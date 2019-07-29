с чего всё началось

Отмечается, что получить электронный паспорт хотела бы почти треть россиян — 31 процент. Из желающих большая часть мужчины (36 процентов), а также молодежь в возрасте от 18 до 24 лет (41 процент). Россияне также отметили ключевое достоинство электронного паспорта.

Больше половины россиян не доверяют электронным паспортам

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