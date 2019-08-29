Футбол

Sports.ruSports.ru«Болонья» приобрела Меделя у «Бешикташа»

«Болонья» приобрела полузащитника «Бешикташа» Гари Меделя, сообщается на официальном сайте клуба. По данным инсайдера Джанлуки ди Марцио, стоимость трансфера составила 2,5 миллиона евро.
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«Болонья» подписала капитана сборной Чили Меделя

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Спорт-Экспресс06:33

«Болонья» объявила о переходе Меделя

Матч ТВ07:01

Медель перешёл из «Бешикташа» в «Болонью»

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«Болонья» приобрела Меделя у «Бешикташа»

Sports.ru06:55

Медель сменил «Бешикташ» на «Болонью»

Soccer.ru06:32
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Актер Александр Числов умер в 54 года

Российский актер Александр Числов умер на 55-м году жизни, сообщает РЕН ТВ в четверг, 29 августа.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск хотел бы начать отношения с Вашингтоном с чистого листа.
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Идущего в Москву якутского шамана остановили бурятские коллеги

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Politico: Трамп приостановил военную помощь Украине

Американский президент Дональд Трамп распорядился о пересмотре военной помощи Украине. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источник.
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Российские вертолеты разгонят до 600 километров в час

В компании «Камов» нашли способ увеличить скорость боевого вертолета до 600 километров в час и более, передает ТАСС заявление генерального конструктора предприятия Сергея Михеева.
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Сотрудник Netflix назвал возможную дату выхода сериала по «Ведьмаку»

Исполнительный продюсер сервиса Netflix Джованни Юджин Альтамаркез заявил, что первый сезон сериала «Ведьмак» может выйти 1 ноября 2019 года.
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Президент Украины Владимир Зеленский внёс на рассмотрение Верховной рады законопроект об импичменте.
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Политика

Россия выплатит взнос в Совет Европы за 2017 и 2018 годы

Россия заплатит в бюджет Совета Европы оставшийся долг по членским взносам за 2017 и 2018 годы, говорится в распоряжении правительства.
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Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым

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ВЦИОМ спросил россиян о дате начала Второй мировой войны, ответы удивили исследователей.
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У жителей России снижается доверие к небольшим банкам

Отмечается, что с чистым оттоком средств населения за последний год — с июля 2018 года по июль 2019 года — столкнулись 53% банков в России.
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Индия передаст России аванс за С-400

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В Кузбассе во время движения загорелась маршрутка

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В ДНР сообщили о гибели ополченца в бою с диверсантами

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ФБК сообщил о квартире губернатора Беглова за 150 млн рублей

Фонд борьбы с коррупцией обнаружил данные о квартире площадью 150,6 квадратных метра в Москве, которая зарегистрирована на имя Александра Дмитриевича Беглова — полного тезку исполняющего обязанности губернатора Санкт-Петербурга.
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Сборы первоклассника в школу в 2019 году в среднем обойдутся россиянам в 18,5 тыс. руб. для мальчика и в 22,9 тыс. руб. для девочки.
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В Екатеринбурге массово уволились педагоги

В Екатеринбурге одна из гимназий потеряла сразу десять педагогов.
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать этапирование в Москву украинского режиссера Олега Сенцова из колонии в Лабытнанги, сообщает «РИА Новости».
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Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов

Жеребьевка основного раунда турнира состоится 29 августа в Монако. Первые матчи группового этапа состоятся 17 сентября.
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Пострадавшим от паводка в Иркутской области выделят 800 млн рублей

Правительство России выделит из резервного фонда средства для пострадавшей от паводков Иркутской области.
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Президент Грузии рассказала об условиях диалога с Россией

В интервью, которое вышло на канале Euronews 28 августа, президент Грузии Саломе Зурабишвили рассказала, что должно измениться в России, чтобы стало возможным возобновление диалога между странами.
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