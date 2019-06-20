Футбол
«Болонья» выкупила Орсолини у «Ювентуса»Евро-футбол.ру 05:21
Вингер туринского "Ювентуса" Риккардо Орсолини стал полноценным игроком "Болоньи".
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 05:32, Вашингтон
Транспорт
В правительстве предложили штраф за проезд зайцем по платным дорогам
Правительство РФ предложило наказывать автомобилистов взысканием в размере до 2500 рублей для тех, кто воспользуется проездом по платной дороге, но не заплатит за это.
Обновлено в 05:11
Шоу-бизнес
Умирающая от рака Яковлева сыграла последний спектакль
Обновлено вчера в 23:04
Происшествия
В Осло погиб сотрудник торгпредства России
«Подтверждаем трагическую гибель сотрудника Торгового представительства Российской Федерации 20 июня 2019 года в результате автоаварии в условиях плохой видимости и непогоды в Осло», — говорится в сообщении российского посольства в Осло в Facebook.
Обновлено в 05:10
Гаджеты
В Сети показали первые рендеры смартфона Xiaomi Mi 10
В Сети показали первые рендеры смартфона Xiaomi Mi 10, на которых устройство представлено с вырезом в экране под фронтальную камеру.
Обновлено вчера в 05:58
Политика
Премьер Малайзии назвал политически мотивированными выводы по MH17
Премьер-министр Малайзии Мохамад Махатхир после заявления Совместной следственной группы (ССГ) по делу о крушении рейса MH17 в Донбассе в 2014 году заявил, что расследование политически мотивированно.
Обновлено в 04:21
Кино
Американские телезрители выбрали лучших исполнителей роли Бэтмена
Американские фанаты супергеройских кинофильмов приняли участие в опросе на тему наилучшего исполнителя роли Бэтмена.
Обновлено в 04:31
Политика
Путин рассказал о росте средней зарплаты в России до 45 тысяч рублей
Комментируя ситуацию с заработными платами в России, президент РФ отметил, что за последние два года в стране значительно увеличилась средняя номинальная зарплата.
Обновлено в 05:27
Политика
Умер избитый украинский журналист Вадим Комаров
Обновлено в 03:02
Экономика
В России в два раза сократилось число работающих пенсионеров
В России за последние три года почти в два раза сократилось число работающих пенсионеров, получающих пенсию по старости.
Обновлено в 02:29
Авто
Названа дата премьеры электрокара MINI Cooper SE 2020
Компания MINI готовится представить свою новинку — Cooper SE 2020 года в начале следующего месяца.
Обновлено вчера в 23:25
Политика
В ДНР и ЛНР оценили названное Кучмой условие снятия блокады Донбасса
Власти Донецкой и Луганской народных республик прокомментировали заявление представителя Украины в трёхсторонней контактной группе Леонида Кучмы об условии снятия Киевом экономической блокады с Донбасса.
Обновлено вчера в 20:50
Экономика
Цены на отопление пересчитают в России
В России запланировано изменение норматива отопления, который теперь будет пересчитан в зависимости от этажности.
Обновлено в 01:31
Финансы
Курс доллара обновил минимум года
Курс доллара обновил минимум текущего года, опустившись ниже 63,63 рубля.
Обновлено в 03:03
Происшествия
Три ребенка попали в больницу после отравления в забайкальском лагере
Из лагеря "Самородок" в больницу были доставлены трое детей с подозрением на кишечную инфекцию.
Обновлено в 02:29
Армия и оружие
В Иране заявили о сбитом беспилотнике США
Обновлено в 00:50
Политика
Началась традиционная «Прямая линия» с Владимиром Путиным
Президент РФ пообщается с россиянами в таком формате уже в 17-й раз. Первая подобная передача прошла в 2011 году.
Обновлено в 05:08
Политика
Зеленский рассказал о «прикольной вещи» в здании АП в Киеве
Обновлено вчера в 14:48
Авто
Mercedes-Benz снимает камуфляж с GLE Coupe
Чуть позже ожидается версия от AMG производительностью более 400 л.с. По предварительной информации, премьера GLE Coupe 2020 модельного года запланирована на сентябрь этого года, но не исключено, что мы сможем увидеть ее гораздо раньше.
Обновлено в 02:42
Происшествия
Пензенский губернатор не знает, куда уехали цыгане из Чемодановки
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев заявил, что не обладает информацией о том, куда именно уехали цыганские семьи из села Чемодановка, где в результате массовой драки один человек погиб и несколько пострадали, и из соседнего села Лопатки.
Обновлено в 02:15
Общество
Экстренное предупреждение по сильной жаре объявили на Кубани
На Кубань надвигается аномальная жара. В МЧС России по Краснодарскому краю жителей и гостей края 20 июня предупредили о сильной жаре.
Обновлено в 03:43
Хоккей
Никита Кучеров стал обладателем «Харт Трофи»
"Харт Трофи" вручается самому ценному игроку регулярного чемпионата НХЛ. https: / / twitter.com / PR_NHL / status / 1141531269811134464 Кроме Кучерова на награду претендовали форвард "Питтсбург Пингвинз" Сидни Кросби и нападающий "Эдмонтон Ойлерз" Коннор Макдэвид.
Обновлено вчера в 23:29
Общество
Названы регионы с наибольшим числом зарегистрированных браков
Стало известно, в каких регионах России было зарегистрировано наибольшее количество браков в первом квартале 2019 года.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия
В Италии из-за взрыва бытового газа обрушился жилой дом
Спасатели ищут трех человек, находящихся под завалами двухэтажного жилого дома, который обрушился в четверг утром в результате взрыва бытового газа в центре города Гориция на севере Италии, сообщили представители местной пожарной службы.
Обновлено в 02:39
Происшествия
СМИ узнали о фабрикации уголовного дела в наркополиции Раменского
Следователи предъявили обвинение экс-начальнику отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков межмуниципального управления МВД России «Раменское» подполковнику Дмитрию Понкратову по делу об организации преступной группы.
Обновлено в 05:00
Политика
Бизнес попросил не отменять срок давности по налоговым преступлениям
Крупнейшие объединения российских и иностранных предпринимателей обратились в Верховный суд (ВС) с просьбой не отменять срок давности по делам об уклонении от налогов.
Обновлено в 02:56
Политика
Бывший глава Интерпола признался в получении взяток
Бывший глава Интерпола и бывший заместитель министра общественной безопасности Китая Мэн Хунвэй признал вину в получении взяток.
Обновлено в 05:14
Здоровье
В Екатеринбурге пройдет «Субботник против рака»
По данным организаторов, в прошлом месяце обследование прошли 529 человек, из которых 22% мужчины и 78% женщины.
Обновлено в 02:57
Общество
Путин начал очередную «Прямую линию»
Напомним, ранее жительница татарстанского города Агрыз Алсу Муллахметова в преддверии прямой линии с президентом России Владимиром Путиным опубликовала открытое письмо, в котором рассказала, как, по ее мнению, на самом деле живут в стране.
Обновлено в 05:21
Происшествия
Дело возбуждено после гибели в ДТП пассажиров автобуса под Златоустом
Полиция Златоуста возбудила уголовное дело по факту аварии с участием автобуса, бензовоза и асфальтоукладчика, сообщает в четверг пресс-служба прокуратуры Челябинской области.
Обновлено в 05:01