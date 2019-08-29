Футбол

Матч ТВМатч ТВ«Болонья» объявила о переходе Меделя

«Болонья» подписала защитника «Бешикташа» Гари Меделя. Игрок подписал трехлетний контракт. Ранее сообщалось, что итальянский клуб заплатил за трансфер 2,5 миллиона евро.
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Медель перешёл из «Бешикташа» в «Болонью»

Чемпионат06:38

Медель перешел из «Бешикташа» в «Болонью»

Спорт-Экспресс06:33

«Болонья» приобрела Меделя у «Бешикташа»

Sports.ru06:55

«Болонья» подписала капитана сборной Чили Меделя

Sport24.ru06:51

«Болонья» объявила о переходе Меделя

Sportbox.RU07:01

«Болонья» объявила о переходе Меделя

Матч ТВ07:01

Медель сменил «Бешикташ» на «Болонью»

Soccer.ru06:32
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 10:50, Вашингтон
Политика

Глава Татарстана осудил идею отмечать день окончания стояния на Угре

Президент Татарстана Рустам Минниханов направил в Госдуму отрицательный отзыв на законодательную инициативу Калужской области установить 11 ноября памятной датой окончания Великого стояния на реке Угре.
РБК 05:19
Энергетика

Минэкономразвития описало экономику России без сверхдоходов от нефти

В консервативном сценарии макроэкономического прогноза Министерства экономического развития ВВП России окажется на 30,5 трлн руб. меньше за пять лет — с 2020 по 2024 год — по сравнению с траекторией в базовом сценарии.
РБК вчера в 15:38
Политика

Зеленский оценил первые 100 дней своего президентства

Президент Украины Владимир Зеленский оценил первые 100 дней своего пребывания на посту главы государства. Его слова передает «РБК-Украина».
Lenta.ru 10:08
Политика

Зеленский предложил Раде сократить количество депутатов

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг внес в Верховную раду законопроект о сокращении числа депутатов в высшем законодательном органе страны и закреплении пропорциональной избирательной системы.
ТАСС 08:54
Политика

На Украине назначили премьер-министра

Работал советником вице-премьера Украины Степана Кубива, а 25 июня 2019 года был назначен замглавы офиса президента Украины.
РИА Новости 10:44
Армия и оружие

В ДНР рассказали о гибели ополченца в бою с диверсантами

В ночь на четверг произошло боестолкновение ополченцев с диверсионной группой украинских силовиков, информировали в Народной милиции ДНР.
Российская газета 07:16
Культура

Фестиваль «Яркие люди» пройдет в столице

Москва 24 вчера в 01:04
Космос

NASA предупредило о приближении к Земле сразу двух крупных астероидов

Специалисты американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства предупредили о том, что к Земле 14-го сентября 2019 года приблизятся сразу два больших по своим размерам астероида.
Ugpressa.ru вчера в 02:28
Общество

Российские космонавты не смогут мочиться на колесо автобуса

В России прервется традиция космонавтов мочиться на колесо перед стартом в космос, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:16
Политика

Раскрыты планы Порошенко по подготовке переворота

Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» намерена сохранить Арсена Авакова на посту главы МВД, чтобы предотвратить государственный переворот, который готовит экс-президент Петр Порошенко.
Lenta.ru 07:49
Политика

Путин предложил повысить зарплату федеральным чиновникам в регионах

Во время беседы Осипов сообщил президенту, что средний уровень зарплаты в регионе составляет 35 тыс. руб. Путин призвал врио губернатора обратить внимание на ситуацию с зарплатами в территориальных подразделениях органов федеральной власти, отметив, что в целом по стране они чаще "ниже часто, чем в региональных органах".
РБК 08:19
Политика

Россия выплатит долг по взносам в Совет Европы

Россия заплатит в бюджет Совета Европы оставшийся долг по членским взносам за 2017 и 2018 годы, говорится в распоряжении правительства.
РИА Новости 08:31
Космос

На МКС сработала сирена из-за повышения уровня кислорода

По словам Овчинина, причиной стало высокое парциальное давление (содержание в воздухе) кислорода в российском модуле "Звезда".
РИА Новости 09:21
Футбол

