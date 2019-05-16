Экономика

Большая часть российских семей не имеют сбереженийИА 1-Line вчера в 04:10

Только 11% опрошенных полагают, что в следующем году возможностей сберегать будет больше. Средний объем сбережений россиян составляет 140-210 тысяч рублей. При этом половина семей имеет накоплений менее 56 тысяч рублей.
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«Левада-центр»: 2⁄3 российских семей не имеют возможности откладывать деньги

Эхо Москвывчера в 11:18

Большинство семей в России остались вообще без сбережений

Газета.Ruвчера в 09:01

Большинство российских семей оказались вообще без сбережений

РБКвчера в 00:00

Большинство российских семей осталось без сбережений

URA.Ruвчера в 01:19

«Левада-центр»: у 65% российских семей нет никаких сбережений

Коммерсантъвчера в 00:42

Как сделать так, чтобы сбережения жителей РФ росли?!

REGNUMвчера в 07:50

Большинство российских семей оказались без сбережений

Говорит Москвавчера в 01:24
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Музыка

Сергей Лазарев выступил в полуфинале Евровидения

Обновлено вчера в 16:10
Музыка

«Первый канал» аннулировал результат финала шоу «Голос. Дети»

Обновлено вчера в 07:28
Транспорт

Метрополитен Москвы, Мосгортранс и «МосТрансПроект» номинированы на международную транспортную премию

Четыре проекта Москвы вышли в финал международной транспортной премии UITP Awards 2019, сообщили в информационном центре столичного транспортного комплекса.
Обновлено в 01:34
Происшествия

Ливневки не справляются: Екатеринбург затопило из-за сильного дождя

Из-за дождя, который начался еще вчера вечером, многие улицы оказались затоплены, а на дорогах образовались пробки.
Обновлено в 00:35
Общество

Пенсионный фонд оцифровал все трудовые книжки россиян

Пенсионный фонд России полностью оцифровал все трудовые книжки россиян в рамках подготовки законопроекта Минтруда об электронных трудовых книжках.
Обновлено в 02:08
Экономика

Блокировка счетов привела к остановке операций половины компаний МСП

Блокировки «ставят под угрозу самое главное — деньги на счетах и на практике в большинстве случаев приводят к гибели бизнеса», констатировал в беседе с РБК общественный уполномоченный по вопросам взаимодействия с институтами развития, управляющий партнер Профессионального юридического центра Александр Любосердов.
Обновлено в 00:01
Происшествия

Истребитель F-16 врезался в склад в США

Истребитель F-16 потерпел крушение под Лос-Анджелесом в Калифорнии. Об этом сообщает телеканал ABC7.
Обновлено в 00:42
Политика

Глава оперативного управления МВД уходит в отставку

Глава оперативного управления МВД генерал-лейтенант полиции Анатолий Якунин, ранее возглавлявший московский главк, заявил, что планирует уйти в отставку.
Обновлено вчера в 22:16
Политика

Российские депутаты отчитались о доходе ниже прожиточного минимума

Заработок ниже прожиточного минимума в 2018 году задекларировали 60 депутатов региональных заксобраний, из них 11 указали нулевой доход, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено в 02:17
Авто

АвтоВАЗ начал отгрузку внедорожной Lada Granta

АвтоВАЗ начал отгрузку нового «внедорожного» универсала LADA Granta Cross дилерам.
Обновлено вчера в 05:15
Армия и оружие

Российские военные сообщили о подготовке боевиками провокации в Сирии

Российский Центр по примирению враждующих сторон сообщил о подготовке боевиками запрещенной в России «Джебхат ан-Нусры» провокации в сирийской провинции Идлиб.
Обновлено в 00:55
Политика

Помпео назвал три точки сближения России и США

Говоря о сотрудничестве с Россией, Помпео назвал три сферы, где Вашингтон и Москва уже успешно взаимодействуют.
Обновлено вчера в 21:42
Общество

