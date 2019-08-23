За последние 10–12 лет выдача ипотеки россиянам младше 30 выросла с 20% в 2006–2008 годах до 55% в 2018-м, заявил «Известиям» Никита Стасишин. Это более 800 тыс. жилищных кредитов на сумму около 1,7 трлн рублей, подсчитали «Известия» по статистике ЦБ.

с чего всё началось

Больше половины (55%) ипотечных кредитов в 2018 году пришлось на россиян младше 30 лет. Это значение является максимальным с 2006 года. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на заместителя министра строительства и ЖКХ Никиту Стасишина.

Больше половины ипотечных кредитов получили россияне младше 30 лет

Хоккей Хоккеиста Кузнецова дисквалифицировали на четыре года за кокаин Международная федерация хоккея (IIHF) дисквалифицировала нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова на четыре года за нарушение антидопинговых правил, сообщает официальный сайт организации.

Политика Медведев считает возможным переход на четырехдневную рабочую неделю Накануне стало известно, что Медведев поручил Министерству труда и социальной защиты сообщить правительству свою позицию по поводу сокращения рабочей недели.

Политика Госдеп подтвердил введение санкций по делу Скрипалей с 26 августа Второй пакет антироссийских санкций, подготовленный США в связи с делом Скрипалей, вступит в силу 26 августа, следует из уведомления Госдепартамента.

Политика Росгвардия попросила право использовать здания для боевых задач Росгвардия предлагает обязать региональные и муниципальные власти предоставлять ей здания, помещения, сооружения и земельные участки на период подготовки и выполнения служебно-боевых задач.

Спорт Васнецова победила в суперспринте на юниорском ЧМ по летнему биатлону Россиянка Валерия Васнецова одержала победу в суперспринте на юниорском чемпионате мира по летнему биатлону, который проходит в Раубичах (Белоруссия).

Происшествия В Сочи аварийно сел самолет «Уральских авиалиний» В сочинском аэропорту после сигнала экипажа об отказе одной из бортовых систем совершил посадку пассажирский самолет.

Армия и оружие Как на Западе спасаются от радиационных аварий Наибольший всплеск уровня радиации наблюдается в первые 24 часа после аварии или взрыва бомбы.

Авто В Москва-Сити открылся первый шоурум автомобилей Aurus В деловом центре «Москва-Сити» открылась первая галерея российских автомобилей представительского класса Aurus.

Политика В комиссию Думы по внешнему вмешательству поступают новые материалы Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства в дела РФ продолжает получать новые материалы по вопросам своего ведения, заявил журналистам ее руководитель, глава комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Технологии Плавучий энергоблок «Академик Ломоносов» отправился на Чукотку Первый в мире плавучий атомный энергоблок (ПЭБ) "Академик Ломоносов" отправился к месту эксплуатации на Чукотку.

Общество Умер один из богатейших людей мира Дэвид Кох Один из богатейших людей мира, миллиардер Дэвид Кох умер на 80-м году жизни в США. Forbes оценивает его состояние в 42,4 миллиарда долларов.

Шоу-бизнес Директор Заворотнюк ответил на слухи о раке Концертный директор актрисы Анастасии Заворотнюк Стас Христов в беседе с "Рен ТВ" прокомментировал слухи о раке мозга у актрисы.

Политика В Кремле анонсировали важное заявление Путина после совещания по ДРСМД Владимир Путин сделал важное заявление на совещании с членами Совета безопасности России, где обсуждался Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) и недавние испытания США.

Происшествия В Польше после удара молнии погибли четверо туристов Пресс-секретарь малопольского воеводы Иоанна Паждзё сообщила, что в результате удара молнии пострадали 22 человека.

Авто У LADA Granta будет версия Drive Active Цена новой модели пока не названа АвтоВАЗ объявил о производстве LADA Granta в версии Drive Active.

Кино Скончался заслуженный артист России Виктор Власов Ушел из жизни заслуженный артист России Виктор Власов.

Экономика Акции «Мечела» подскочили почти на 10% На "Московской бирже" акции "Мечела" к 16:01 подскочили до 63,75 рубля (+9,6%) - уровня почти двухнедельной давности, объем торгов превысил 107,6 млн рублей.

Экономика Китай ударил по США ответными пошлинами Пекин анонсировал введение дополнительных ответных пошлин в размере 5 и 10 процентов на американский импорт в объеме 75 миллиардов долларов.

Политика Британская The Guardian признала российский статус Крыма Мировые издания, поисковые сервисы, различные интернет-ресурсы периодически обозначают Крым российской территорией, независимо от официальной позиции правительств их стран.

Музыка В Москве открывается фестиваль военных оркестров «Спасская башня» Как заверили устроители, "Спасская башня" не имеет аналогов в мире и подтверждает статус одного из крупнейших международных культурных проектов России: за минувшие 12 лет фестиваль принял более 160 коллективов из 54 стран и вошел в тройку самых известных военно-музыкальных смотров мира.

Гаджеты Новые Apple Watch будут поддерживать 5G Apple Watch, оснащенные связью нового поколения, в перспективе могут стать полноценной заменой iPhone, особенно в комплекте с очками дополненной реальности.