Экономика
Больше 75 тысяч рублей в месяц получает около 12% россиянКоммерсантъ 17:55
Заработную плату выше 75 тыс. руб. в месяц в 2019 году получает только 12% россиян, в основном нефтяники, газовики, а также у шахтеры. В целом порядка 37% работников данной сферы имеют высокие зарплаты, говорится в исследовании «РИА Рейтинг», которое публикует «РИА Новости».
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с чего всё началось
Из проанализированных 27 отраслей лишь в трети доля высокооплачиваемых работников была выше, чем в среднем по стране. Заработную плату выше 75 тысяч рублей в месяц получают только 12% сотрудников.РИА Новости18:21
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