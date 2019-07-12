Политика

«Большая семерка» раскритиковала законопроект Зеленского о люстрацииТруд 08:53

Послы государств "Большой семерки" - неофициального клуба самых влиятельных стран мира – раскритиковали предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским законопроект о расширении круга лиц, подпадающих под люстрацию. Об этом говорится в совместном заявлении дипломатов, опубликованном в Twitter.
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