Экономика
Больше 75 тысяч рублей в месяц получает около 12% россиянКоммерсантъ вчера в 17:55
Заработную плату выше 75 тыс. руб. в месяц в 2019 году получает только 12% россиян, в основном нефтяники, газовики, а также у шахтеры. В целом порядка 37% работников данной сферы имеют высокие зарплаты, говорится в исследовании «РИА Рейтинг», которое публикует «РИА Новости».
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Сотрудник центра погоды «Фобос» Елена Волосюк сообщила, что в Москве ночь с 4 на 5 августа стала самой холодной с начала лета.
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Общество
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Теннис
Медведев проиграл Кирьосу в финале турнира в Вашингтоне
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Политика
Москва обратится к США и ФРГ из-за вмешательства во внутренние дела
Российский МИД обратится в посольства США и Германии из-за вмешательства во внутренние дела страны посредством необъективного освещения несанкционированной акции в Москве 3 августа.
Обновлено вчера в 13:28
Экономика
В России может появиться еще один способ получения зарплаты
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Обновлено вчера в 11:59
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Умер советский астрофизик Николай Кардашев
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Обновлено вчера в 06:09
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Техническая рецессия в российской экономике может быть зафиксирована уже в этом году, а не в 2021-м, как допускало Минэкономразвития.
Обновлено в 00:00
Общество
В Госдуме заявили, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин заявил, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы из-за невостребованности их профессий на рынке в будущем.
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Российский «Тигр» занял вторую позицию в ТОП-3 лучших бронеавтомобилей
Российский ГАЗ-2975 «Тигр» занял вторую позицию в ТОП-3 лучших бронеавтомобилей, применяемых ныне военнослужащими армий мира.
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