Футбол
«Болонья» разгромила «Парму» в Серии АЧемпионат 14:50
|33′
Федерико Димарко
|34′
Лука Ригони
Роберто Сориано
|48′
Риккардо Орсолини
|52′
|58′
Жервиньо
Луиджи Сепе
|59′
|60′
Марчелло Гаццола
Лука Силигарди
|60′
Фабио Чераволо
Роберто Инглезе
|61′
Бруну Алвеш
|62′
Бруну Алвеш
|65′
Маттиа Спрокати
Франсиско Сьерральта
Маттиа Дестро
Федерико Сантандер
|66′
|71′
Маттео Скоццарелла
Льянко Войнович
|72′
Роберто Сориано
Маттиас Сванберг
|75′
|81′
Роберто Инглезе
Франсиско Сьерральта
|84′
Данило Ларангейра
Габриэле Корбо
|86′
|66%
|Владение мячом
|34%
|87%
|Процент точных передач
|72%
|6
|Удары в сторону ворот
|2
|10
|Удары в створ ворот
|2
|1
|Сейвы вратарём
|7
|2
|Офсайды
|–
|13
|Угловые
|3
|6
|Отборы
|17
|10
|Фолы
|15
|1
|Желтые карточки
|6
|–
|Красные карточки
|1
Болонья
Расстановка 4‑3‑3
28
Скорупский
15
Мбайе
25
Корбо
4
Войнович
11
Крейчи
31
Джемаили
5
Пульгар
32
Сванберг
7
Орсолини
9
Сантандер
24
Паласио
55
Сепе
26
Силигарди
2
Якопони
95
Бастони
22
Алвеш
3
Димарко
32
Ригони
21
Скоццарелла
13
Сьерральта
27
Жервиньо
45
Инглезе
Парма
Расстановка 5‑3‑2
В матче 36-го тура чемпионата Италии «Болонья» разгромила «Парму» со счётом 4:1. Встреча состоялась в Болонье на стадионе «Ренато Далль'Ара». Обслуживал матч арбитр Лука Пайретто. Счёт был открыт на 52-й минуте.
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