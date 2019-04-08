«Болонья» разгромила «Кьево», забив два гола с пенальтиЧемпионат 16:23

Встреча состоялась на стадионе «Ренато Далль'Ара» в Болонье и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев. На 65-й минуте главный арбитр встречи Лука Пайретто назначил пенальти в ворота «Кьево», который успешно реализовал полузащитник «Болоньи» Эрик Пульгар.

«Болонья» разгромила «Кьево», забив два гола с пенальти

Политика Порошенко заявил, что не считает Зеленского наркоманом Президент Украины Петр Порошенко заявил, что не считает соперника по второму туру выборов главы государства Владимира Зеленского наркоманом.

Общество Звезда «Отчаянных домохозяек» признала вину в даче взяток Звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" Фелисити Хаффмен признала свою в вину в заговоре с целью дачи взятки, которая якобы должна была гарантировать поступление ее детей в престижные высшие учебные заведения, входящие в так называемую Лигу плюща.

Общество Хозяева маломерных судов ожидают нового транспортного налога Закон вступит в силу после принятия в третьем чтении, поэтому хозяевам лодок пока не стоит ждать уведомлений об уплате нового транспортного налога.

Политика Путин не договорился с Эрдоганом о цене на российский газ Президент Российской Федерации Владимир Путин подвел итоги своих переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, которые состоялись сегодня, 8 апреля, в Москве.

Общество В 2018 году на Сахалине выявлено более ста нарушений прав резидентов территорий опережающего развития С 2017 года одним из приоритетных направлений деятельности органов прокуратуры стала защита прав субъектов инвестиционной деятельности, являющихся резидентами территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР).

Происшествия Макгрегор подрался в баре в Ирландии Полиция Ирландии расследует очередной инцидент с участием бойца смешанного стиля Конора Макгрегора, который, по информации Irish Mirror, напал на человека в пабе.

Космос Скончался проектировщик корабля Гагарина Виктор Благов Благов участвовал в проектировании космических кораблей "Восход" и "Восток" - на последнем в 1961 году совершил полёт космонавт Юрий Гагарин.

Финансы Всемирный банк сообщил о рекордном объеме переведенных мигрантами средств Объем средств, официально переведенных трудовыми мигрантами в страны с низким и средним уровнем дохода, достиг рекордного показателя в $529 млрд в 2018 году, увеличившись на 9,6% по сравнению с $483 млрд в 2017 году.

Происшествия Во Владимирской области загорелся жилой дом Двухэтажный жилой дом загорелся на площади 800 квадратных метров в Киржачском районе Владимирской области, без жилья остались более 20 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.

Происшествия Арестован руководитель крупнейшего подрядчика РЖД по ремонту вагонов «Самойлов подозревается в получении взятки в размере 1,06 млн руб. от компании-подрядчика из Кемерово», — рассказал РБК источник в Следственном комитете России.

Шоу-бизнес Эммануил Виторган рассказал о своем отношении к Ксении Собчак Российский народный артист Эммануил Виторган оценил развод своего сына Максима с известной телеведущей и журналисткой Ксенией Собчак.

Экономика Pinterest планирует IPO с привлечением до 1,5 миллиардов долларов Ценовой диапазон Pinterest в Сан-Франциско от 15 до 17 долларов за акцию оценивается примерно в 11 миллиардов долларов, что ниже 12 миллиардов долларов в последнем раунде частного финансирования.

Армия и оружие Аэропорт в Триполи возобновил работу после атаки авиации Хафтара Международный аэропорт Митига в Триполи возобновил работу после обстрела со стороны Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара.

Шоу-бизнес Дочь Владимира Винокура подала на развод с мужем Главная балерина «Большого» Анастасия Винокур вместе с мужем принесла в суд заявление о разводе.

Энергетика НОВАТЭК ответил на упрек о потере бюджетом ₽30 млрд из-за «Ямал СПГ» Согласно оценкам компании, которые передал агентству источник, бюджет недополучил около 30 млрд руб. из-за вытеснения газом с «Ямал СПГ» объема российского трубопроводного газа ввиду освобождения проекта от НДПИ и экспортной пошлины.

Политика Украинские депутаты пожаловались на немецких парламентариев в ПАСЕ Депутат Рады Борислав Береза пожаловался на поведение немецкой делегации в ПАСЕ.

Спорт Российскую фигуристку дисквалифицировали на год за допинг Российская фигуристка Анастасия Шакун признана виновной в нарушении антидопинговых правил, сообщает пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU).

Шоу-бизнес Дочь Моники Беллуччи забрала у мамы контракт с Dolce & Gabbana Съемки рекламной кампании (Дева представит новый аромат Dolce & Gabbana) прошли в живописном городке Равелло в минувшие выходные.

Футбол Леонид Слуцкий обвинил судью в неприязни к «толстым или лысым» «Может быть проблема в его отношении ко мне – возможно ему не нравятся толстые или лысые», – сказал Слуцкий.

Транспорт «Автодор» объявил о повышении стоимости проезда по платным дорогам В компании сообщили также, что на трассе М-3 «Украина» с 15 апреля 2019 года для легковых машин вводятся тарифы выходного дня, которые будут на 10 руб. выше, чем тарифы в будни.

Происшествия Часть Калининграда осталась без света "Часть улиц Калининграда лишилась света, причины сбоя и место аварии устанавливаются", - сказал представитель компании, затруднившись оценить масштаб отключений.

Кино Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище Народного артиста России Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.

Здоровье Москвичей пригласили на диспансеризацию ногтей Московский научно-практический центр дерматовенерологии и косметологии департамента здравоохранения Москвы 13 и 20 апреля проведет акцию "Весенняя диспансеризация ногтей".