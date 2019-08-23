Экономика
Больше половины ипотечных кредитов получили россияне младше 30 летТелеканал 360° вчера в 22:49
Больше половины (55%) ипотечных кредитов в 2018 году пришлось на россиян младше 30 лет. Это значение является максимальным с 2006 года. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на заместителя министра строительства и ЖКХ Никиту Стасишина.
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Больше половины ипотечных кредитов в прошлом году пришлось на россиян младше 30 лет — это максимальное значение с 2006 года, рассказал «Известиям» замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин. Он связывает такую динамику с внедрением льготных программ.Известиявчера в 17:01
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