Футбол

«Болонья» разгромила «Кьево» благодаря двум голам с пенальтиСоветский спорт 16:42

Футболисты Болоньи нанесли поражение Кьево в домашнем матче 31-го тура серии А 3:0. В составе победителей дубль оформил Эрик Пульгар, который забил оба мяча с пенальти. Еще один гол на счету Митчелла Дейкса.
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«Болонья» разгромила «Кьево» благодаря двум голам с пенальти

Советский спорт16:42

«Болонья» разгромила «Кьево» в 31-м туре чемпионата Италии

РИА Новости16:40

«Болонья» разгромила «Кьево», забив два пенальти за три минуты

Sport24.ru16:34

Дубль Пульгара помог «Болонье» разгромить «Кьево»

Матч ТВ16:26

«Болонья» крупно обыграла «Кьево»

Спорт-Экспресс16:26

«Болонья» разгромила «Кьево», забив два гола с пенальти

Чемпионат16:23

Серия А. «Болонья» в большинстве разгромила «Кьево»

Бомбардир.ру16:27
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