Стали известны все участники группового этапа Лиги чемпионов

Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов.
REGNUM 00:47
Шоу-бизнес

Оставшийся без доходов Борис Моисеев вынужден распродавать имущество

Вокруг ТВ 08:01
Политика

Захарова согласилась с правом США предлагать Дании продажу Гренландии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США имеют право предлагать Дании продажу острова Гренландия.
Известия вчера в 11:18
Авто

Volkswagen готовит к выходу новый универсал Arteon Shooting Brake

Универсал Arteon Shooting Brake, скорее всего, встанет на конвейер в Эмдене на год позже – в 2022 году, когда семейство Passat сменит дислокацию и переедет в Квасины (Чехия), где уже выпускают местный флагман Superb и другие модели Skoda.
Автоновости дня 04:15
Музыка

Юрий Лоза прокомментировал скандал с Киркоровым в Сочи

Было бы странно полагать, что у известного аналитика Юрия Лозы не возьмут комментарий относительно ситуации с его коллегой - Филиппом Киркоровым на фестивале "Новая волна" в Сочи.
Российская газета 10:15
Происшествия

Пассажиров маршрутки в Кузбассе ошпарило из-за перегрева двигателя

РБК 10:19
Религия

Православные тамбовчане отмечают Ореховый Спас

Онлайн Тамбов.ру 00:50
Кино

Михаил Ефремов появился в новом трейлере «Ангелов Чарли»

Наша версия 10:25
Политика

Песков объяснил покупку Путиным мороженого у «той же самой» продавщицы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему глава государства не первый год в рамках Международного авиакосмического салона (МАКС) покупает мороженое у «той же самой» продавщицы, передает корреспондент РБК.
РБК вчера в 06:24
Здоровье

В Германии отметили рост интереса российских отцов к своим детям

Немецкое издание Die Welt сообщило, что обычно мало уделяющие внимания детям отцы в России начали посещать курсы по подготовке к рождению ребенка и принимать больше участия в жизни детей.
Взгляд.ру 10:06
Театры

Актеры МХАТа выразили недовольство работой нового худрука

Поводом для обращения стало недовольство артистов работой нового художественного руководителя, назначенного министерством.
Наша версия 08:10
Политика

Южная Осетия и Грузия переходят в приграничное состояние

«Министерство расценивает предпринимаемые со стороны Грузии действия как выражение прямой угрозы в адрес народа Южной Осетии и заявляет, что в случае дальнейшей эскалации напряжения и осложнения обстановки будут предприняты все соответствующие контрмеры по защите территориальной целостности Республики Южная Осетия и обеспечению безопасности ее граждан»,— говорилось в сообщении.
Коммерсантъ 10:31
Здоровье

Все собиравшиеся уволиться хирурги из Нижнего Тагила продолжат работу

Все хирурги из Нижнего Тагила, ранее написавшие заявления об увольнении, согласились продолжить работу.
RT на русском 09:30
Политика

Болтон рассказал об итогах переговоров с Лукашенко

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что на прошедшей в четверг в Минске встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко не было принято никаких конкретных решений по проблемным вопросам в отношениях между странами.
РИА Новости 10:41
Политика

МИД Белоруссии прокомментировал отказ Лукашенко ехать в Польшу

Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз прокомментировал публикации о причинах отказа Александра Лукашенко ехать в Варшаву на памятные мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
РИА Новости 05:31
Политика

Кандидат в премьеры Украины пообещал добиваться роста ВВП страны на 5%

Кандидат на пост премьера Украины от президента Владимира Зеленского Алексей Гончарук заявил о новой задаче перед камбином.
Взгляд.ру 10:19
Авто

Историю Lamborghini Aventador показали в 6-минутном видео

Новый Superveloce имел прежнюю максимальную скорость, но мощность силовой установки выросла до 740 л.с. В 2016 году Aventador S имел отдачу в 730 л.с. и задний пивод.
SpeedMe 01:08
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Чилийский футболист клуба «Бешикташ», опорный полузащитник. Игрок сборной Чили, за которую провёл более 100 матчей. Действуя на позиции опорного полузащитника и обладая высокой выносливостью, часто подключается к атакам команды и забивает важные голы.
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Турецкий футбольный клуб, входящий в спортивное объединение «Бешикташ», и базирующийся в одноименном районе Стамбула, возле Босфора, около дворца Долмабахче. 15-кратный чемпион Турции по футболу.
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