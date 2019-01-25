Больше 5 тысяч гостей ЧМ-2018 остаются в России нелегальноКоммерсантъ 05:45

Более пяти тысяч иностранных граждан, приехавших в Россию на чемпионат мира по футболу по паспорту болельщика, находятся в стране незаконно. Об этом журналистам сообщил заместитель руководителя миграционного управления МВД РФ Андрей Краюшкин.

с чего всё началось

Около 5,5 тыс. иностранных граждан, приехавших в Россию на чемпионат мира по футболу, остаются в стране нелегально, сообщил замруководителя миграционного управления МВД Андрей Краюшкин. Он отметил, что их выдворят к концу марта.

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