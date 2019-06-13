Экономика
Половина россиян покупала товары только по акциямГазета.Ru вчера в 10:50
Половина населения России (50,6%) покупала товары только по скидкам в 2018 году, сообщает "Коммерсантъ".
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с чего всё началось
По итогам 2018 года доля россиян, покупающих товары со скидками, достигла 50,6%, подсчитали в исследовательской компании Ipsos Comcon для "Ъ".Коммерсантъ12 июня в 18:02
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Происшествия
Атакованный в Оманском заливе танкер затонул
Обновлено вчера в 04:58
Транспорт
На Крымском мосту построен первый железнодорожный путь
Строители соединили рельсы первого из железнодорожных путей, проходящих по Крымскому мосту, сообщает 14 июня инфоцентр «Крымский мост».
Обновлено в 00:52
Общество
Ассоциация «Аутизм-Регионы» осудила Малышеву за слова о больных детях
Ассоциация «Аутизм-Регионы» раскритиковала выпуск передачи «Жить здорово!», в ходе которого телеведущая Елена Малышева предложила обсудить тему «Откуда берутся дети-кретины».
Обновлено вчера в 20:10
Экономика
Правительство раздало отстающим регионам министров-кураторов
Регионы со слабой экономикой получили кураторов из числа федеральных министров.
Обновлено вчера в 17:13
Здоровье
Огород на подоконнике: как ижевчане выращивают базилик, черри, редис
Обновлено вчера в 08:00
Происшествия
Мосгорсуд отменил постановление об аресте экс-главы Раменского района
Мосгорсуд в четверг отменил постановление об аресте экс-главы Раменского района Московской области Андрея Кулакова по обвинению в убийстве заместителя председателя палаты района Евгении Исаенковой и сократил срок содержания под стражей до 24 июня, сообщил РИА Новости его адвокат Артём Сарбашев.
Обновлено вчера в 16:07
Космос
Спутник НАСА нашел на Марсе эмблему Звездного флота из Star Trek
Сфотографированная спутником НАСА поверхность Марса напоминает эмблему Звездного флота из сериала «Звездный путь» (Star Trek), сообщают СМИ.
Обновлено вчера в 23:59
Политика
Полицейским разрешили отдыхать в Турции и Таиланде
Глава министерства внутренних дел Владимир Колокольцев распорядился разрешить полицейским отдыхать в Турции и Таиланде.
Обновлено в 01:50
Происшествия
В Екатеринбурге загорелся детский сад
В Екатеринбурге в частном садике на улице Викулова случился пожар.
Обновлено в 01:37
Происшествия
Жену экс-хоккеиста Соколова убили в Ленинградской области
Сын бывшего вратаря петербургского СКА и сборной России Максима Соколова подозревается в убийстве матери, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 18:04
Игры
Valve выпустила свою версию Auto Chess — Dota Underlords
Компания Valve презентовала собственную версию модификации Dota Auto Chess, которая получила название Dota Underlords.
Обновлено вчера в 16:35
Баскетбол
«Торонто» обыграл «Голден Стэйт» и стал чемпионом НБА
Счёт в серии стал 4:2 в пользу «Торонто», который в итоге стал чемпионом НБА сезона-2018/19.
Обновлено в 01:18
Общество
Гроза с градом и сильным ветром надвигается на Москву
Обновлено в 02:30
Армия и оружие
Новейший ЗРК «Сосна» впервые покажут на форуме «Армия-2019»
Новейший зенитно-ракетный комплекс «Сосна» на шасси БМП-3 впервые покажут на форуме «Армия-2019».
Обновлено вчера в 11:33
Экономика
Инвестиции США в России оказались в 13 раз больше официальных
Инвестиции в 2018 году В 2018 году прямые иностранные инвестиции в экономику России составили $13,3 млрд, сократившись почти в два раза по сравнению с 2017 годом (около $26 млрд), сообщила ЮНКТАД.
Обновлено вчера в 23:00
Политика
Совет США по географическим названиям переименовал столицу Украины
Совет Соединенных Штатов Америки по географическим названиям изменил написание названия столицы Украины.
Обновлено вчера в 05:20
Наука
Физиками предложен альтернативный кандидат на звание темной материи
Физики-теоретики из Калифорнийского университета (США) выдвинули новую альтернативную теорию темной материи и способы её обнаружения.
Обновлено 11 июня в 17:09
Армия и оружие
Псковские десантники отправились на учения в Сербию
Учение пройдет с 14 по 27 июня, в нем примут участие порядка 600 десантников, в том числе от вооруженных сил Республики Сербия – около 300 человек, от Белоруссии - до 60.
Обновлено в 02:19
Транспорт
Скоростной лимит на дорогах могут увеличить до 130 км в час
Обновлено в 01:00
Происшествия
Правозащитники сообщили о казни осуждённого за убийство в Белоруссии
Обновлено вчера в 10:59
Происшествия
Стрелок из новозеландского Крайстчерча не признал вину
Австралиец Брентон Таррант, которого обвиняют в совершении терактов в мечетях Новой Зеландии, не признал свою вину.
Обновлено вчера в 20:05
Общество
СМИ сообщили о бизнесе семьи полковника ФСБ из расследования Голунова
О подполковнике ФСБ Марате Медоеве в связи с делом журналиста «Медузы» Ивана Голунова ранее писал «Проект».
Обновлено вчера в 16:41
Происшествия
Суд оставил в силе сроки наказания Мамаеву и Кокорину
Мосгорсуд оставил в силе сроки наказания Александру Кокорину, Павлу Мамаеву, Кириллу Кокорину и Александру Протасовицкому, осужденным в мае за две драки в центре Москвы.
Обновлено вчера в 09:58
Происшествия
В Екатеринбурге завели дело на осквернившего памятник Ельцину
Уголовное дело о вандализме возбуждено в отношении мужчины, изрисовавшего краской памятник первому президенту РФ Борису Ельцину.
Обновлено в 02:36
Политика
Какие вопросы планируют обсудить участники саммита ШОС
Накануне мероприятия, в среду, между Владимиром Путиным и постоянными членами Совета безопасности РФ «состоялся обмен мнениями» по вопросам подготовки к саммиту ШОС, а также другим предстоящим на этой неделе международным мероприятиям, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Обновлено вчера в 02:12
Кино
Кассу Дня России спасли «Люди в чёрном», «Донбасс» смотрели единицы
Кинокомикс Sony / Columbia Pictures "Люди в черном: Интернэшнл" (Men in Black International) выиграл праздничный день 12 июня в России.
Обновлено вчера в 03:51
Технологии
«Билайн» и Mail.ru Group не поделили каналы связи
По данным оператора, деградация сервисов произошла на стороне Mail.ru Group.
Обновлено вчера в 15:30
Общество
Отловщика косаток оштрафовали на 56 млн рублей
Суд Владивостока оштрафовал на 56,4 млн рублей очередную компанию-отловщика косаток и белух из "китовой тюрьме" в Приморье, передает РИА "Новости".
Обновлено в 01:57