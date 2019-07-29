Общество
Больше половины россиян не доверяют электронным паспортамВести.Ru 03:30
Отмечается, что получить электронный паспорт хотела бы почти треть россиян — 31 процент. Из желающих большая часть мужчины (36 процентов), а также молодежь в возрасте от 18 до 24 лет (41 процент). Россияне также отметили ключевое достоинство электронного паспорта.
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с чего всё началось
"Наименее полезные функции электронного паспорта, по мнению россиян: открытие ИП/ООО (47%); заключение договоров с организациями в электронном виде (52%) и нотариальное заверение электронных документов на карте (53%)", - отметили во ВЦИОМ.ТАССвчера в 20:03
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