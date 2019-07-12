Политика
«Большая семерка» раскритиковала законопроект Зеленского о люстрацииТруд 08:53
Послы государств "Большой семерки" - неофициального клуба самых влиятельных стран мира – раскритиковали предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским законопроект о расширении круга лиц, подпадающих под люстрацию. Об этом говорится в совместном заявлении дипломатов, опубликованном в Twitter.
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Происшествия
В Туве 10 человек погибли при падении машины в реку
Обновлено в 04:04
Футбол
Антуан Гризманн перешел из «Атлетико» в «Барселону»
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Экономика
В Госдуме оценили риск ухода Visa и MasterCard из России
Поправки об обеспечении беспрерывности платежей не спровоцируют платёжные системы Visa и MasterCard прекратить работу в России.
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НАБУ вызвало на допрос генпрокурора Луценко
Национальное антикоррупционное бюро Украины ожидает на допрос в понедельник, 15 июля, генерального прокурора Юрия Луценко по делу активиста Майдана Ивана Бубенчика.
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Политика
Путин уволил губернатора Севастополя Овсянникова
Обновлено вчера в 12:23
Происшествия
Появились подробности нападения сотрудников ФСБ на московский банк
Владельцем 136,5 миллиона рублей, похищенных сотрудниками ФСБ под видом оперативно-разыскных мероприятий в здании столичного банка «Металлург», признан безработный житель Москвы.
Обновлено в 08:46
Происшествия
В Москве девушка упала в канализацию и исчезла
В Москве во время прогулки по Бирюлевскому дендропарку таинственно исчезла 26-летняя девушка.
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Ольга Бузова поведала своим фанатам о подробностях развода с Тарасовым
Самые любопытные поинтересовались подробностями развода с футболистом Тарасовым и спросили, испытывает ли звезда к нему еще какие-либо чувства.
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Наука
Ученые: Механизмы регуляции сна рыб и наземных позвоночных совпадают
Учёные из Стэнфордского университета (США), наблюдая активность мозга спящих рыб, устаовили деление их сна на фазы, аналогичные для млекопитающих.
Обновлено в 03:48
Общество
Дмитрий Медведев прибыл в Ставрополь
Обновлено в 08:47
Кино
Неизвестный Кубрик. В Лондоне обнаружили наброски киносценариев
В Лондонский университет искусств поступили ранее неизвестные наброски к фильмам Стэнли Кубрика.
Обновлено в 09:00
Политика
Трамп заявил о смерти Шварценеггера
Как сообщил в твиттере американский журналист Хантер Уокер, во время саммита в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что актер Арнольд Шварценеггер мертв.
Обновлено в 09:08
Политика
Медведев решил снизить НДС на ягоды до 10%
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о принятии важного для садоводов решения.
Обновлено вчера в 11:17
Общество
Под Новгородом обнаружили незаконные вырубки в особо охраняемых зонах
Согласно релизу, по итогам проверки выявлены нарушения лесного законодательства по вырубке леса "как на особо охраняемых природных территориях, так и расположенных в водоохранных зонах, на особо защитных лесных участках".
Обновлено в 08:20
Политика
Телеведущий с Украины обматерил Путина
Украинский телеведущий Артем Овдиенко в своей соцсети разместил обращение к российскому лидеру Владимиру Путину, в котором неоднократно оскорбил президента.
Обновлено в 09:55
Общество
Магазин интимных товаров, предположительно принадлежащий дочери Рамзана Кадырова, ведет бизнес с нарушениями
Магазин интимных товаров, предположительно принадлежащий дочери Рамзана Кадырова, ведет бизнес с серьезными нарушениями.
Обновлено в 06:02
Происшествия
Полиция отказалась возбуждать дело против автора «Сталингулага»
Полиция Махачкалы отказалась возбуждать уголовное дело в отношении автора паблика «Сталингулаг» Александра Горбунова.
Обновлено в 10:38
Происшествия
17-летняя дочь российского миллионера найдена мертвой в Лондоне
17-летняя скрипачка с русским происхождением была найдена мертвой в Лондоне. Об этом передает The Telegraph.
Обновлено в 03:10
Экономика
Суд в Лондоне заблокировал активы Минца и его семьи на $572 млн
Высокий суд Лондона утвердил приказ, запрещающий бизнесмену Борису Минцу и троим его сыновьям отчуждать имущество на сумму в пределах $572 млн по всему миру.
Обновлено вчера в 13:51
Кино
Безруков снялся в сериале по мотивам «Двенадцати стульев»
Обновлено в 10:03
Спорт
Колесниченко выиграла квалификацию на ЧМ с программой «Лара Крофт»
Колесниченко выступила с технической программой «Лара Крофт», набрав 94,1126 балла. Финал в этом виде программы состоится в субботу.
Обновлено в 01:22
Политика
Депутат Толстой вывел из себя журналистку «Рустави 2»
Журналистка грузинского телеканала "Рустави 2" вступила в спор с главой российской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ Петром Толстым.
Обновлено вчера в 07:08
Шоу-бизнес
Похудевшая Ева Лонгория в белом платье вышла в свет с сыном
Своему мужу, мексиканскому бизнесмену Хосе Антонио Бастону, она подарила сына Сантьяго.
Обновлено в 09:49
Политика
Опрос показал безразличное отношение половины россиян к Грузии
Почти половина россиян (48%) безразлично относятся к Грузии. Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда «Общественное мнение».
Обновлено в 07:58
Политика
Итальянский суд приговорил экс-бойца ВСУ к 24 годам тюрьмы
Обновлено в 10:47
Происшествия
Глава ПФР подтвердил задержание своего заместителя
Кремль в курсе задержания, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Однако там не знают, что стало причиной обвинения.
Обновлено вчера в 07:11
Финансы
Банк «Восточный» предпринимает меры по восстановлению запаса капитала
Банк "Восточный" предпринимает действия по восстановлению запаса капитала и продолжает работу в обычном режиме, сообщили ТАСС в пресс-службе банка, комментируя сообщение ЦБ РФ о снижении норматива достаточности капитала базового банка "Восточный" ниже нормы.
Обновлено в 08:38