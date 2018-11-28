Финансы
Больше половины новых российских евробондов купили британцы
Больше половины новых российских евробондов купили британцыРБК05:48
«Несмотря на высокую волатильность рынка и непростую политическую ситуацию, размещение нашло живой отклик среди европейских инвесторов (18%), в то время как инвесторы из Великобритании выкупили бóльшую часть выпуска (55%)», — цитирует пресс-служба руководителя управления рынков долгового капитала «ВТБ Капитала» Андрея Соловьева.
РБК05:48
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Британские инвесторы приобрели крупную партию нового выпуска евробондов Минфина РФ
Комсомольская правда05:25
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