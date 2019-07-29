Общество
Больше половины россиян не доверяют электронным паспортамВести.Ru 03:30
Отмечается, что получить электронный паспорт хотела бы почти треть россиян — 31 процент. Из желающих большая часть мужчины (36 процентов), а также молодежь в возрасте от 18 до 24 лет (41 процент). Россияне также отметили ключевое достоинство электронного паспорта.
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с чего всё началось
Большинство россиян (59%) не хотят оформлять электронные паспорта, поскольку видят их недостаточно надежными и более подверженными сбоям в базах данных, говорится в данных опроса ВЦИОМа.Коммерсантъ03:20
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Автоматически обработан 7261 источник, обновлено в 05:35, Вашингтон
Политика
Соратник Зеленского назвал «дебилами» желающих отменить День Победы
Избранный депутат Верховной рады Украины от партии "Слуга народа", блогер Максим Бужанский рассказал в интервью изданию Страна.ua, что не поддержит фракцию, если та вдруг решит отменить День Победы.
Обновлено в 04:19
Футбол
Аршавин ответил на обвинения Дзюбы в некомпетентности
Дзюба обвинил Андрея Аршавина в некомпетентности после того, как игроком матча третьего тура Премьер-лиги против «Оренбурга» признали голкипера «Зенита» Андрея Лунёва.
Обновлено вчера в 17:40
Общество
AliExpress начнет поставлять свои товары в российские магазины
Как сообщили "РГ" в российском представительстве AliExpress, начинается тестирование нового проекта по взаимодействию с небольшими региональными сетями и магазинами.
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Энергетика
Составлен рейтинг стран с самым доступным бензином
Стоит отметить, что, согласно данным рейтинга стран Европы с самым доступным бензином, для жителей Украины стоимость топлива самая высокая.
Обновлено в 01:28
Общество
Летний амфитеатр появится на месте фонтана у библиотеки РАН
Летний театр появится на месте бывшего фонтана у библиотеки Института научной информации по общественным наукам (ИНИОН) РАН, пострадавшей в 2015 году от пожара.
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Происшествия
СК возбудил уголовное дело в отношении вора в законе Циркача
Следователи возбудили уголовное дело о занятии высшего положения в преступной иерархии на так называемого вора в законе Циркача.
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Политика
На Украине решили реформировать СБУ
Сразу же после вступления Владимира Зеленского в должность президента Украины в СБУ начались кадровые перестановки: в частности, заявление об отставке подали глава службы Василий Грицак, замглавы Виктор Кононенко, начальник главного следственного управления СБУ Григорий Остафийчук, заместители председателя СБУ Олег Фролов и Владислав Косинский, а также начальники региональных управлений СБУ.
Обновлено в 02:50
Авто
Мастера тюнинга превратили Chevrolet Camaro во внедорожник. Видео
Для создания оригинального внедорожника мастера тюнинга взяли кузов от старого Шевроле Камаро и поставили его на базу Hummer H1.
Обновлено в 05:03
Энергетика
«Северный поток» восстановил работу раньше срока
Газопровод "Северный поток" восстановил транспортировку газа на три дня раньше срока, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 09:16
Происшествия
Тело зарезанной блогерши нашли в чемодане в Москве
Обновлено вчера в 10:55
Футбол
Букмекеры обрушили коэффициент на увольнение Кононова из «Спартака»
В минувшую субботу в матче 3-го тура РПЛ «Спартак» на выезде проиграл «Тамбову» со счётом 0:2. В ходе матча болельщики москвичей выражали недовольство работой наставника команды Олега Кононова и призывали его уйти в отставку.
Обновлено в 05:00
Игры
Как отменённая игра про Бэтмена от Monolith превратилась в Shadow Of Mordor
В отменённой игре про Бэтмена был бэтмобиль, на котором можно было свободно колесить по Готэму, а также три стиля прохождение: стелс, прямой бой и использование гаджетов.
