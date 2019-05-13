Футбол

«Болонья» разгромила «Парму» в Серии АЧемпионат 14:50

Болонья — Парма
4 – 1
Матч завершён
Чемпионат Италии, сегодня
Стадион «Ренато Далль'Ара»
33′
Федерико Димарко
34′
Лука Ригони
Роберто Сориано
48′
Риккардо Орсолини
52′
58′
Жервиньо
Луиджи Сепе
59′
60′
Марчелло Гаццола
Лука Силигарди
60′
Фабио Чераволо
Роберто Инглезе
61′
Бруну Алвеш
62′
Бруну Алвеш
65′
Маттиа Спрокати
Франсиско Сьерральта
Маттиа Дестро
Федерико Сантандер
66′
71′
Маттео Скоццарелла
Льянко Войнович
72′
Роберто Сориано
Маттиас Сванберг
75′
81′
Роберто Инглезе
Франсиско Сьерральта
84′
Данило Ларангейра
Габриэле Корбо
86′
В матче 36-го тура чемпионата Италии «Болонья» разгромила «Парму» со счётом 4:1. Встреча состоялась в Болонье на стадионе «Ренато Далль'Ара». Обслуживал матч арбитр Лука Пайретто. Счёт был открыт на 52-й минуте.
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