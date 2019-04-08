Футбол
«Болонья» разгромила «Кьево» в матче Серии АREGNUM 01:10
«Болонья» одержала победу над «Кьево» в матче 31-го тура чемпионата Италии. Встреча завершилась со счётом 3:0.
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Энергетика
Нефть Brent подорожала до $71,18 за баррель
Стоимость июньских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 МСК составляет $71,18 за баррель, что на $0,08 (0,11%) выше уровня закрытия предыдущей сессии.
Обновлено в 01:27
Происшествия
Макгрегор подрался в баре в Ирландии
Обновлено вчера в 12:26
Космос
Второй за полмесяца метеорит пролетел над Красноярским краем
Обновлено вчера в 09:48
Общество
Будущий ребенок Меган Маркл и принца Гарри установил рекорд
Кстати, мастера анализа – букмекеры изучили предыдущую активность британцев накануне рождения других детей, входящих в королевскую семью, и пришли к выводу, что первенец Меган Маркл и принца Гарри побил рекорд.
Обновлено вчера в 23:25
Происшествия
Полиция в Мытищах нашла четверых детей в захламленной квартире
Обновлено вчера в 16:35
Экономика
Всемирный банк сообщил о рекордных денежных переводах в 2018 году
Рекорд поставили денежные переводы в страны с низким и средним уровнем доходов — они достигли $529 млрд в 2018 году, рост составил 9,6% по сравнению с 2017 годом.
Обновлено вчера в 22:27
Политика
Путин одобрил выдачу россиянам генетических паспортов
О создании генетических паспортов для россиян говорится в президентском указе «Об основах государственной политики Российской Федерации в области обеспечения химической и биологической безопасности» до 2025 года.
Обновлено вчера в 23:03
Политика
Генпрокуратура заявила о нарушениях в летном отряде «Россия»
Инспекция показала и наличие нарушений «при подтверждении летной годности и продлении срока службы самолетов».
Обновлено в 02:06
Общество
Число браков в России снизилось до минимума с начала века
По данным Росстата, количество свадеб по итогам прошлого года снизилось на 12,7% по сравнению с 2017 годом и составило 917 тысяч.
Обновлено вчера в 16:29
Шоу-бизнес
Страшное видео ссоры Антона Гусева с пьяной Романец попало в Интернет
Страшное видео ссоры Антона Гусева с пьяной Романец попало в Интернет Конфликт произошел из-за ревности.
Обновлено в 02:23
Общество
ГИБДД хочет получить полномочия для внеплановых проверок в автошколах
Госавтоинспекция собирается в перспективе получить полномочия по контролю за состоянием учебно-материальной базы автомобильных школ, в том числе в виде внезапных проверок.
Обновлено в 00:55
Футбол
Леонид Слуцкий обвинил судью в неприязни к «толстым или лысым»
«Может быть проблема в его отношении ко мне – возможно ему не нравятся толстые или лысые», – сказал Слуцкий.
Обновлено вчера в 09:28
Культура
На «Первом канале» замазали половые признаки у наскального изображения
В программе «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым на «Первом канале» замазали половые признаки у наскального изображения.
Обновлено вчера в 11:11
Происшествия
У Александра Шестуна забрали все
Красногорский городской суд обратил в доход государства имущество на сумму более 10,4 млрд рублей, принадлежавшее бывшему главе Серпуховского района Московской области Александру Шестуну, а также его родственникам и доверенным лицам.
Обновлено вчера в 10:28
Экономика
ЛУКОЙЛ присматривается к удобрениям
По мнению господина Лобазова, интерес нефтекомпании, у которой нет активов в удобрениях, «выглядит достаточно странно, несмотря на то что основной компонент производства аммиака — природный газ, а развитие газохимии в целом входит в стратегию ЛУКОЙЛа».
Обновлено вчера в 17:58
Политика
«Роскосмос» содействовал проверке Генпрокуратуры
«Руководство госкорпорации "Роскосмос" не только в курсе результатов проверки Генпрокуратурой предприятий промышленности, но и активно содействовало ей»,— говорится в пресс-релизе госкорпорации.
Обновлено в 02:36
Экономика
Шувалов возглавил совет директоров Фонда развития Дальнего Востока
Бывший первый зампред правительства России, глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов возглавил совет директоров Фонда развития Дальнего Востока (ФРДВ).
Обновлено вчера в 15:31
Происшествия
В Приамурье рассказали о состоянии девушки, на которую напал медведь
Накануне стало известно, что вечером 8 апреля на одной из баз отдыха женщина 1991 года рождения попыталась с рук покормить медведя, находящегося в металлической клетке, в результате чего получила травмы.
Обновлено в 02:21
Политика
США пригрозили Европе новыми пошлинами
В заявлении подчеркивается, что Всемирная торговая организация (ВТО) неоднократно уведомляла ЕС о том, что на США оказывает негативное влияние субсидирование Европой французской Airbus.
Обновлено вчера в 23:15
Армия и оружие
В США намекнули на санкции против Египта после закупки Су-35
Напомним, 18 марта газета "Коммерсант" сообщила, что Египет подписал с Россией соглашение на покупку "более 20 штук" российских истребителей Су-35.
Обновлено в 02:27
Общество
В Росгвардии прокомментировали обращение ветеранов ОМОНа к Путину
Бывшие сотрудники ОМОНа, которые выложили видеообращение к Владимиру Путину, ранее были предупреждены, что жилье, которое их просят освободить, является служебным, и с соответствующими документами они ознакомились под личную подпись, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
Обновлено вчера в 21:13
Хоккей
Сборная России проиграла Канаде на чемпионате мира по хоккею
В Финляндии набирает обороты женский чемпионат мира по хоккею.
Обновлено вчера в 15:58
Космос
NASA создало искусственное северное сияние над Заполярьем
Вблизи Мурманской области ученые создали искусственное северное сияние, чтобы изучить заряженные атмосферные частицы.
Обновлено 07 апреля в 13:36
Шоу-бизнес
Лидера Rammstein напрямую спросили о романе с Лободой
Журналисты решили перестать гадать о возможном романе певицы Светланы Лободы и лидера Rammstein Тилля Линдеманна и «в лоб» спросили певца об этом.
Обновлено в 01:37
Происшествия
Самолет задымился на взлете в аэропорту Саратова
Экипаж ЯК-42Д авиакомпании Utair, летевшего из Саратова в Сургут, прекратил взлет из-за задымления в кабине самолета.
Обновлено в 02:21
Происшествия
В Иркутской области муж отвез в лес и задушил «пилившую» его жену
Как сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по региону, 3 апреля 36-летний местный житель, спланировав убийство заранее, отвез жену в лес, где задушил ее и спрятал тело.
Обновлено в 02:01
Происшествия
Во Владивостоке машина врезалась в остановку, пострадали люди
Автомобиль врезался в остановку с людьми во Владивостоке. Пострадали две женщины, они госпитализированы.
Обновлено в 00:20
Политика
Климкин возмущен позицией главы Совета Европы по России
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в своем Twitter раскритиковал заявление генерального секретаря Советы Европы Турбьерна Ягланда о восстановлении права голоса России в организации.
Обновлено вчера в 22:08
Политика
Путин не договорился с Эрдоганом о цене на российский газ
Президент Российской Федерации Владимир Путин подвел итоги своих переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, которые состоялись сегодня, 8 апреля, в Москве.
Обновлено вчера в 13:57
Общество
В Роскачестве рассказали, как выбрать кроссовки для бега
Обновлено в 01:00