В Китае рассказали, как технологии распознавания лиц помогают полиции

Впечатляющие разработки продемонстрировала компания Huawei, которая создала специально для полиции систему распознавания лиц, по которой правоохранительные органы могут найти находящихся в розыске преступников.
Обновлено в 01:31
Армия и оружие

Новый пистолет «Удав» могут взять на вооружение в этом году

Обновлено в 01:39
Транспорт

Большой Козихинский переулок в Москве закроют для проезда на неделю

Движение транспорта по Большому Козихинскому переулку в центре Москвы будет перекрыто 20-26 мая из-за работ по благоустройству, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
Обновлено в 02:17
Происшествия

Проткнувший живот школьника забор уничтожат в Омске

В Омске решили уничтожить все острые штыри на заборах школ после того, как один из учеников сильно пострадал, перебираясь через забор.
Обновлено в 01:48
Политика

Кадыров прокомментировал новые санкции США против россиян

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале прокомментировал введение Соединёнными Штатами санкций в отношении пяти граждан России и специального отряда быстрого реагирования «Терек».
Обновлено вчера в 17:32
Наука

Определены факторы риска развития инсульта у мужчин и женщин

Специалисты Национального исследовательского мордовского университета рассказали о специфических факторах риска инсульта для представителей разного пола, передает RT.Чаще всего ишемический инсульт диагностируется у мужчин, регулярно употребляющих алкоголь.
Обновлено в 01:58
Наука

Стратосферный планер Perlan2 протестируют на высоте 27 тысяч метров

Стратосферный планер "Perlan 2", созданный сотрудниками подразделения Perlan Project крупнейшего авиастроительного концерна Европы Airbus, протестируют на высоте 27-ми тысячи метров.
Обновлено вчера в 17:58
Общество

Власти Рязани ответили на жалобу Путину о «пропавшей» детской площадке

В пресс-службе мэрии Рязани опровергли отсутствие игровой площадки в парке, на которое Владимиру Путину пожаловалась местная журналистка, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 16:08
Происшествия

В СКР назвали причину гибели актера Дмитрия Марьянова

Обновлено вчера в 11:14
Хоккей

«Бостон» победил «Каролину» и стал первым финалистом Кубка Стэнли

Обновлено в 00:20
Здоровье

Россияне назвали основными причинами своих болезней работу и стресс

Каждый четвертый опрошенный (25%) назвал основной причиной своих болезней возраст и отсутствие отдыха.
Обновлено вчера в 07:45
Происшествия

В Рязанской области поймали автомобильных мошенников

В Рязанской области задержали очередных автомобильных мошенников. Они продавали комплектующие из Европы по низким ценам.
Обновлено в 00:36
Футбол

«Генк» стал чемпионом Бельгии в четвертый раз

Ранее «Генк» становился чемпионом Бельгии в сезонах-1998/99, 2001/02 и 2010/11.
Обновлено вчера в 17:58
Игры

Sony и Microsoft объявили о стратегическом партнерстве

Microsoft и Sony стали партнерами. Компании совместно будут работать в сферах облачного гейминга и искусственного интеллекта.
Обновлено вчера в 14:26
Армия и оружие

Трамп признался, что не хочет войны с Ираном

Источники рассказали, что на секретном брифинге в Белом доме американский президент Дональд Трамп заявил, что не хочет войны с Ираном.
Обновлено вчера в 15:23
Политика

Мадуро встретился с представителями Международной контактной группы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро провёл первую встречу с представителями Международной контактной группы, в ходе которой обсудил последствия санкций США.
Обновлено вчера в 21:18
Наука

Ученые показали, как меняется голова ребенка во время родов

Обновлено вчера в 05:59
Общество

Создатель пирамиды Лувра умер в возрасте 102 лет

В США на 103-м году жизни скончался американский архитектор китайского происхождения Бэй Юймин.
Обновлено в 00:27
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