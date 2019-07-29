Общество

Больше половины россиян не доверяют электронным паспортамВести.Ru 03:30

Отмечается, что получить электронный паспорт хотела бы почти треть россиян — 31 процент. Из желающих большая часть мужчины (36 процентов), а также молодежь в возрасте от 18 до 24 лет (41 процент). Россияне также отметили ключевое достоинство электронного паспорта.
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с чего всё началось
Большинство россиян (59%) не хотят оформлять электронные паспорта, поскольку видят их недостаточно надежными и более подверженными сбоям в базах данных, говорится в данных опроса
 ВЦИОМа.
Коммерсантъ03:20

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Россияне не считают электронный паспорт надежным

URA.Ru00:51

ВЦИОМ: почти 60% россиян не готовы оформлять электронные паспорта

RT на русскомвчера в 22:21

Большинство россиян — 59 процентов – не готовы оформлять электронные паспорта

Эхо Москвы02:30

Большинство россиян заявили о неготовности оформить электронные паспорта

РБК01:39

Более половины россиян не готовы оформить электронные паспорта

Известиявчера в 21:08

Более половины россиян не готовы оформить электронные паспорта

РЕН ТВвчера в 20:36

ВЦИОМ: более половины россиян не готовы оформить электронные паспорта

ТАССвчера в 20:03
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