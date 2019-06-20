Футбол

«Болонья» выкупила контракт Орсолини у «Ювентуса»Спорт-Экспресс вчера в 16:12

"Болонья" на официальном сайте объявила о выкупе контракта нападающего Риккардо Орсолини. Ранее он принадлежал "Ювентусу".
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«Болонья» выкупила у «Ювентуса» Орсолини за 15 млн евро

Sport24.ru04:43

«Болонья» объявила о выкупе трансфера форварда «Ювентуса» Орсолини

Чемпионатвчера в 16:27

«Болонья» выкупила полузащитника «Ювентуса»

Матч ТВ05:08

Полузащитник «Ювентуса» перешел в «Болонью»

Bookmaker-ratings.ru05:48

«Ювентус» продал хавбека Орсолини в «Болонью» за 15 млн евро

Sports.ru06:43

«Фоджа» выставлена на продажу за 1 евро

Soccer.ruвчера в 17:20

«Болонья» выкупила контракт Орсолини у «Ювентуса»

Спорт-Экспрессвчера в 16:12
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Общество

Путин удивился отсутствию питьевой воды в тюменском селе

Президента России Владимира Путина удивила ситуация в селе Каскара Тюменской области, жители которого пожаловались на отсутствие водопровода с питьевой водой.
Обновлено в 06:40
Спорт

Алина Загитова задаст вопрос Владимиру Путину на Прямой линии

Фигуристка Алина Загитова рассказала, что хотела бы узнать у Владимира Путина, собирается ли Россия в ближайшее время проводить международный или мировой Чемпионат мира по фигурному катанию.
Обновлено в 05:14
Общество

Путину показали выпуск косаток из «китовой тюрьмы» в Приморье

Во время «прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным был показан сюжет с выпуском косаток из «китовой тюрьмы» в Приморье, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 07:22
Шоу-бизнес

Больная раком Александра Яковлева отыграла последний спектакль

Обновлено в 03:34
Экономика

Цены на отопление пересчитают в России

В России с 2020 года могут изменить норматив отопления в зависимости от этажности.
Обновлено в 05:46
Политика

Парламентарии из России под охраной покинули здание парламента Грузии

Российские парламентарии вынуждены были под охраной покинуть здание парламента Грузии, где проходило заседание Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП).
Обновлено в 07:11
Здоровье

Врачи назвали признаки рака у мужчин

Врачи из Великобритании назвали признаки рака у мужчин, сообщает The Sun.
Обновлено в 07:43
Происшествия

В Москве умерла годовалая девочка после отказа врачей в госпитализации

Следователи возбудили уголовное дело после отказа врачей госпитализировать годовалую девочку с температурой, которая впоследствии скончалась.
Обновлено в 07:35
Политика

Сотрудникам МВД расширят географию выезда

Сотрудникам МВД расширят географию выезда, в том числе за границу, сообщил президент Владимир Путин в ходе прямой линии.
Обновлено в 07:01
Политика

Путин назвал Зеленского талантливым человеком

Обновлено в 08:13
Происшествия

СК проверяет жалобу орловской учительницы Путину на низкую зарплату

Следственные органы начали проверку по обращению учителя из Орла на «прямую линию» президента Владимира Путина 20 июня — женщина рассказала о крайне низкой зарплате.
Обновлено в 07:11
Энергетика

На польском участке «Дружбы» зафиксировали новое загрязнение нефти

Польский оператор «Дружбы» компания PERN 19 июня приостанавливала поставки нефти на несколько часов по трубопроводу «с востока» (из Белоруссии) из-за превышения норм хлорорганических соединений в поставляемом сырье, говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.
Обновлено в 06:23
Общество

В Димитровграде потребовали от коммунистов сдать мандаты

Неизвестный житель Димитровграда призвал депутатов-коммунистов сдать свои мандаты из-за нежелания заботиться о населении города.
Обновлено в 08:21
Происшествия

В Ленинградской области на дорогу обрушилась скала

Скала обрушилась на участке автодороги Выборг – Светогорск в Ленинградской области при буровзрывных работах, связанных с проведением капитального ремонта, пострадавших в результате инцидента нет, сообщает ФКУ Упрдор "Северо-Запад".
Обновлено в 07:58
Политика

Зеленский подписал первый закон

Президент Украины Зеленский подписал первый закон об особенностях отпуска усыновителей.
Обновлено в 05:57
Общество

Бари Алибасов после выписки решил оставить своего сына без наследства

Обновлено в 06:20
Политика

Путин ответил на вопрос о фейковых новостях

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что проблема с распространением фейковых новостей действительно существует.
Обновлено в 08:24
Шоу-бизнес

Агент Гелы Месхи высказалась о разводе актера с Екатериной Климовой

С опровержением новости о разводе Гелы Месхи с супругой Екатериной Климовой выступила его агент Ольга Логинова.
Обновлено в 08:05
Футбол

ФИФА может перенести место проведения ЧМ-2022

Международная федерация футбола (ФИФА) может перенести место проведение чемпионата мира 2022 года по футболу из Катара в другую страну.
Обновлено в 07:43
Политика

Филарет объявил о восстановлении Киевского патриархата

Почетный патриарх Филарет на проходящем поместном соборе в Киеве объявил о восстановлении раскольнической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП).
Обновлено в 06:52
Происшествия

Следствие попросило суд арестовать бизнесмена Бойко-Великого

Следствие обратилось к Басманному суду Москвы с просьбой арестовать предпринимателя Василия Бойко-Великого.
Обновлено в 05:49
Экономика

Банк Англии ожидаемо сохранил ставку на уровне 0,75%

Банк Англии по итогам июньского заседания не стал менять значение базовой процентной ставки, оставив ее на уровне 0,75%.
Обновлено в 07:32
Политика

Переписка в соцсети стала «доказательством» по делу MH17

Обновлено в 00:41
Политика

Путин призвал чаще отпускать бизнесменов под залог

В ходе прямой линии президент Владимир Путин согласился с призывом предпринимателей, которые считают, что в судах подозреваемых предпринимателей чаще нужно отпускать под залог.
Обновлено в 07:37
Политика

Глава МВД Молдавии рассказал, как олигарх Плахотнюк сбежал в Лондон

Лидер Демократической партии Молдовы (ДПМ), олигарх Владимир Плахотнюк после смены власти в Молдавии бежал через Украину в Лондон.
Обновлено в 07:06
Транспорт

Четыре новые станции метро открылись на Сокольнической линии в Москве

Обновлено в 05:52
Политика

Путин прокомментировал дело журналиста Голунова

Президент России Владимир Путин во время Прямой линии вспомнил о ситуации с журналистом Иваном Голуновым.
Обновлено в 07:52
Единоборства

Минаков проведет бой в конце июля или начале августа

Обновлено в 07:54
Политика

Обвиняемый в шпионаже Пол Уилан обратился к Трампу в Мосгорсуде

Обвиняемый в шпионаже Пол Уилан обратился за помощью к США, Канаде, Великобритании и Ирландии, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 06:02
Политика

Путин признал, что россиянам стало тяжелее жить

Президент РФ Владимир Путин согласился с тем, что россиянам стало тяжелее жить. Об этом глава государства заявил во время «Прямой линии».
Обновлено в 05:28
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Риккардо Орсолини
Итальянский футболист
Итальянский футболист, нападающий туринского «Ювентуса», выступающий на правах аренды за клуб «Болонья». Игрок молодёжной сборной Италии.
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