«Болонья» разгромила «Кьево» в матче Серии АREGNUM 01:10

«Болонья» одержала победу над «Кьево» в матче 31-го тура чемпионата Италии. Встреча завершилась со счётом 3:0.

«Болонья» разгромила «Кьево» в матче Серии А

Энергетика Нефть Brent подорожала до $71,18 за баррель Стоимость июньских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 МСК составляет $71,18 за баррель, что на $0,08 (0,11%) выше уровня закрытия предыдущей сессии.

Общество Будущий ребенок Меган Маркл и принца Гарри установил рекорд Кстати, мастера анализа – букмекеры изучили предыдущую активность британцев накануне рождения других детей, входящих в королевскую семью, и пришли к выводу, что первенец Меган Маркл и принца Гарри побил рекорд.

Экономика Всемирный банк сообщил о рекордных денежных переводах в 2018 году Рекорд поставили денежные переводы в страны с низким и средним уровнем доходов — они достигли $529 млрд в 2018 году, рост составил 9,6% по сравнению с 2017 годом.

Политика Путин одобрил выдачу россиянам генетических паспортов О создании генетических паспортов для россиян говорится в президентском указе «Об основах государственной политики Российской Федерации в области обеспечения химической и биологической безопасности» до 2025 года.

Политика Генпрокуратура заявила о нарушениях в летном отряде «Россия» Инспекция показала и наличие нарушений «при подтверждении летной годности и продлении срока службы самолетов».

Общество Число браков в России снизилось до минимума с начала века По данным Росстата, количество свадеб по итогам прошлого года снизилось на 12,7% по сравнению с 2017 годом и составило 917 тысяч.

Шоу-бизнес Страшное видео ссоры Антона Гусева с пьяной Романец попало в Интернет Страшное видео ссоры Антона Гусева с пьяной Романец попало в Интернет Конфликт произошел из-за ревности.

Общество ГИБДД хочет получить полномочия для внеплановых проверок в автошколах Госавтоинспекция собирается в перспективе получить полномочия по контролю за состоянием учебно-материальной базы автомобильных школ, в том числе в виде внезапных проверок.

Футбол Леонид Слуцкий обвинил судью в неприязни к «толстым или лысым» «Может быть проблема в его отношении ко мне – возможно ему не нравятся толстые или лысые», – сказал Слуцкий.

Культура На «Первом канале» замазали половые признаки у наскального изображения В программе «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым на «Первом канале» замазали половые признаки у наскального изображения.

Происшествия У Александра Шестуна забрали все Красногорский городской суд обратил в доход государства имущество на сумму более 10,4 млрд рублей, принадлежавшее бывшему главе Серпуховского района Московской области Александру Шестуну, а также его родственникам и доверенным лицам.

Экономика ЛУКОЙЛ присматривается к удобрениям По мнению господина Лобазова, интерес нефтекомпании, у которой нет активов в удобрениях, «выглядит достаточно странно, несмотря на то что основной компонент производства аммиака — природный газ, а развитие газохимии в целом входит в стратегию ЛУКОЙЛа».

Политика «Роскосмос» содействовал проверке Генпрокуратуры «Руководство госкорпорации "Роскосмос" не только в курсе результатов проверки Генпрокуратурой предприятий промышленности, но и активно содействовало ей»,— говорится в пресс-релизе госкорпорации.

Экономика Шувалов возглавил совет директоров Фонда развития Дальнего Востока Бывший первый зампред правительства России, глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов возглавил совет директоров Фонда развития Дальнего Востока (ФРДВ).

Происшествия В Приамурье рассказали о состоянии девушки, на которую напал медведь Накануне стало известно, что вечером 8 апреля на одной из баз отдыха женщина 1991 года рождения попыталась с рук покормить медведя, находящегося в металлической клетке, в результате чего получила травмы.

Политика США пригрозили Европе новыми пошлинами В заявлении подчеркивается, что Всемирная торговая организация (ВТО) неоднократно уведомляла ЕС о том, что на США оказывает негативное влияние субсидирование Европой французской Airbus.

Армия и оружие В США намекнули на санкции против Египта после закупки Су-35 Напомним, 18 марта газета "Коммерсант" сообщила, что Египет подписал с Россией соглашение на покупку "более 20 штук" российских истребителей Су-35.

Общество В Росгвардии прокомментировали обращение ветеранов ОМОНа к Путину Бывшие сотрудники ОМОНа, которые выложили видеообращение к Владимиру Путину, ранее были предупреждены, что жилье, которое их просят освободить, является служебным, и с соответствующими документами они ознакомились под личную подпись, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.

Космос NASA создало искусственное северное сияние над Заполярьем Вблизи Мурманской области ученые создали искусственное северное сияние, чтобы изучить заряженные атмосферные частицы.

Шоу-бизнес Лидера Rammstein напрямую спросили о романе с Лободой Журналисты решили перестать гадать о возможном романе певицы Светланы Лободы и лидера Rammstein Тилля Линдеманна и «в лоб» спросили певца об этом.

Происшествия Самолет задымился на взлете в аэропорту Саратова Экипаж ЯК-42Д авиакомпании Utair, летевшего из Саратова в Сургут, прекратил взлет из-за задымления в кабине самолета.

Происшествия В Иркутской области муж отвез в лес и задушил «пилившую» его жену Как сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по региону, 3 апреля 36-летний местный житель, спланировав убийство заранее, отвез жену в лес, где задушил ее и спрятал тело.

Происшествия Во Владивостоке машина врезалась в остановку, пострадали люди Автомобиль врезался в остановку с людьми во Владивостоке. Пострадали две женщины, они госпитализированы.

Политика Климкин возмущен позицией главы Совета Европы по России Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в своем Twitter раскритиковал заявление генерального секретаря Советы Европы Турбьерна Ягланда о восстановлении права голоса России в организации.