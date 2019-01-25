Больше 5 тысяч гостей ЧМ-2018 остаются в России нелегальноКоммерсантъ 05:45

Около 5,5 тыс. иностранных граждан, приехавших в Россию на чемпионат мира по футболу, остаются в стране нелегально, сообщил замруководителя миграционного управления МВД Андрей Краюшкин. Он отметил, что их выдворят к концу марта.

Больше 5 тысяч гостей ЧМ-2018 остаются в России нелегально

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Происшествия Происшествия Подростка, устроившего пальбу у школы, посадят в СИЗО 15-летний подросток, устроивший стрельбу из ружья в воздух и по окнам чужой машины на территории школы в поселке Абалаково Красноярского края, задержан и будет на время следствия находиться в следственном изоляторе.

Общество Общество СК проверяет сообщения о некачественном питании в школе в Юрге Следователи проверяют информацию о некачественном питании в одной из школ города Юрги, сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Кемеровской области.

Авто Авто Опубликованы первые фотографии нового электрокара BMW i4 Фотошпионам впервые удалось заснять новый электрокар BMW под названием i4.

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Происшествия Происшествия Мигрант обвинил полицейских в пытках по делу о взрыве в Магнитогорске Правозащитник Бахром Хамроев отметил, что в настоящее время Зайнабидинов находится в магнитогорском СИЗО №2. Прокуратура рассматривает вопрос об экстрадиции задержанного в Киргизию, поскольку Зайнабидинов находится в международном розыске по делу о беспорядках в стране в июне 2010 года.

Космос Космос Космический грузовик «Прогресс МС-09» отстыковался от МКС Грузовой космический корабль "Прогресс МС-09" отстыковался от Международной космической станции, через три часа начнется его сведение с орбиты, сообщил РИА Новости представитель головного научного института "Роскосмоса" ЦНИИмаш.

Экономика Экономика В России резко подорожала курица Оптовые и розничные цены на мясо кур в январе 2019 года выросли более чем на 20 процентов, следует из материалов Минсельхоза, опубликованных на сайте ведомства.

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Спорт Спорт Степанова и Букин стали вторыми в ритм-танце на чемпионате Европы Французы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон лидируют после ритм-танца на чемпионате Европы по фигурному катанию, установив новый мировой рекорд по количеству набранных баллов за прокат.

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Происшествия Происшествия Суд назначил начальнику полиции Чехова запрет определенных действий Бабушкинский суд Москвы избрал запрет определенных действий в качестве меры пресечения начальнику ОМВД по подмосковному Чехову Андрею Большакову, задержанному по подозрению в незаконном обороте оружия.

Общество Общество На Кубани проверят, почему у 103-летней вдовы ветерана ВОВ нет жилья Сотрудники СКР по Краснодарскому краю начали доследственную проверку после появления в СМИ информации о нарушении жилищных прав вдовы ветерана Великой Отечественной войны.

Авто Авто Opel вернет производство в Россию

Экономика Экономика Количество поддельных денег в России сократилось на 15% за год За год 2018 год в России было обнаружено 38,5 тыс. поддельных купюр, при этом в общем количество поддельных денег в российской банковской системе за год снизилось на 15%, сообщается на сайте ЦБ.

Технологии Технологии В России предложили ввести платную регистрацию мобильных устройств В Совете Федерации предложили ввести в России платную регистрацию всех мобильных устройств с выходом в интернет по международному идентификатору мобильного оборудования (IMEI).

Происшествия Происшествия Скворцова прокомментировала смерть ребенка в больнице на Урале Ранее региональное управление СК РФ начало проверку после смерти в одной из больниц города Копейска 9-летней девочки, в следственные органы обратились родители ребенка.

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Политика Политика Парламент Греции ратифицировал договор о переименовании Македонии Парламент Греции проголосовал за Преспанское соглашение со Скопье о переименовании Республики Македония в Республику Северная Македония.

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Технологии Технологии Apple уволила более 200 своих сотрудников Сообщается, что часть сотрудников из команды перешли в другие подразделения компании, а также было добавлено, что на развитие беспилотных технологий в Apple возлагают большие надежды.