«Болонья» разгромила «Кьево» благодаря двум голам с пенальтиСоветский спорт 16:42

Футболисты Болоньи нанесли поражение Кьево в домашнем матче 31-го тура серии А 3:0. В составе победителей дубль оформил Эрик Пульгар, который забил оба мяча с пенальти. Еще один гол на счету Митчелла Дейкса.

Политика Порошенко рассказал, когда жена видела его пьяным Президент Украины Петр Порошенко заявил, что жена видела его пьяным только до свадьбы.

Общество Доклад Чайки: в «Роскосмосе» и «Ростехе» похищено более 1,6 миллиарда Из доклада следует, что на подведомственных предприятиях Роскосмоса и Ростеха были похищены более 1,6 миллиарда рублей, выделенных на модернизацию производственной базы и создание новейших перспективных разработок вооружения.

Политика Украинские депутаты пожаловались на немецких парламентариев в ПАСЕ Депутат Рады Борислав Береза пожаловался на поведение немецкой делегации в ПАСЕ.

Шоу-бизнес Дочь Владимира Винокура подала на развод с мужем Главная балерина «Большого» Анастасия Винокур вместе с мужем принесла в суд заявление о разводе.

Финансы Биржевой курс доллара ушел ниже 65 рублей Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже опустился ниже 65 рублей, свидетельствуют данные торгов.

Происшествия В Приморье солдат подорвался на мине В Приморье на военном полигоне, расположенном близ села Сергеевка, погиб военнослужащий срочной службы, призванный из Башкирии.

Экономика ЦБ отметил рекордный отток зарубежных инвестиций из России На 6,5 миллиардов долларов сократились в 2018 году прямые иностранные инвестиции в уставные капиталы российских компаний нефинансового сектора.

Армия и оружие Коалиция США поддержит выход беженцев из лагеря «Эр-Рукбан» Готовность поддержать безопасный и добровольный выход беженцев из лагеря «Эр-Рукбан» в Сирии выразил представитель возглавляемой США международной коалиции 8 апреля, передает РИА Новости со ссылкой на представителя объединения.

Армия и оружие США пригрозили Египту санкциями за покупку российских Су-35 Представитель администрации США высокого ранга во время телефонного брифинга напомнила, что американские власти могут ввести санкции в отношении стран, покупающих иностранное оружие, в рамках закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA).

Политика Путин и Эрдоган начали переговоры в Кремле Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган начали переговоры в Кремле, передает ТАСС в понедельник, 8 апреля.

Армия и оружие В Афганистане погибли три солдата США В Афганистане в результате взрыва самодельного взрывного устройства (СВУ) погибли трое военных США и американец, работавший по контракту.

Политика Чубайс раскритиковал Навального за высказывания об Абызове Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс в своем Facebook раскритиковал оппозиционера Алексея Навального за его высказывания о бывшем министре по делам открытого правительства Михаиле Абызове.

Происшествия Во Владивостоке пьяный водитель сбил двух женщин на остановке Пьяный водитель врезался в автобусную остановку во Владивостоке и сбил двух женщин, они госпитализированы, сообщил РИА Новости представитель УМВД РФ по Приморскому краю.

Общество Законы о землях ИЖС изменились с 8 апреля Отмечается, что новый закон уточняет понятийный аппарат, исключая использование участков для выращивания ягод, фруктов, овощей, сохраняя возделывание сельскохозяйственных культур.

Гаджеты Операторы связи и ФСБ выступили против встроенных сим-карт в России Операторы сотовой связи МТС, "МегаФон" и "ВымпелКом" и ФСБ высказались против внедрения в России технологии встроенных сим-карт eSim, позволяющей подключиться к сотовой сети без сим-карты.

Экономика Системно значимые банки могут присоединить к системе быстрых платежей Изменение вступает в силу с 1 сентября 2019 года. ЦБ запустил систему быстрых платежей в конце января.