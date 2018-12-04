"Болонья" выиграла у "Кротоне" (3:0) в матче 1/16 финала Кубка Италии. В составе победителей отличились Риккардо Орсолини, который сделал дубль, и Диего Фальчинелли. В 1/8 финала турнира "Болонья" сыграет с "Ювентусом".

Спорт-Экспресс 13:44