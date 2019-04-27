Футбол

«Болонья» обыграла «Эмполи» в матче чемпионата ИталииЧемпионат 10:58

В матче 34-го тура итальянской Серии А «Болонья» принимала «Эмполи». Встреча прошла в Болонье на стадионе «Ренато Далль’Ара» и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев. Автором первого мяча стал полузащитник «Эмполи» Марко Паяч, отличившийся на 17-й минуте.
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«Болонья» обыграла «Эмполи» в 34-м туре Серии А

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«Болонья» обыграла «Эмполи» в матче чемпионата Италии

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Евро-футбол.ру11:02

«Болонья» обыграла «Эмполи»

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