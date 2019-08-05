Заработную плату выше 75 тыс. руб. в месяц в 2019 году получает только 12% россиян, в основном нефтяники, газовики, а также у шахтеры. В целом порядка 37% работников данной сферы имеют высокие зарплаты, говорится в исследовании «РИА Рейтинг», которое публикует «РИА Новости».

Больше 75 тысяч рублей в месяц получает около 12% россиян

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