Футбол

«Болонья» сыграла вничью с «Миланом» в матче чемпионата Италии
РИА Новости
16:36

Болонья — Милан
0 – 0
Матч завершён
Чемпионат Италии, сегодня
Стадион «Ренато Далль'Ара»
40′
Давиде Калабрия
Федерико Сантандер
42′
Маттиас Сванберг
Блерим Джемаили
61′
61′
Патрик Кутроне
Самуэль Кастильехо
73′
Тьемуэ Бакайоко
76′
Тьемуэ Бакайоко
78′
Хакан Чалханоглу
Хосе Маури
Андреа Поли
Риккардо Орсолини
82′
83′
Франк Кессиэ
Филип Хеландер
84′
85′
Сусо
Диего Лаксальт
Федерико Сантандер
Маттиа Дестро
90′+1′
90′+4′
Алессио Романьоли
"Болонья" и "Милан" не выявили победителя в матче чемпионата Италии по футболу. Встреча, прошедшая во вторник в Болонье, завершилась со счетом 0:0.
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