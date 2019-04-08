Футбол

«Болонья» разгромила «Кьево», забив два гола с пенальтиЧемпионат 16:23

Встреча состоялась на стадионе «Ренато Далль'Ара» в Болонье и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев. На 65-й минуте главный арбитр встречи Лука Пайретто назначил пенальти в ворота «Кьево», который успешно реализовал полузащитник «Болоньи» Эрик Пульгар.
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