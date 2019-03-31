Футбол

«Болонья» вырвала победу в матче с «Сассуоло»Sportbox.RU 14:01

Болонья — Сассуоло
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат Италии, сегодня
Стадион «Ренато Далль'Ара»
Филип Хеландер
22′
29′
Мерих Демирал
46′
Марлон
Поль Лирола
61′
Стефано Сенси
63′
Федерико Ди Франческо
Джереми Бога
Андреа Поли
Эрик Пульгар
67′
Эрик Пульгар
68′
71′
Франческо Маньянелли
Мануэль Локателли
Блерим Джемаили
Годфред Донса
84′
86′
Мехди Бурабия
90′+1′
Джереми Бога
Роберто Сориано
Маттиа Дестро
90′+3′
Маттиа Дестро
90′+6′
Маттиа Дестро
90′+8′
«Болонья» на своем поле принимала «Сассуоло» в рамках 29-го тура чемпионата Италии. Встреча завершилась победой хозяев со счетом 2:1. Чилийский защитник «Болоньи» Эрик Пульгар открыл счет в матче с пенальти.
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