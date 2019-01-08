Армия и оружие

«Калибры» улучшат и приспособят под ядерный боезаряд
Lenta.ru
06:28

«Калибр-М» предназначен для уничтожения сухопутных объектов и будет способен нести ядерный боезаряд. Ожидается, что новыми ракетами будут оснащены надводные корабли и атомные подлодки. Их создание включено в госпрограмму обновления вооружения до 2027 года.
Lenta.ru06:28
с чего всё началось

Источник: в России разрабатывают новую крылатую ракету «Калибр-М»

Работы по созданию для Военно-морского флота новейшей крылатой ракеты "Калибр-М" с дальностью полета более 4,5 тыс. км ведутся в России. Об этом сообщил во вторник ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.
ТАСС02:20

Подробнее о событии

Дальность полета ракеты «Калибр» увеличат вдвое

Газета.Ru06:15

СМИ сообщили о разработке новой крылатой ракеты «Калибр-М»

RT на русском05:06

СМИ сообщили о разработке новой ракеты «Калибр-М» в России

Известия03:12

ТАСС: в России разрабатывают новую ракету «Калибр-М» дальностью более 4,5 тысяч км

Коммерсантъ03:23

Начата разработка ракеты «Калибр-М» с дальностью более 4,5 тыс. км

Взгляд.ру03:12

Дальность полета ракеты «Калибр» увеличат вдвое

Российская газета04:05

Источник: в России разрабатывают новую крылатую ракету «Калибр-М»

ТАСС02:20
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Автоматически обработано 7169 источников, обновлено в 07:19, Ашберн
Политика

Путин ввел в эксплуатацию плавучий СПГ-терминал в Калининграде

Президент Владимир Путин дал команду на ввод в эксплуатацию плавучего регазификационного терминала «Маршал Василевский» у берегов Калининградской области, передает «Интерфакс».
Обновлено в 06:36
Армия и оружие

«Калибры» улучшат и приспособят под ядерный боезаряд

«Калибр-М» предназначен для уничтожения сухопутных объектов и будет способен нести ядерный боезаряд.
Обновлено в 06:28
Политика

Япония предложит РФ отказаться от компенсаций по Курилам

Обновлено вчера в 20:52
Политика

Томос об автокефалии церкви Украины забрали из Софийского монастыря

Обновлено в 06:00
Политика

Путин успокоил расплакавшуюся девочку во время визита в Петербург

Владимир Путин успокоил плачущую девочку во время визита в Санкт-Петербург. Видео опубликовано на сайте российского президента.
Обновлено в 06:05
Общество

Эстонская партия взяла на себя ответственность за разобщающие плакаты

Обновлено в 03:47
Армия и оружие

Эрдоган осудил заявление Болтона о сирийских курдах

Президент Турции Тайип Эрдоган назвал неприемлемыми высказывания советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона о необходимости обеспечить безопасность сил самообороны сирийских курдов.
Обновлено в 05:21
Общество

В Россию придут аномальные морозы

Во Владимирской и Костромской областях в ночь на 8 января синоптики прогнозируют от -24 до -26 градусов мороза, в Орловской и Рязанской областях столбики термометров опустятся до -23 градусов.
Обновлено вчера в 13:51
Происшествия

В Магнитогорске под завалами дома обнаружили ценные вещи

В Магнитогорске нашли ценные вещи при разборе завалов обрушившегося подъезда. Об этом сообщается на сайте городской администрации.
Обновлено в 03:31
Финансы

Доллар опустился ниже 67 рублей впервые с декабря

В начале дня рубль укрепился против основных иностранных валют, курс доллара упал ниже 67 рублей впервые с 18 декабря, передает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.
Обновлено в 02:51
Политика

На Украине признали проблемы с вступлением в ЕС и НАТО

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что в ближайшее время страна не сможет вступить в ЕС и НАТО.
Обновлено в 07:10
Кино

