Футбол

«Болонья» вырвала победу у «Сассуоло»Спорт-Экспресс 14:23

Болонья — Сассуоло
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат Италии, сегодня
Стадион «Ренато Далль'Ара»
Филип Хеландер
22′
29′
Мерих Демирал
46′
Марлон
Поль Лирола
61′
Стефано Сенси
63′
Федерико Ди Франческо
Джереми Бога
Андреа Поли
Эрик Пульгар
67′
Эрик Пульгар
68′
71′
Франческо Маньянелли
Мануэль Локателли
Блерим Джемаили
Годфред Донса
84′
86′
Мехди Бурабия
90′+1′
Джереми Бога
Роберто Сориано
Маттиа Дестро
90′+3′
Маттиа Дестро
90′+6′
Маттиа Дестро
90′+8′
"Болонья" обыграла "Сассуоло" в домашнем матче 29-го тура чемпионата Италии (2:1). Победный гол на 90+6-й минуте забил нападающий Маттиа Дестро.
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