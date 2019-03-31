Футбол
«Болонья» вырвала победу в матче с «Сассуоло»Матч ТВ 14:01
Филип Хеландер
|22′
|29′
Мерих Демирал
|46′
Марлон
Поль Лирола
|61′
Стефано Сенси
|63′
Федерико Ди Франческо
Джереми Бога
Андреа Поли
Эрик Пульгар
|67′
Эрик Пульгар
|68′
|71′
Франческо Маньянелли
Мануэль Локателли
Блерим Джемаили
Годфред Донса
|84′
|86′
Мехди Бурабия
|90′+1′
Джереми Бога
Роберто Сориано
Маттиа Дестро
|90′+3′
Маттиа Дестро
|90′+6′
Маттиа Дестро
|90′+8′
|48%
|Владение мячом
|52%
|73%
|Процент точных передач
|79%
|3
|Удары в сторону ворот
|2
|11
|Удары в створ ворот
|4
|2
|Сейвы вратарём
|7
|5
|Офсайды
|2
|9
|Угловые
|4
|10
|Отборы
|14
|17
|Фолы
|18
|2
|Желтые карточки
|3
|–
|Красные карточки
|–
Болонья
Расстановка 4‑3‑3
28
Скорупский
15
Мбайе
23
Данило
18
Хеландер
35
Дейкс
17
Донса
5
Пульгар
22
Дестро
7
Орсолини
24
Паласио
10
Сансоне
47
Консильи
21
Лирола
3
Демирал
31
Феррари
6
Рожерио
12
Сенси
73
Локателли
68
Бурабия
25
Берарди
30
Эль-Бабакар
20
Бога
Сассуоло
Расстановка 4‑3‑3
«Болонья» на своем поле принимала «Сассуоло» в рамках 29-го тура чемпионата Италии. Встреча завершилась победой хозяев со счетом 2:1. Чилийский защитник «Болоньи» Эрик Пульгар открыл счет в матче с пенальти.
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