«Болонья» вырвала победу в матче с «Сассуоло»Матч ТВ 14:01

«Болонья» на своем поле принимала «Сассуоло» в рамках 29-го тура чемпионата Италии. Встреча завершилась победой хозяев со счетом 2:1. Чилийский защитник «Болоньи» Эрик Пульгар открыл счет в матче с пенальти.

«Болонья» вырвала победу в матче с «Сассуоло»

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