"Наименее полезные функции электронного паспорта, по мнению россиян: открытие ИП/ООО (47%); заключение договоров с организациями в электронном виде (52%) и нотариальное заверение электронных документов на карте (53%)", - отметили во ВЦИОМ.

с чего всё началось

Отмечается, что получить электронный паспорт хотела бы почти треть россиян — 31 процент. Из желающих большая часть мужчины (36 процентов), а также молодежь в возрасте от 18 до 24 лет (41 процент). Россияне также отметили ключевое достоинство электронного паспорта.

Больше половины россиян не доверяют электронным паспортам

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