Обновлено в 04:18
Происшествия
В Приморье мужчина умер в реабилитационном центре без лицензии
Позже выяснилось, что у «Расцвета» не было лицензии на осуществление медицинской деятельности, в связи с чем руководство и сотрудники реабилитационного центра оказывали услуги ненадлежащего качества.
Обновлено в 02:55
Шоу-бизнес
Ирину Шейк заподозрили в романе с экс-супругом Дженнифер Энистон
Инсайдеры рассказали о новом романе знаменитой российской модели Ирины Шейк: по данным источников, ее избранником стал бывший супруг актрисы Дженнифер Энистон Джастин Теру.
Обновлено в 01:49
Общество
Синоптики рассказали, когда в Москву вернется теплая погода
Ранее синоптик рассказала РИА Новости, что всю неделю погода в столице будет достаточно прохладной, температура воздуха будет в пределах 14-16 градусов, также ожидаются дожди и сильный ветер.
Обновлено в 04:05
Армия и оружие
В США назвали первого покупателя российских ракетных систем С-500
В США предположили, что ведущим покупателем российской ракетной системы С-500, запущенной в производство в нынешнем году, станет Китай.
Обновлено в 05:20
Происшествия
В Якутии более 20 человек отравились шаурмой
В Якутии зафиксировано массовое отравление шаурмой. Более двадцати человек пострадали, в их числе восемь детей.
Обновлено в 02:52
Происшествия
После ДТП с Косиловым девушке пришлось перенести операцию
В результате аварии различные травмы получили 22-летний водитель отечественного автомобиля и два его пассажира – мужчина и девушка 20 лет.
Обновлено в 01:07
Происшествия
Замминистра образования Хабаровского края отстранили после пожара
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал временно отстранил от должности заместителя министра образования и науки Александра Короля, сообщает издание AmurMedia со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Обновлено в 05:12
Происшествия
Из-за наводнения в Иркутской области эвакуировано более тысячи человек
За ночь из своих домов эвакуировано 1076 человек, в том числе 615 детей, сообщает ГУ МЧС по Иркутской области.
Обновлено вчера в 22:46
Политика
В Киеве призывают к немедленному военному вторжению в Россию
Бывший шеф-редактор украинской версии журнала Forbes Максим Кухар в своем фейсбуке призвал Киев ввести войска в Россию.
Обновлено в 03:20
Шоу-бизнес
Сестра Жанны Фриске подала на развод
Стало известно, что младшая сестра покойной певицы Жанны Фриске, Наталья, приняла неожиданное и, по ее словам, очень трудное решение, подав на развод с мужем – сотрудником МЧС Сергеем Вшивковым.
Обновлено в 01:40
Армия и оружие
В Ливии подбили два украинских Ил-76
По неофициальным данным, два украинских самолета Ил-76 были подбиты в Ливии в результате ракетного удара сил Правительства национального согласия.
Обновлено вчера в 07:20
Происшествия
В Калифорнии мужчина открыл стрельбу по толпе людей
Обновлено вчера в 23:07
Происшествия
Осужден раскрывший коррупцию в ФСБ бывший кремлевский чиновник
Обновлено вчера в 22:15
Авто
Составлен топ-5 лучших новых кроссоверов в России в 2019 году
Проведя собственное исследование, эксперты CarsWeek назвали ТОП-5 лучших новинок среди кроссоверов в 2019 году.
Обновлено вчера в 04:46
Политика
Команда Зеленского наплевала на Конституцию, чтобы упростить себе работу
Основной закон Украины требует от правительства обеспечения социально-экономического развития в стране, а уже после этого повышения тарифов на коммунальные услуги, но не наоборот.
Обновлено в 04:05
Технологии
Спутниковый интернет OneWeb снова не пустили в Россию
Комиссия по распределению радиочастот (ГКРЧ) снова ответила отказом на запрос оператора спутникового интернета OneWeb на работу в России, сообщил Ъ. Заместитель министра подтвердил, что комиссия отказала в выдаче частот; против выступили все представители комиссии на закрытом заседании.
Обновлено в 05:05