коммерсантъвчера в 18:02
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Политика
Росреестр не намерен менять написание Киева вслед за США
В Росреестре не намерены менять написание Киева на украинский манер в международной базе с Kiev на Kyiv.
Обновлено в 05:58
Футбол
«Бориса Ротенберга буду приводить в пример сыну». Самое честное интервью о нашем футболе
Кононов, Черчесов, "Локомотив" Руслан Нахушев / Фото: © Epsilon / Stringer / Getty Images Sport / Gettyimages.ru — После развала "Сатурна" вы попали в "Локомотив" к Юрию Красножану, у которого играли в дубле Нальчика.
Обновлено в 07:11
Происшествия
Семью Алибасова обманули на 800 тысяч рублей, вернув не того кота
Неизвестные вместо пропавшего кота Бари Алибасова принесли похожего и забрали вознаграждение в размере 800 тысяч рублей, сообщил РИА Новости сын продюсера Бари Алибасов — младший.
Обновлено в 06:39
Политика
Рамзан Кадыров предупредил о новой мировой войне
Инцидент с нефтяным танкером в Оманском заливе моет обернуться полномасштабной войной, считает глава Чечни Рамзан Кадыров.
Обновлено в 07:02
Общество
Кейт Миддлтон поразила шикарным платьем и бриллиантами
Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон появилась в изысканном бежевом платье с бриллиантами на гала-концерте в рамках акции по борьбе с употреблением запрещенных средств.
Обновлено в 06:33
Политика
МИД: Россия обеспокоена наращиванием военного присутствия США в Польше
Планы США разместить в Польше эскадрилью беспилотников вызывают беспокойство Москвы, заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
Обновлено в 07:05
Происшествия
В Новосибирской области девушку убило молнией
Обновлено в 06:28
Шоу-бизнес
18-летняя дочь Толкалиной и Кончаловского полностью преобразилась
Дочь Любови Толкалиной и Егора Кончаловского выровняла волосы и покрасила их в насыщенно лиловый цвет.
Обновлено в 04:16
Происшествия
53 ребенка умерли, поев плоды личи
Обновлено в 04:07
Экономика
В России могут вырасти тарифы на сбор мусора
В России могут снова вырасти тарифы на сбор мусора, поскольку теперь в них предлагают включить затраты на рекультивацию.
Обновлено вчера в 19:06
Происшествия
Житель Тольятти до смерти избил двухлетнюю падчерицу
Пьяный житель Тольятти до смерти избил свою двухлетнюю падчерицу, в отношении него возбуждено уголовное дело, сообщает в четверг СУСК РФ по региону.
Обновлено в 06:46
Общество
В «Фобосе» опровергли прогноз о похолодании в Москве до +1
Ведущий научный сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец опроверг информацию о том, что в ближайшие дни в Московском регионе может похолодать до +1 градуса.
Обновлено в 04:17
Политика
Пользователи соцсетей раскритиковали Кадырова за угрозы комментаторам
Обновлено вчера в 10:03
Происшествия
Автобус и легковой автомобиль столкнулись в Новой Москве
Обновлено в 07:41
Политика
Рябков прокомментировал атаку на танкеры в Оманском заливе
Замглавы МИД России Сергей Рябков назвал нападение на нефтяные танкеры в Оманском заливе отражением крайне острой ситуации в регионе, пишет в четверг, 13 июня, ТАСС.
Обновлено в 07:12
Политика
Путин уволил двух генералов после развала дела Голунова
Обновлено в 07:27
Происшествия
Подростка госпитализировали после задержания на акции в Москве
Общественная наблюдательная комиссия (ОНК) Москвы обратилась к прокурору города в связи с информацией о госпитализации подростка, задержанного на акции в поддержку журналиста Ивана Голунова, из отдела внутренних дел по району Алексеевский.
Обновлено вчера в 14:03
Политика
Медведев призвал «не сдавать позиции» в космосе
Россия не имеет права сдавать позиции в космосе, нужно вернуть её лидерство, заявил российский премьер Дмитрий Медведев в ходе совещания по вопросу развития «Роскосмоса».
Обновлено в 08:29
Армия и оружие
Главком ВСУ задал три вопроса об иловайском котле
Начальник Генштаба ВС Украины Руслан Хомчак заявил, что на ситуацию с боями под Иловайском в 2014 году смотрят однобоко и спрашивают только о том, кто должен за нее ответить, передает «Би-би-си Украина».
Обновлено в 06:47
Экономика
Вкладоискатели: банки нашли новую причину для блокировки счетов
За непредоставление запрашиваемой информации банки грозят заблокировать счет или вклад клиента.
Обновлено вчера в 17:01
Происшествия
Российского офицера освободили из плена в Афганистане
Известный российский поисковик, полковник в отставке, член межведомственной комиссии по военнопленным, интернированным и пропавшим без вести, Александр Лаврентьев был захвачен в плен в Афганистане.
Обновлено в 07:16
Происшествия
Уголовное дело журналиста Голунова прекращено
Уголовное дело журналиста Голунова прекращено Глава МВД РФ Владимир Колокольцев во вторник объявил, что уголовное дело в отношении журналиста Ивана Голунова, которого обвиняли в покушении на сбыт наркотиков, прекращено в связи с недостаточностью улик.
Обновлено 11 июня в 10:56
Шоу-бизнес
Александр Овечкин с женой пришел на концерт Ольги Бузовой в Турции
Александр Овечкин вместе со своей женой Анастасией Шубской посетил организованный в Турции концерт Ольги Бузовой.
Обновлено в 06:55
Финансы
ЦБ предписал банку «Восточный» досоздать резервы еще на 5 млрд рублей
По словам представителя фонда, финансовое положение банка "приближается к критическому", поскольку ЦБ дополнительно предписал доначислить резервы в размере 5 млрд рублей на покрытие плохих кредитов, в основном, связанных с корпоративным портфелем Юниаструм банка.
Обновлено в 06:05
Здоровье
Беглов посетил детскую больницу Марии Магдалины
Обновлено в 05:33
Кино
Умерла американская актриса Сильвия Майлз
В Нью-Йорке в возрасте 94 лет скончалась американская актриса Сильвия Майлз.
Обновлено в 07:09
Финансы
Сбербанк повысил максимальную ставку рублевых вкладов
Отмечается, что вклад можно открыть во всех отделениях Сбербанка (а также с помощью банкомата, интернет-банка или мобильного приложения) до 30 июня 2019 года включительно.
Обновлено в 06:24
Политика
Глава МВД Британии сертифицировал запрос США на экстрадицию Ассанжа
Глава МВД Великобритании Саджид Джавид сертифицировал запрос США на выдачу основателя Wikileaks Джулиану Ассанжу, о чем сообщил в одном из интервью в четверг.
Обновлено в 05:16
Экономика
Правительство предлагает продавать недвижимость без уплаты налога
Россияне смогут продавать недвижимость без уплаты налога после трех лет владения, если это жилье единственное, а не через пять лет.
Обновлено в 05:18
Общество
Россияне назвали свои траты в случае выигрыша в лотерею $1 млн
Согласно результатам, 25% респондентов вложили бы деньги в себя и своих близких (оплата обучения или медицинских расходов).
Обновлено в 03:29