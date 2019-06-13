Больше половины россиян покупают товары только по акцииВедомости 03:39

По итогам 2018 года доля россиян, покупающих товары со скидками, достигла 50,6%, подсчитали в исследовательской компании Ipsos Comcon для "Ъ".

с чего всё началось

Доля россиян, покупающих товары только по акциям, по итогам 2018 г. достигла рекордных 50,6%, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование компании Ipsos Comcon. В 2016 г. покупки только по акциям совершал 41% россиян, а в 2017 г. – 45%.

Больше половины россиян покупают товары только по акции

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