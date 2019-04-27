Футбол
«Болонья» обыграла «Эмполи» в матче чемпионата ИталииЧемпионат 10:58
В матче 34-го тура итальянской Серии А «Болонья» принимала «Эмполи». Встреча прошла в Болонье на стадионе «Ренато Далль’Ара» и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев. Автором первого мяча стал полузащитник «Эмполи» Марко Паяч, отличившийся на 17-й минуте.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 11:37, Ашберн
Политика
Медведев поручил наказать виновных в загрязнении нефти
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил провести проверку из-за попадания некачественной нефти в трубопровод "Дружба".
Обновлено в 07:23
Шоу-бизнес
Любовь Успенская заявила, что «место королевы шансона свободно»
Многих удивило её заявление о том, что теперь вакантное место «королевы шансона» свободно.
Обновлено в 06:33
Политика
Путин назвал беспределом приговор Марии Бутиной
Президент России Владимир Путин назвал беспределом приговор россиянке Марии Бутиной.
Обновлено в 04:46
Музыка
Первый канал проведёт проверку результатов финала шоу «Голос. Дети»
Отмечается, что во время голосования в финале оператором «были отмечены некоторые аномальности».
Обновлено в 06:08
Политика
Украинских священников не пустили на службу в Иерусалиме
Представители Православной церкви Украины (ПЦУ) не смогли попасть на богослужение в храме Гроба Господня в Иерусалиме во время Пасхи и схождения Благодатного огня.
Обновлено в 11:24
Транспорт
Сегодня начинается бесплатный проезд в электричках для льготников
В субботу, 27 апреля, электрички стали бесплатными для льготников.
Обновлено в 01:06
Авто
На рынке России может появиться новый внедорожник Isuzu MU-X
Автомобильный производитель Isuzu из Японии в настоящий момент рассматривает возможность начала продаж нового внедорожника MU-X на территории России.
Обновлено вчера в 13:42
Наука
Ученые назвали продукт, повышающий риск преждевременной смерти
Чрезмерное употребление жирной рыбы повышает риск преждевременной смерти на 50%.
Обновлено в 10:30
Авто
Составлен рейтинг регионов РФ с самыми большими продажами новых авто
Всего же с января по март в России реализовано 317 458 новых легковых автомобилей - это на 1,2 процента меньше, нежели в первом квартале 2018 года.
Обновлено в 04:55
Автоспорт
Леклер извинился за аварию, назвав себя бесполезным
Гонщик «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал собственную аварию во втором сегменте квалификации Гран-при Азербайджана.
Обновлено в 10:41
Общество
Черногория ввела для россиян упрощенный порядок пребывания в стране
Российские граждане смогут пребывать на территории Черногории 90 дней без получения визы вместо прежних 30.
Обновлено вчера в 16:09
Армия и оружие
«Подвело политическое чутье»: почему дипломатия по-американски не работает с Россией
Перчатка американской дипломатии сильна изношена и съедена молью Ведущий программы "Задело" Николай Петров рассуждает о недавнем заявлении посла США в РФ Джона Хантсмана, сделанном им на борту авианосца "Авраам Линкольн".
Обновлено в 05:53
Политика
Песков пошутил, что Путин работает вместо сна
Обновлено в 03:39
Религия
Готовящимся к Пасхе напомнили, как себя вести в Великую субботу
Все с трепетом ждут воскресного праздника – Пасху. Для воцерквленного человека сегодня главное – участие в богослужениях Великой субботы.
Обновлено в 06:35
Происшествия
Шестилетний мальчик умер после катания с горки
Обновлено в 10:24
Шоу-бизнес
Анжелика Варум прокомментировала информацию об изменах Леонида Агутина
Известная российская певица Анжелика Варум ответила в соцсети подписчикам на тему неравенства между мужчинами и женщинами.
Обновлено в 09:36
Спорт
Адвокат брата Кокорина рассказал, какое наказание попросит прокурор
Вячеслав Барик, адвокат младшего брата футболиста Александра Кокорина Кирилла, рассказал, какое наказание прокурор попросит для подсудимых по делу о драках в центре Москвы.
Обновлено в 08:53
Политика
«Обида на Путина»: Лукашенко сбежал с важной встречи
Некоторые уверены, что спешный отъезд политика связан с обидой на Владимира Путина.
Обновлено в 03:48
Происшествия
Варвара Караулова вышла на свободу
Варвару Караулову, осужденную за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, освободили из колонии в Вологде, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Обновлено в 03:19
Происшествия
На Урале врач дважды взял деньги с умирающего за бесплатный протез
Сын уральца Виталий Супрунов рассказывает, что Ковалевский дважды взял с них по 50 тыс. рублей за протез пищевода.
Обновлено в 04:05
Происшествия
В Уфе пропала семья из 5 человек
Обновлено вчера в 14:33
Политика
Путин допустил выплаты пенсий жителям Донбасса от России и Украины
Если кто-то в Донбассе сохранит украинскую пенсию в случае получения российского гражданства, это не будет социальной несправедливостью, считает президент РФ Владимир Путин.
Обновлено в 05:20
Происшествия
В ЛНР спасатели подняли из шахты тела всех 17 погибших горняков
Тела всех погибших горняков были извлечены из-под завалов. Напомним, что на шахте «Схидкарбон» утром 25 апреля произошёл взрыв метана.
Обновлено в 11:27
Политика
Зеленский опроверг информацию об отдыхе в Турции на яхте
Победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский опроверг информацию турецких СМИ о том, что он отдыхает в Турции на большой яхте.
Обновлено в 08:59
Футбол
Бербатов: надеюсь, «Манчестер Юнайтед» заполучит де Лигта
Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов считает, что «красным дьяволам» в предстоящее летнее трансферное окно нужно попытаться купить защитника амстердамского «Аякса» Матейса де Лигта.
Обновлено в 10:27
Политика
Без транзита Украина останется и без газа, предупредил Путин
Очередные трехсторонние переговоры между Россией, Украиной и Европейским союзом по вопросу транзита газа через Украину в страны Европы пройдут в мае.
Обновлено в 09:34
Общество
СМИ: к накрутке голосов за дочь Алсу могут быть причастны военные
Несколько telegram-каналов сообщили, что отец конкурсантки супруг певицы Алсу бизнесмен Ян Абрамов прислал в воинские части Екатеринбурга три тысячи сим-карт, с которых отправлялись голоса.
Обновлено в 09:39