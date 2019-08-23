Экономика

Больше половины ипотечных кредитов получили россияне младше 30 летТелеканал 360° 22 августа в 22:49

Больше половины (55%) ипотечных кредитов в 2018 году пришлось на россиян младше 30 лет. Это значение является максимальным с 2006 года. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на заместителя министра строительства и ЖКХ Никиту Стасишина.
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с чего всё началось

Вышли на жилплощадь: ипотека для молодых поставила рекорд

Больше половины ипотечных кредитов в прошлом году пришлось на россиян младше 30 лет — это максимальное значение с 2006 года, рассказал «Известиям» замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин. Он связывает такую динамику с внедрением льготных программ.
Известия22 августа в 17:01

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Отпуск по займу: каким регионам больше нужна отсрочка ипотеки

Известия17:02

Больше половины ипотечных кредитов получили россияне младше 30 лет

Телеканал 360°22 августа в 22:49

Больше половина заемщиков по ипотеке моложе 30 лет

Комсомольская правдавчера в 03:35

«Известия»: доля молодых россиян, берущих ипотеку, выросла до 55%

ТАССвчера в 03:32

Эксперты зафиксировали рост молодых ипотечников

Газета.Ruвчера в 01:36

Молодые люди стали лучше зарабатывать: о снижении возраста заемщиков

REGNUMвчера в 06:18

Россияне младше 30 лет установили рекорд по ипотечным кредитам

РЕН ТВ22 августа в 18:24
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 17:25, Ашберн
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