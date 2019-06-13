Половина россиян покупала товары только по акциямГазета.Ru вчера в 10:50

По итогам 2018 года доля россиян, покупающих товары со скидками, достигла 50,6%, подсчитали в исследовательской компании Ipsos Comcon для "Ъ".

с чего всё началось

Половина населения России (50,6%) покупала товары только по скидкам в 2018 году, сообщает "Коммерсантъ".

Половина россиян покупала товары только по акциям

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