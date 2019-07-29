Общество

Больше половины россиян не доверяют электронным паспортамВести.Ru 03:30

Отмечается, что получить электронный паспорт хотела бы почти треть россиян — 31 процент. Из желающих большая часть мужчины (36 процентов), а также молодежь в возрасте от 18 до 24 лет (41 процент). Россияне также отметили ключевое достоинство электронного паспорта.
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Электронные паспорта: вопрос доверия

МОСКВА, 29 июля 2019 г. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные опроса об отношении россиян к идее введения электронных паспортов для граждан нашей страны. Подавляющее большинство россиян знакомы с предложением ввести электронные паспорта (85%).
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