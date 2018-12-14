Политика

Большая пресс-конференция Путина пройдет в ЦМТ
Росбалт
вчера в 16:30

Ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина пройдет в Центре международной торговли (ЦМТ) в Москве. Об этом говорится в аккредитационном сообщении. Уточняется, что в ЦМТ будет доступен бесплатный Wi-Fi, а на первом этаже будет работать буфет.
Росбалтвчера в 16:30

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В Кремле назвали место встречи Путина с журналистами на пресс-конференции

URA.Ruвчера в 16:58

Названо место проведения большой пресс-конференции Путина

Взгляд.рувчера в 16:36

Путин вновь проведет ежегодную встречу со СМИ в Центре международной торговли на Пресне

Интерфаксвчера в 15:52

Большая пресс-конференция Путина пройдет в Центре международной торговли

РИА Новостивчера в 15:47

На пресс-конференцию Путина аккредитовали рекордное число журналистов

Российская газетавчера в 13:24

В Кремле сообщили, что на ежегодную пресс-конференцию Путина аккредитовано рекордное число журналистов за 18 лет

Эхо Москвывчера в 13:02

Кремль аккредитовал на большую пресс-конференцию Путина рекордное число журналистов

ТАССвчера в 12:45
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Армия и оружие

Шойгу предложил Мэттису обсудить ДРСМД

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу предложил своему американскому коллеге Джеймсу Мэттису обсудить имеющиеся у России и США разногласия относительно условий соблюдения Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 01:11
Политика

Президент Сербии попросил созвать СБ ООН из-за ситуации в Косово

Выступая в эфире сербского телевидения, Вучич заявил, что решение о создании армии Косово свидетельствует о нежелании Приштины вести диалог с Белградом.
Обновлено вчера в 15:46
Политика

Daily Beast: Бутина может дать показания по другому уголовному делу

Прокуратура США обратилась в Федеральный окружной суд Вашингтона с просьбой предоставить возможность россиянке Марии Бутиной дать показания по другому уголовному делу, сообщает издание Daily Beast со ссылкой на закрытые судебные документы, которые были ненадолго выложены в открытый доступ.
Обновлено вчера в 21:17
Армия и оружие

Минобороны показало видео возвращения Ту-160 в Россию из Венесуэлы

Министерство обороны России продемонстрировало кадры возвращения российских ракетоносцев ТУ-160 из Венесуэлы на родину.
Обновлено в 01:24
Политика

США перенесли на 2 марта повышение пошлин на китайские товары

Торговое представительство США официально перенесло на 2 марта 2019 года дату повышения торговых пошлин на китайскую продукцию стоимостью $200 млрд.
Обновлено вчера в 23:05
Политика

Хакеры Anonymous опубликовали новые документы по Integrity Initiative

Хакеры Anonymous, в ноябре потребовавшие провести открытое и тщательное расследование антироссийского проекта Integrity Initiative, снова дали о себе знать.
Обновлено вчера в 21:11
Политика

Суд признал неконституционной реформу здравоохранения Обамы

Закон о реформе здравоохранения президента Барака Обамы признан не соответствующим конституции США.
Обновлено в 01:18
Политика

Еврокомиссия пригласила Россию и Украину на переговоры по газу

Еврокомиссия пригласила Россию и Украину на трехсторонние переговоры по газу, предварительно встреча запланирована на январь 2019 года.
Обновлено вчера в 19:50
Политика

В России подготовятся на случай отключения от мирового интернета

Группа парламентариев внесла в Госдуму законопроект, который обеспечивает исправную работу Рунета в том случае, если этот сегмент будет отключен от общемировой сети.
Обновлено вчера в 09:02
Политика

Австралия признала Иерусалим столицей Израиля

Австралия официально признала Иерусалим столицей Израиля, но пока не намерена переносить свое посольство из Тель-Авива, заявил австралийский премьер-министр Скотт Моррисон в ходе выступления в институте Сиднея.
Обновлено в 00:27
Политика

США хотят лишить Россию сильной армии, заявил американский экс-посол

Цель введения экономических санкций против Москвы - лишение России сильной армии и флота, что отвечает интересам Вашингтона.
Обновлено вчера в 22:10
Политика

Юнкер взъерошил волосы своей сотрудницы на саммите ЕС

Глава Европейской комиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер во время прибытия на второй день саммита лидеров Европейского союза взъерошил волосы одной из своих сотрудниц.
Обновлено в 01:38
Политика

Архиепископ УПЦ назвал «объединительный собор» сатанинским сборищем

Обновлено вчера в 15:26
Армия и оружие

Войска ДНР приведены в полную боевую готовность

Воинские части провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) приведены в полную боевую готовность.
Обновлено вчера в 08:08
Политика

Меркель заявила, что оснований для отмены санкций против России нет

Лидеры стран Европейского союза не увидели предпосылок для смягчения или отмены антироссийских санкций на саммите в Брюсселе, заявила канцлер Германии Ангела Меркель во время брифинга.
Обновлено вчера в 14:06
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