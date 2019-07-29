Общество
Больше половины россиян не доверяют электронным паспортамВести.Ru 03:30
Отмечается, что получить электронный паспорт хотела бы почти треть россиян — 31 процент. Из желающих большая часть мужчины (36 процентов), а также молодежь в возрасте от 18 до 24 лет (41 процент). Россияне также отметили ключевое достоинство электронного паспорта.
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с чего всё началось
МОСКВА, 29 июля 2019 г. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные опроса об отношении россиян к идее введения электронных паспортов для граждан нашей страны. Подавляющее большинство россиян знакомы с предложением ввести электронные паспорта (85%).ВЦИОМ06:34
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Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 08:39, Вашингтон
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Вышел из тюрьмы водитель, перевозивший «Бук», из которого сбили MH17
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Суд решил изменить судебное решение. "Считать приговор отбытым, отпустить Марчукову в зале суд", - говорится в решении суда.
Обновлено в 08:30
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Киев отстранил Медведчука от переговоров в Минске
Представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам трехсторонней контактной группы Бессмертный считает, что Киеву удалось модифицировать Минский процесс.
Обновлено в 05:33
Политика
В Госдуме прокомментировали призывы ввести украинские войска в Россию
Ранее бывший шеф-редактор украинской версии журнала Forbes Максим Кухар призвал ввести украинские войска в Россию.
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Общество
Росконтроль назвал токсичную зубную пасту
Специалисты Росконтроля исследовали зубную пасту и определили, какая продукция является токсичной.
Обновлено в 03:15
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В Москве мужчина разбил стекла в автомобиле певицы Земфиры, припаркованном на Фрунзенской набережной.
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Шоу-бизнес
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В социальных сетях волонтеры-зоозащитники сообщили, что в одном из частных домов в Саратове женщина держит 25 собак, а также котов и кроликов.
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Политика
В Молдавии планируют вернуть трансляцию российских передач
Председатель молдавского парламента Зинаида Гречаный сообщила в интервью РИА Новости о подготовке решения об отмене запрета на трансляцию российских новостных и аналитических передач.
Обновлено в 07:15
Экономика
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Счетная палата готовится продвигать в стране новую пенсионную реформу.
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Политика
Представитель Зеленского прокомментировал планы о приватизации на Украине
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Обновлено в 07:48
Армия и оружие
Генштаб обвинил США в подготовке диверсионных групп боевиков в Сирии
Задачами подготовленных США боевиков являются уничтожение нефтегазовой инфраструктуры и теракты против правительственных войск Сирии.
Обновлено в 06:26
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Уголовное дело возбудили против участника митинга 27 июля в Москве
Уголовное дело возбудили в отношении участника несанкционированного митинга, прошедшего в центре столицы 27 июля.
Обновлено в 04:49
Армия и оружие
В России началось серийное производство истребителей Су-57
Истребитель Су-57 запустили в серийное производство, сообщается в брошюре, посвященной 80-летию ОКБ имени Сухого.
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