Актера Ивана Бортника проводили аплодисментами

Обновлено в 05:13
Общество

В России запретили порошковый алкоголь

С 8 января в России вступил в силу запрет на производство и оборот порошкообразной спиртосодержащей продукции, который был установлен федеральным законом от 27.12.2018 N 560-ФЗ.
Обновлено вчера в 03:50
Экономика

В Госдуме поддержали идею повышения МРОТ до 25 тысяч рублей

Ярослав Нилов выразил согласие с такой позицией, уточнив, что сейчас на рассмотрении в думском комитете по труду и социальной политике находится несколько законопроектов об изменениях в структуре расчета потребительской корзины, но пока ни один из них не поддерживается правительством.
Обновлено вчера в 07:50
Общество

В МВД назвали самую популярную у фальшивомонетчиков купюру

Пятитысячная купюра остается самой подделываемой в России. Об этом рассказали в пресс-центре МВД.
Обновлено в 02:49
Общество

Умер враждовавший с Дедом Хасаном вор в законе

Обновлено в 05:36
Происшествия

В Германии задержали подозреваемого в хакерской атаке на политиков

Полиция задержала подозреваемого в хакерской атаке на немецких политиков и общественных деятелей, сообщает издание Spiegel.
Обновлено в 03:31
Армия и оружие

Беспилотник ВВС США провел разведку у берегов Крыма

Стратегический беспилотник ВВС США RQ-4B-30 Global Hawk в понедельник провел разведку у берегов Крыма, сообщил мониторинговый ресурс PlaneRadar в Twitter.
Обновлено в 00:52
Кино

Умерла звезда фильмов Квентина Тарантино

Обновлено вчера в 23:36
Политика

Путин рассказал, что получил лейтенанта как артиллерист

Президент России Владимир Путин получил звание лейтенанта как командир взвода управления гаубичной артиллерии - об этом сам глава государства рассказал в ходе посещения Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 02:03
Происшествия

В Германии напали на депутата бундестага

В Германии неизвестные напали на депутата бундестага, председателя бременского земельного отделения партии «Альтернатива для Германии» Франка Магница.
Обновлено в 03:00
Технологии

Mastercard убрала название из логотипа

Международная платежная система MasterCard сообщила об изменении своего логотипа.
Обновлено вчера в 11:48
Общество

Взломавший аккаунты сотен немецких политиков хакер оказался школьником

Хакер получил номера телефонов, адреса электронной почты, номера кредитных карт, адреса, фотографии и личную переписку сотен политиков ФРГ.
Обновлено в 07:15
Общество

Историю про «Курск» вычищают из памяти

МОСКВА/ 8 января/ БИ-ПОРТ – Пользователь социальной сети Facebook Алексей Шиврин опубликовал на своей странице пост про открывшийся комплекс в павильоне ВДНХ «Россия – моя история».
Обновлено в 02:33
Кино

Умер режиссер и продюсер Юрий Кушнерев

Обновлено в 02:26
Энергетика

На Украине сократились запасы газа в подземных хранилищах до 43%

В «Укртрансгазе» заявили, что объём газа в подземных хранилищах Украины сократился до 43%.
Обновлено в 02:38
Армия и оружие

Испытания новейших атомных подлодок РФ остановили

Изначально завершение испытаний было назначено на лето в связи с большим объемом проверок новых систем, установленных на модернизированных подлодках, - рассказал ТАСС источник в судостроительной отрасли.
Обновлено в 03:25
Политика

Посольство Британии ждет подтверждения на визит к задержанному Уилану

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил РИА Новости, что ситуацию с консульским доступом к Полу Уилану решат индивидуально с представителем каждой страны, гражданством которой он обладает.
Обновлено в 04:33
Спорт

ВАДА ответило Самуэльссону, который требовал отстранить Россию

Глава комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Джонатан Тэйлор ответил на открытое письмо шведского биатлониста Себастьяна Самуэльссона.
Обновлено в 06:18
Армия и оружие

В Пентагоне прокомментировали нахождение корабля ВМС США в Черном море

Представитель Военно-морских сил США Джеффри Дорси прокомментировал нахождение американского корабля USS Fort McHenry в Черном море, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 13:11
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