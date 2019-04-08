Футбол

«Болонья» разгромила «Кьево» благодаря двум голам с пенальтиСоветский спорт 16:42

Футболисты Болоньи нанесли поражение Кьево в домашнем матче 31-го тура серии А 3:0. В составе победителей дубль оформил Эрик Пульгар, который забил оба мяча с пенальти. Еще один гол на счету Митчелла Дейкса.
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«Болонья» разгромила «Кьево» благодаря двум голам с пенальти

Советский спорт16:42

«Болонья» разгромила «Кьево» в 31-м туре чемпионата Италии

РИА Новости16:40

Серия А. «Болонья» в большинстве разгромила «Кьево»

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Дубль Пульгара помог «Болонье» разгромить «Кьево»

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«Болонья» крупно обыграла «Кьево»

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«Болонья» разгромила «Кьево», забив два гола с пенальти

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«Болонья» разгромила «Кьево», забив два пенальти за три минуты

Sport24.ru16:34
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