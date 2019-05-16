Большая часть российских семей не имеют сбереженийИА 1-Line вчера в 04:10

Только 11% опрошенных полагают, что в следующем году возможностей сберегать будет больше. Средний объем сбережений россиян составляет 140-210 тысяч рублей. При этом половина семей имеет накоплений менее 56 тысяч рублей.

Транспорт Метрополитен Москвы, Мосгортранс и «МосТрансПроект» номинированы на международную транспортную премию Четыре проекта Москвы вышли в финал международной транспортной премии UITP Awards 2019, сообщили в информационном центре столичного транспортного комплекса.

Происшествия Ливневки не справляются: Екатеринбург затопило из-за сильного дождя Из-за дождя, который начался еще вчера вечером, многие улицы оказались затоплены, а на дорогах образовались пробки.

Общество Пенсионный фонд оцифровал все трудовые книжки россиян Пенсионный фонд России полностью оцифровал все трудовые книжки россиян в рамках подготовки законопроекта Минтруда об электронных трудовых книжках.

Экономика Блокировка счетов привела к остановке операций половины компаний МСП Блокировки «ставят под угрозу самое главное — деньги на счетах и на практике в большинстве случаев приводят к гибели бизнеса», констатировал в беседе с РБК общественный уполномоченный по вопросам взаимодействия с институтами развития, управляющий партнер Профессионального юридического центра Александр Любосердов.

Происшествия Истребитель F-16 врезался в склад в США Истребитель F-16 потерпел крушение под Лос-Анджелесом в Калифорнии. Об этом сообщает телеканал ABC7.

Политика Глава оперативного управления МВД уходит в отставку Глава оперативного управления МВД генерал-лейтенант полиции Анатолий Якунин, ранее возглавлявший московский главк, заявил, что планирует уйти в отставку.

Политика Российские депутаты отчитались о доходе ниже прожиточного минимума Заработок ниже прожиточного минимума в 2018 году задекларировали 60 депутатов региональных заксобраний, из них 11 указали нулевой доход, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Авто АвтоВАЗ начал отгрузку внедорожной Lada Granta АвтоВАЗ начал отгрузку нового «внедорожного» универсала LADA Granta Cross дилерам.

Армия и оружие Российские военные сообщили о подготовке боевиками провокации в Сирии Российский Центр по примирению враждующих сторон сообщил о подготовке боевиками запрещенной в России «Джебхат ан-Нусры» провокации в сирийской провинции Идлиб.

Политика Помпео назвал три точки сближения России и США Говоря о сотрудничестве с Россией, Помпео назвал три сферы, где Вашингтон и Москва уже успешно взаимодействуют.

Общество В Китае рассказали, как технологии распознавания лиц помогают полиции Впечатляющие разработки продемонстрировала компания Huawei, которая создала специально для полиции систему распознавания лиц, по которой правоохранительные органы могут найти находящихся в розыске преступников.

Транспорт Большой Козихинский переулок в Москве закроют для проезда на неделю Движение транспорта по Большому Козихинскому переулку в центре Москвы будет перекрыто 20-26 мая из-за работ по благоустройству, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

Происшествия Проткнувший живот школьника забор уничтожат в Омске В Омске решили уничтожить все острые штыри на заборах школ после того, как один из учеников сильно пострадал, перебираясь через забор.

Политика Кадыров прокомментировал новые санкции США против россиян Глава Чечни Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале прокомментировал введение Соединёнными Штатами санкций в отношении пяти граждан России и специального отряда быстрого реагирования «Терек».

Наука Определены факторы риска развития инсульта у мужчин и женщин Специалисты Национального исследовательского мордовского университета рассказали о специфических факторах риска инсульта для представителей разного пола, передает RT.Чаще всего ишемический инсульт диагностируется у мужчин, регулярно употребляющих алкоголь.

Наука Стратосферный планер Perlan2 протестируют на высоте 27 тысяч метров Стратосферный планер "Perlan 2", созданный сотрудниками подразделения Perlan Project крупнейшего авиастроительного концерна Европы Airbus, протестируют на высоте 27-ми тысячи метров.

Общество Власти Рязани ответили на жалобу Путину о «пропавшей» детской площадке В пресс-службе мэрии Рязани опровергли отсутствие игровой площадки в парке, на которое Владимиру Путину пожаловалась местная журналистка, передает ТАСС.

Здоровье Россияне назвали основными причинами своих болезней работу и стресс Каждый четвертый опрошенный (25%) назвал основной причиной своих болезней возраст и отсутствие отдыха.

Происшествия В Рязанской области поймали автомобильных мошенников В Рязанской области задержали очередных автомобильных мошенников. Они продавали комплектующие из Европы по низким ценам.

Игры Sony и Microsoft объявили о стратегическом партнерстве Microsoft и Sony стали партнерами. Компании совместно будут работать в сферах облачного гейминга и искусственного интеллекта.

Армия и оружие Трамп признался, что не хочет войны с Ираном Источники рассказали, что на секретном брифинге в Белом доме американский президент Дональд Трамп заявил, что не хочет войны с Ираном.

Политика Мадуро встретился с представителями Международной контактной группы Президент Венесуэлы Николас Мадуро провёл первую встречу с представителями Международной контактной группы, в ходе которой обсудил последствия санкций США.