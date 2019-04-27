Футбол
«Болонья» обыграла «Эмполи» в матче чемпионата ИталииЧемпионат 10:58
В матче 34-го тура итальянской Серии А «Болонья» принимала «Эмполи». Встреча прошла в Болонье на стадионе «Ренато Далль’Ара» и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев. Автором первого мяча стал полузащитник «Эмполи» Марко Паяч, отличившийся на 17-й минуте.
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Шоу-бизнес
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Началова скончалась 16 марта в возрасте 38 лет. 21 марта певицу похоронили на Троекуровском кладбище.
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Общество
Жизнь наладится, но не у всех: гороскоп от Павла Глоба на май
Впереди самый последний весенний месяц май, на который многие знаки Зодиака планируют грандиозные планы Астролог Павел Глоба составил свое предсказание на данный период, где подробно расписал, к чему стоит готовиться многим созвездиям в предстоящем месяце.
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Футбол
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Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймар повздорил с болельщиком после финального матча Кубка Франции по футболу.
Обновлено в 22:25
Происшествия
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Обновлено вчера в 14:33
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Мама финалиста шоу «Голос. Дети» оценила ситуацию с конкурсом
Оценить идеально всегда сложно, поскольку есть определённые процедуры голосования как для жюри, так и для зрителей.
Обновлено в 08:56
Армия и оружие
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«Торонто» победил «Филадельфию» в первом матче серии
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Обновлено в 17:30
Происшествия
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