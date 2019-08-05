Экономика
Больше 75 тысяч рублей в месяц получает около 12% россиянКоммерсантъ вчера в 17:55
Заработную плату выше 75 тыс. руб. в месяц в 2019 году получает только 12% россиян, в основном нефтяники, газовики, а также у шахтеры. В целом порядка 37% работников данной сферы имеют высокие зарплаты, говорится в исследовании «РИА Рейтинг», которое публикует «РИА Новости».
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Энергетика
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Вратарь «Ливерпуля» Миньоле перешёл в «Брюгге»
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В новой Москве в парке «Филатов луг» сделают экотропу
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Армия и оружие
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Общество
Молодым россиянам предложили ограничить выдачу кредитов
Депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров предложил выдавать кредиты россиянам младше 25 лет только на образование и покупку жилья.
Обновлено в 00:34
Происшествия
В Москве мусоровоз сбил пешехода
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Обновлено вчера в 23:52
Политика
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила госсекретаря США Майка Помпео в неуважении волеизъявления жителей Крыма быть в составе России.
Обновлено вчера в 14:48
Политика
Япония запросила встречу с Путиным после визита Медведева на Курилы
Япония хочет организовать визит премьер-министра страны Синдзо Абэ в Россию. Об этом Reuters сообщил его официальный представитель.
Обновлено в 01:48
Экономика
В Минфине США разъяснили применение новых санкций
Министерство финансов США в субботу выпустило директиву, поясняющую, что второй пакет санкций против России не распространяется на участие банков США во вторичном рынке нерублевых облигаций РФ, а также российские госкомпании.
Обновлено 03 августа в 16:08
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Экономика
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Общество
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Экономика
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В Минюсте назвали самые популярные месяцы для свадеб
В Минюсте России рассказали RT, в какие месяцы чаще всего регистрировались акты о заключении брака в 2018 году.
Обновлено вчера в 23:31
Баскетбол
Мозгов раскрыл детали контракта с «Химками»
Центровой БК «Химки» Тимофей Мозгов рассказал о деталях своего контракта с подмосковным клубом.
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Общество
В Хабаровском крае паводок отрезал поселок от большой земли
В Хабаровском крае поселок Софийск остался без транспортного сообщения из-за паводка.
Обновлено вчера в 22:37