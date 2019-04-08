Футбол
«Болонья» разгромила «Кьево» благодаря двум голам с пенальтиСоветский спорт 16:42
Футболисты Болоньи нанесли поражение Кьево в домашнем матче 31-го тура серии А 3:0. В составе победителей дубль оформил Эрик Пульгар, который забил оба мяча с пенальти. Еще один гол на счету Митчелла Дейкса.
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Жители северных районов Норвегии приняли запуск ракет американского космического агентства за атаку инопланетян.
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Наука
Математики доказали, что «Беовульф» написан одним автором
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За последние три года покупатели российских машин стали выбирать их в два раза чаще за дизайн.
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